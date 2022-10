Fiul lui Adi Mutu, senzații tari cu noua iubită! Cum a reacționat Alexandra Dinu când a cunoscut-o: “M-am simțit în plus”. Video

Mario Mutu, fiul din căsnicia lui Adrian Mutu cu Alexandra Dinu, are o nouă iubită pe care a prezentat-o deja mamei lui!

Mario Mutu și iubita, prima întâlnire cu Alexandra Dinu! Cum a reacționat actrița când a văzut-o pe iubita fiului

, o cântăreață de 19 ani, recunoscută pentru colaborari alături de Costi Ioniță.

Cei doi iubăreți, aflați la început de drum, fac fel de fel de nebunii împreună. Relația lor a debutat în urmă cu câteva luni. Câte mai exacat? Parcă nici ei nu știu. Totul a fost o joacă, dar a evoluat frumos și rapid. Deja s-au mutat împreună, iar părinții lui Mario au fost puși în temă.

Mario Mutu și iubita, experiență în doi la 5.000 de metri

FANATIK i-a suprins, zilele trecute, pe Mario Mutu și pe iubita lui la Aerodromul Clinceni, pe pista celor de la TNT Brothers. Cei doi ne-au oferit un interviu despre idila lor, dar și despre experiența de a sări cu parașuta de la 5.000 de metri.

”Eu am mai sărit acum 3 ani, când am împlinit 16 ani, vârsta legală. Nu am avut pic de emoții. El, în schimb, opusul meu. Dar este cu mine și trebuia să o facem și pe asta împreună. Aseară se răzgândi-se! El zicea că nu mai merge nicăieri”, a spus Mara cu entuziam.

În schimb, Mario Mutu a fost mai reticent. ”Suntem aici, peisajul este superb. Suntem pregătiți. Rugați-vă pentru noi! Lasă aseară, azi contează”, a spus Mario Mutu.

Fiul lui Mario Mutu, îndrăgostit până peste cap: ”Am fost împreună toată viața sufletește”

Mario Mutu, fiul celebrului fost fotbalist, a recunoscut, în exclusivitate, pentru FANATIK, că este într-o relație, în care iubește și este iubit. Deși este doar de câteva luni cu partenera sa, Mario Mutu simte că o cunoaște atât de bine că parcă se știu din altă viață.

”Este iubita mea. A fost o postare, dar acum nu mai este doar o postare. Pe instagram i-am dat eu mesaj. Am văzut-o creață mai focoasă. Am zis: ‘hai să văd și eu ce e de ea.’ O lună. Două luni. Trei luni. Și în viața anterioară am fost împreună”, spune fiul Alexandrei Dinu și al lui Adrian Mutu.

Mara, iubita lui Mario, nu întârzie să vină cu completările.

”Este o relație. S-au schimbat termenii și condițiile. Atât pot să zic. Ideea e că nu contează de cât timp suntem împreună. Am fost împreună toată viața sufletește, pentru că ne înțelegem prea bine. În două zile, zici că îl știam de 17 ani”, a adăugat bruneta.

Cum a început povestea de iubire dintre Mario Mutu și Mara

Aparent, totul a fost un joc între cei doi. Uite follow, nu e follow. Te vreau, dar stai să văd. După care, totul a luat o întorsătură neașteptată și, între Mario și Mara, lucrurile au decurs firesc, ca între doi tineri îndrăgostiți. Lui Mario nu i-a trebuit prea mult ca părinții lui, respectiv Adrian Mutu și Alexandra Dinu, să fie puși la curent cu noua relație a fiului lor.

”Este și o poveste anterioară. Noi nu ne cunoșteam. Aveam prieteni comuni. El mi-a dat follow pe Insta, nu i-am dat înapoi. M-a scos. După, i-am dat eu. Nu mi-a dat înapoi. L-am scos. S-a întâmplat asta de nu știu câte ori. La un moment dat ne-am dat amândoi și mi-a răspuns la story. A fost totul, toată relația foarte spontană. Da, la modul că nu te aștepți. De la Dumnezeu. Dacă Universul ne vrea împreună…

Avem mai multe opțiuni, dar stăm împreună. Par lucrurile grăbite în fața altora, dar la noi sunt naturale. Poate din afară spun că suntem de două luni împreună și deja ne-am mutat, dar așa s-au întâmplat lucrurile”, a punctat iubita lui Mario Mutu, pentru FANATIK.

De asemenea, fiul lui Adi Mutu a ținut să precizeze că și el i-a cunoscut familia noii iubite. ”A fost natural. S-a întâmplat. Suntem bine. Mă înțeleg bine și cu fratele ei, și cu taică-su și cu maică-sa. Locuim unde vrem, sincer. Avem mai multe opțiuni. Nu e grabă. Lăsăm viața să curgă și vedem ce și cum”, spune Mario Mutu.

“Mama a zis că e frumoasă! Le-am lăsat să-și facă hazul”

nu bate deloc pasul pe loc. După câteva luni de relație și-a luat inima în dinți și a trecut la pasul următor. Și-a luat partenera de mână și a ieșit la prima masă cu ea și cu mama. Reacția Alexandrei Dinu i-a luat prin surprindere pe cei doi porumbei și, la un moment dat, Mario a fost nevoit să se retragă din discuție.

”Mama a zis că e frumoasă. S-au cunoscut. Am ieșit și am mâncat ceva. Eu stăteam pe telefon. Le-am lăsat să-și facă hazul. Se înțeleg bine. Sfaturi mi-a dat, chiar sfaturi bune. Maică-mea nu este doar maică-mea, este ca o soră. Mama spune doar să-mi fie bine. Nu doar legat de Mara, în general. Da, vorbeau numai ele și am zis să… m-am simțit în plus”, a declarat Mario Mutu.

Deschisă și încântată de întâlnirea cu Alexandra Dinu, Mara ne-a dezvăluit o parte din conversația avută cu fosta soție a lui Adrian Mutu. ” Fiind prima oară când ne-am cunoscut m-a întrebat: `Cum sunteți? Ce faceți? Ce vreți să realizați împreună?’ El s-a ridicat de la masă la un moment dat pentru că am început noi să vorbim prea mult”, a declarat iubita lui Mario Mutu, pentru FANATIK.

Întrebat ce a spus Adrian Mutu despre iubita lui, Mario a declarat că i-a povestit despre ea, dar încă nu au avut ocazia să se întâlnească față în față.

”M-am dus odată la el la grătar și mi-a zis să mă duc și cu ea. Dar nu are treabă (n.r. să intervină în alegerile fiului). Cum nici eu nu am treabă cu cine stau ei sau cu cine au stat sau ce au făcut”, a spus Mario Mutu.

Mario Mutu, întâlnire de gradul zero cu tatăl iubitei

Dacă Mario le-a spus părinților lui celebri că are iubită, Mara nu a apucat să fie ea cea care le spune despre relația cu fiul lui Adi Mutu. Cei care i-au dat viață brunetei au aflat din presă despre idila lor.

”Din prima zi când am mers la ei, m-am simțit ca acasă, energetic vorbind. Nu cunoști un om într-o zi, poate nici în cinci ani. Dar energetic este cum mi-am dorit să fie din ambele părți”, a spus Mario Mutu, pentru FANATIK.

Adi Mutu și Alexandra Dinu își susțin fiul financiar

Mario Mutu a făcut lumină și pe tema ajutorului financiar pe care îl mai primește și acum, la 20 de ani. Tânărul recunoaște că apelează la părinții lui ori de câte ori are nevoie.

”Ne mai ajută, dar nu sunt bazat total pe ajutorul lor, dar mă mai ajută, da! Când am nevoie de ajutor îl cer. Nu contează cui. Îi iubesc, îi respect! Orice ar fi”, ne-a dezvăluit fiul antrenorului de la Rapid.

Mario Mutu, săritură cu pulsul la maximum

Mara, dornică de adrenalină, Mario, cu pulsul la maximum în fața unei astfel de experiențe.

Deși, înainte să sară aproape că ar fi renunțat, după saltul cu parașuta, Mario s-a arătat plăcut impresionat și a simțit adrenalina celor 5.000 de metri până la ultima doză.

După ce a simțit fiorii săriturii, iubita lui Mario a simțit și fiorii iubirii. În fața reporterului FANATIK, a dat frâu liber dragostei și i-a făcut iubitului o declarație frumoasă de dragoste.

”Te iubesc! Îl simt aproape. Ne ajutăm unul pe altul cu orice. Este romantic, este de toate. Este ce trebuie pentru mine”, a spus Mara.

Nici Mario nu s-a lăsat mai prejos și i-a spus iubitei lui: ”Cuvintele contează mai puțin, important e că…În timpul ăsta s-au întâmplat toate! Multe!”.

Testul iubirii: 3 defecte și trei calități ale lui Mario Mutu

După ce au trecut prin toate stările, de la curiozitate, la teamă și entuziasm, i-au supus unui test, pentru a vedea cât de puternică este iubirea dintre cei doi. Ce i-a atras, dar și ce produce discuții aprinse în cuplul format de Mario Mutu cu frumoasa lui jumătate?

Mara, mai directă din fire, spune exact care sunt calitățile ce au atras-o la Mario Mutu. ”Îmi place personalitatea lui și faptul că este transparent, la modul că este pe față. Dau din casă, nici nu mă interesează. În general, cu oamenii nu ești cu toți pe față, nu poți să te exprimi cum ești tu în mod normal. Cu mine nu a fost așa din prima. Din prima zi în care ne-am cunoscut a fost real. Și eu, și el. Îmi place că vrea să evolueze în același mod ca mine și asta poate să ne ajute pe viitor”, a dezvăluit tânăra artistă.

Mario, mai timid, a fost mai zgârcit în a oferi complimente. ”Îmi place că le dă pe față! Dacă tu crezi ceva și simți ceva, zici!”, a spus fiului “Briliantului”.

La defecte, lucrurile nu au mai fost așa… pașnice.

”La defecte terminăm mâine. Defectul lui este că și el este gelos, dar nu recunoaște. Nu este asumat, eu măcar sunt asumată. Mă mai enervează la el că se culcă foarte devreme. Nu vă gândiți că se culcă la 9:00 seara. Am probleme cu nervii, mă enervez din prima”, a precizat Mara, vizibil iritată.

În schimb, Mario și-a menținut atitudinea calmă și a spus, pe un ton care să nu o deranjeze pe iubita lui, că este “geloasă, drăcoasă” și se enervează repede.

”Este geloasă ea de fel, dar știe asta! Te enervezi prea repede. Ești drăcoasă, dar în sensul bun, în sensul frumos”, a încheiat Mario.

Mario Mutu își trimite iubita la școală: “Îi spun să învețe din greșelile mele”

Mara este elevă în clasa a XII-a, la un liceu privat, ceea ce îi permite să aibă un program flexibil, lucru care nu prea este pe placul lui Mario. Fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu nu vrea ca iubita lui să repete greșelile lui când vine vorba de școală.

”Eu, la viața mea, cu școala am fost și eu panaramă așa, dar mi-am făcut treaba până la urmă. De aceea îi spun să învețe din greșelile mele că, până la urmă, școala nu te ajută să pui pâine pe masă, dar este un mare plus”, a încheiat fiul celebrului antrenor.

De asemenea, aflăm de la Mario dezvăluiri neștiute despre una dintre cele mai importante femei din viața lui, cea care îi este ca o mamă și care, din păcate, a ajuns pe mâna medicilor în urma unui incident ce îi putea fi fatal.