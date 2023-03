Filmul românesc care umple sălile de cinema. Are șanse să depășească Teambuilding la încasări

Un nou film românesc, mai exact o comedie, face furori în cinematografe. Mulțimi de oameni își cumpără bilete să-l vizioneze, fiind curioși să vadă despre ce este vorba. Sunt așteptări potrivit cărora ar putea depăși ”Teambuilding” în următoarele săptămâni, la capitolul ”încasări”.

O nouă comedie românească umple sălile de cinema

Peste 100.000 de spectatori au pășit în cinematografe, în doar o săptămână de la lansarea comediei ”Haita de acțiune”. Conform unor date transmise de cinemagia.ro, în jur 115.991 români

Comedia este regizată de Vali Dobrogeanu și conține povestea unei echipe de polițiști, care își dorește să rezolve cazuri complexe și va scormoni acolo unde va deranja pe multă lume.

Cine sunt actorii din ”Haita de acțiune”

”Haita de acțiune” îi are ca personaje pe: Matei Dima, Vlad Burmaru, Antonia, Anca Dumitru, Anca Dinicu, Iulian Postelnicu, Alex Delea și Elena Chiriac de la Survivor România, Iancu Sterp, fratele lui Culiță Sterp, și Alex Bogdan.

”Facem pasul spre acțiune. Producem un film acum intitulat «Haita de acțiune», scris și regizat de Vali Dobrogeanu. Este un proiect de suflet pentru mine, deoarece este un personaj pe care doresc să îl joc de mulți ani și acum am această ocazie.

Alături de mine, o veți vedea pe Antonia, ea va fi partenera mea de la o secție de poliție, prietena mea cea mai bună și membră fondatoare „Haita de acțiune“, a spus Matei Dima pentru publicația

Despre ce este vorba, mai exact, în noua comedie românească de la cinema

Toată operațiunea ”Haitei de acțiune” pornește după ce Aurel, interpretat de Vlad Brumaru, ajunge la serviciu, în prima sa zi de muncă pe funcția de polițist. Și-a propus să fie un om al legii corect, însă nu-l vor lăsa colegii săi. Denzel, interpretat de Matei Dima, va încerca să-l ”recruteze” în echipa lui.

” (…) Mi-a fost greu să fiu actriță, dar m-am bucurat. Inițial am avut emoții, mă gândeam dacă să accept sau nu și mă bucur foarte mult că am acceptat, căci mi-a plăcut foarte mult. Momentan nu mai am niciun plan. Mă focusez pe ‘Haita de acțiune’ și să vedem în viitor ce ne așteaptă”, a declarat și Antonia despre filmul în care joacă.

La un moment dat, ”Haita de acțiune” se confruntă cu un impas după ce intervine în locuri unde alții nu și-ar dori. De aici începe un adevărat spectacol, care îi face pe spectatori să stea neclintiți în fața ecranului. Vidra Production este cea care se ocupă de comedie.