Fiul lui Bogdan Lobonț a plecat de la Rapid! Ar putea juca împotriva „alb-vișiniilor” în Cupa României: „Nu mie trebuie să-mi pară rău!” Exclusiv

Partida dintre , iar fiul lui Bogdan Lobonț ar putea evolua împotriva echipei la care a crescut.

Bogdan Lobonț a dezvăluit de ce a plecat fiul său de la Rapid la CS Afumați: „Ei nu au mai continuat cu echipa a doua”

Fiul lui Bogdan Lobonț a fost căpitanul echipei Rapid U19, iar în 2021 semna primul contract de profesionist cu „alb-vișiniii”. Clubul a desființat însă echipa a doua, iar a decis să îl ducă la

Bogdan Lobonț și-a explicat decizia în exclusivitate pentru FANATIK: „Andrei nu mai e la Rapid. Nu mai e! Acum e la Afumați și poate să joace împotriva Rapidului. A plecat din vară de la Rapid. Ei nu au mai continuat cu echipa a doua și la Academie e generația de 2005 la Liga e Tineret. El e 2003”.

Botezat de Cristi Chivu, fundașul central în vârstă de 19 ani putea să îi calce pe urme tatălui său, care a reușit să câștige un titlu cu Rapid în 1999: „Așa a fost să fie să nu mai continue la Rapid. Nu mie trebuie să-mi pară rău! Totul depinde numai de el. De mine nu mai depinde absolut nimic. Are forță și viteză, controlează bine mingea”.

Însă Bogdan Lobonț apreciază altceva foarte mult la fiul său: „Normal că vorbesc cu el și îl îndrum. Îți spun și ție ce îi spun și lui. Degeaba îl bat la cap și îi spun tot ABC-ul! Cel mai important e ce vrea el să facă și unde își propune să ajungă. Are de lucrat la toate capitolele. Îmi place de el că are determinare, dar nu am stat să mă bag eu peste antrenori sau să discut prea mult cu ei”.

Andrei Lobonț și presiunea numelui pe care îl poartă: „E normal să aibă”

e de părere că „Lobby Jr.” trebuie să se obișnuiască cu presiunea și să se folosească de acest prilej să evolueze: „Dacă merită, va juca cu Rapid. Am trecut și eu prin situații de genul ăsta când eram junior. Într-adevăr, e și presiunea numelui, dar nu se compară cu Ianis Hagi sau Nicolas Popescu. E normal să aibă presiune, pentru că toată lumea asimilează copiii cu ceea ce au făcut părinții. E o chestie absolut normală.

Uite alt exemplu: Răzvan și Mircea Lucescu, unul dintre cele mai bune. Cât a muncit Răzvan să ajungă unde e acum și ce presiune enormă a avut? Ionuț și Culae Lupescu. Exact aceeași chestie. Ionuț nu a avut presiune? Dar asta i-a călit și mai mult”.

Bogdan Lobont, încântat de Rapidul lui Adi Mutu: „Au un lot echilibrat, o bancă interesantă. Joacă foarte bine”

Bogdan Lobonț e sigur că Rapid poate face o figură frumoasă în acest sezon și e de părere că joacă cel mai bun fotbal din SuperLiga, alături de Farul: „Are un lot echilibrat, o bancă interesantă, plus mixul ăsta între jucători cu experiență și cei mai tineri. Rareș Ilie, la felul cum juca, nu era un jucător căruia să îi dai 19 ani! Era un fotbalist matur. Au perspective foarte bune. Rapid și Farul joacă foarte bine. Pot să câștige și Cupa României”.

Fost campion cu Rapid, Lobonț crede că „giuleștenii” au un avantaj față de celelalte echipe care se bat la titlu: „Eu știu că obiectivul e play-off-ul la Rapid, deci nu au presiune că trebuie să ia titlul. Oricum, au crescut mult față de sezonul trecut. Venirea tuturor a contat mult, nu doar a lui Adi Mutu.

Am luat și eu un titlu cu Rapid și ultimul a venit în 2003 cu Mircea Rednic. Ar fi frumos la centenar și cine știe ce se va întâmpla. Îi doresc succes lui Adi Mutu și mai vorbim din când în când. Avem și un grup cu generația care am fost la EURO în 2008”.