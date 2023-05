Filmul românesc de pe Netflix la care vei râde cu lacrimi. E cu Celentano și primarul Vasile din Las Fierbinți

Un film românesc de pe Netflix te va face să râzi cu lacrimi. Pelicula este ideală pentru a petrece un weekend relaxant în familie. În aceasta îi vei întâlni pe unii dintre cei mai îndrăgiți actori ai momentului, Adrian Văncică, faimos pentru rolul lui Celentanto din Las Fierbinți, și pe Gheorghe Ifrim, cunoscut și ca primarul Vasile din serial.

Filmul românesc de pe Netflix care i-a cucerit pe abonați. Vei râde cu lacrimi

”America, venim!” Actorii și acțiunea la care aceștia iau parte îi țin neclintiți din fața ecranului. Comedia a fost lansată în 2014 și

Răzvan Săvescu este cel care a regizat scenariul pentru ”Ameria, venim!”, în care este vorba despre cinci actori, plecați din Târgoviște, alături de regizorul lor și de un băiețel cu un urs imens de pluș. Toți au în plan să traverseze Oceanul Atlantic pentru a ajunge în New York și aici să susțină un spectacol.

”În America, venim! sunt un actor din Târgoviște, care are o familie, are doi copii, și care își dorește foarte mult să plece în turneu pentru că are un țel: să strângă bani ca să își pună aer condiționat acasă. El crede că asta este o șansă importantă. În rest, este un om căruia îi place liniștea în jur. Vrea pace, prietenie, îi place să mențină relațiile, se ferește de scandaluri”, a povestit pentru , Gheorghe Ifrim, despre rolul său din ”America, venim!”

Adrian Văncică și Gheorghe Ifrim, actorii din Las Fierbinți, cei mai buni prieteni în ”America, venim!”

Adrian Văncică și Gheorghe Ifrim sunt cei mai buni prieteni în ”America, venim!”. Adrian Văncică va fi, de fapt, cel care își va convinge toți colegii să viziteze continentul, deoarece acolo ar urma să aibă o viață mai bună, fără grija zilei de mâine.

”Este un actor din provincie, care crede că poate mai mult. Nu face însă mare lucru pentru asta. Îl cam urăște și îl cam invidiază pe directorul teatrului, are tot felul de râci cu el, și, în plus, o iubește – dar nemărturisit – pe diva teatrului, interpretată de Ioana Blaj.

În rest, ca orice actor, cu bune, cu rele, vede o oportunitate în plecarea aceasta în turneu și îi convinge și pe ceilalți că e un lucru bun de făcut. Împreună cu prietenul lui cel mai bun, interpretat de Gheorghe Ifrim, trece prin tot felul de momente. E un film cu de toate!”, a detaliat pentru sursa menționată și Adrian Văncică.

Despre ce este vorba, mai exact, în ”America, venim!”

Cei cinci actori sunt membrii unei trupe, care a devenit celebră după o reclamă cu o pisică, și a fost solicitată de către americani, prinzând drag de ei. Totul începe să fie dat peste cap din momentul în care actorii, din lipsă de bani și din dorința de a câștiga câțiva în plus, încep să colaboreze cu un impresar local.

Impresarul, român și samsar neaoș, stabilit de ani buni în Statele Unite ale Americii încearcă să îi atragă de partea lui după ce îl aștepta pe maestrul Florin Piersic, dar acesta a ratat zborul peste Ocean. Bărbatul le promite actorilor un turneu de vis, când nu dorește decât să-i tragă pe sfoară.

Presupusul impresar îi păcălește pe cetățenii din Târgoviște că vor deveni bogați, văzându-i nu foarte plimbați și dezorientați în spațiu. Mai mult, aceștia se vor mira de tot ce văd nou în cale și nu vor ști cum să procedeze în anumite situații, ceea ce stârnește amuzamentul și mai mult.

De asemenea, producția este una care provoacă râsul și prin faptul că engleza nu este cunoscută de către cei cinci actori și neînțelegând-o se lovesc de tot felul de momente ridicole. Pe lângă asta, scenariul se bazează și pe câteva secvențe indecente.

Așadar, “America, venim” este un film românesc de comedie disponibil pe Netflix, cu actori din Las Fierbinți, ce promite să te facă să râzi cu lacrimi. Este unul dintre filmele românești de succes ce a reușit să surprindă umorul românesc și să adune în distribuție actori de comedie renumiți. La final putem spune că avem o nouă producție românească în categoria filme cu râsete garantate