Narcis Răducan, emoționat după ce fiul său a marcat în Ghencea pentru CSA Steaua. Daniel Oprița: „Se poate să fie nevoie de el!” Exclusiv

Iustin, fiul lui Narcis Răducan, a debutat la cu gol în primul său meci la seniori într-un amical cu Retezatul Hațeg, iar antrenorul Daniel Oprița îl va lua în cantonamentul de iarnă și îl va testa.

FANATIK l-a contactat pe fostul mare jucător al Stelei, care a fost prezent la meciul de pe Terenul 6 din Complexul Ghencea, la meciul de debut al puștiului de doar 16 ani la Clubul Sportiv al Armatei Steaua.

Narcis Răducan visează la ziua în care fiul său va marca într-un meci oficial pe Ghencea în tricoul Stelei: „Are valoare sentimentală”

Narcis, Iustin a debutat cu gol în Ghencea…

– Deocamdată e prematur pentru că a fost vorba doar să îl vadă cum se descurcă la nivel superior. Până acum a jucat la juniori la Elite și s-a descurcat destul de bine la Sport Team, cu care e pe locul doi în campionat. El e golgheterul campionatului de doi ani de zile.

ADVERTISEMENT

Câte goluri a dat?

– Anul trecut a dat 17 goluri și a jucat la o grupă cu un an mai mare, cu Farul, cu FCSB, Dinamo și toate echipele bune. Iar acum are 12 goluri în 12 meciuri. Am vrut să vadă un pic ce înseamnă nivelul superior. S-a antrenat câteva zile la mine la Focșani la echipa lui Marius Bratu în Liga a treia și s-a descurcat foarte bine. Daniel Oprița a vrut să îl vadă.

Narcis Răducan: „Am fost în Ghencea să îl văd la meci!”

Ai fost la meci să îl vezi?

– Normal! S-a jucat pe terenul 6 în Ghencea și a fost ultimul meci înainte de vacanță cu o echipă de liga a patra care însă e pe primul loc și va promova în Liga a treia: Retezatul Hațeg. El a jucat repriza a doua și a dat un gol de atacant din șase metri în vinclu pe colțul scurt în minutul 90. O echipă destul de bună.

ADVERTISEMENT

Ce impresie i-a făcut lui Daniel Oprița?

– A zis că i-a plăcut și că s-a mișcat bine. I-a dat câteva sugestii tehnice și a zis că ar vrea foarte mult să îl vadă și în perioada de pregătire pentru că are potențial. E mult spus totuși că va juca la Steaua. Momentan e un meci în tricoul Stelei. Am vorbit cu Oprița după meci și a spus că îi place că are forță în picioare, că e ambițios și că vrea să îl vadă mai bine la niște antrenamente mai intense și meciuri amicale. E mai mult o evaluare. La 16 ani are 1,76 și 72 de kilograme cum am avut eu toată cariera mea.

„A fost emoționat și are valoarea sentimenală pentru mine!”

Ce ai simțit să îl vezi în tricoul roș-albastru?

– Îți dai seama că a fost emoționant și are valoare sentimentală pentru mine. Mai ales că pe 8 decembrie, cu o zi înainte, s-au împlinit 26 de ani de la meciul nostru cu Juventus Torino din Ghencea, pe zăpadă.

ADVERTISEMENT

Ce ți-a spus după meci?

– Era mândru și el pentru că a fost primul lui meci de seniori.

Ce ar trebui să mai îmbunătățească?

– Are de lucrat la toate capitolele! Trebuie să învețe să controleze mingea și cu stângul, are de lucrat la jocul cu spatele la poartă și la demarcări. La execuții, mobilitate, trebuie să știe să fie abil și speculativ. Trebuie să muncească foarte mult dacă vrea să fie fotbalist adevărat!

Narcis Răducan: „Ar fi senzațional să facă pasul ăsta!”

E stelist?

– El e foarte încântat că este testat de CSA Steaua. Nu aș putea să spun că e stelist pentru că eu am jucat și la Rapid și l-am educat să țină cu echipele la care am jucat eu. Nu are un comportament de suporter. Îi plac jucătorii de valoare. Poate sună mai frumos să zic că e stelist de mic, dar el doar iubește fotbalul.

ADVERTISEMENT

Ce ar însemna pentru tine să debuteze la CSA Steaua?

– Ar fi senzațional să facă pasul ăsta. Că va fi la Steaua, că va fi la alt club vom vedea. Eu i-am spus că îmi doresc să facă fotbal doar dacă vizează cupele europene, echipa națională, Champions League, nu doar pentru că a făcut tata fotbal. E totuși o greutate a numelui chiar dacă nu e Ianis Hagi sau Kleivert sau Simeone. Este o oarecare presiune pentru el. Eu vreau să mă depășească și el știe asta și e puternic mental.

Iustin Răducan e mare fan Florin Tănase și Claudiu Keșeru

Ce atacanți îi plac?

– Îi place numărul 9. Jucători ca Lewandowski sau Suarez, Ronaldo. Din România îi place mult Florin Tănase, chiar dacă nu e vârf clasic, îi place mult Keșeru pentru că are un joc foarte bun cu spatele la poartă și are execuții. Nu prea seamănă cu mine la capitolul ăsta. El e cu sânge rece și vrea doar să dea cât mai multe goluri! În fotbalul românesc e mare criză de astfel de atacanți.

ADVERTISEMENT

A spus că vrea să joace la Barcelona…

– Orice copil care face fotbal își dorește să ajungă la Barcelona. El e cu picioarele pe pământ din punctul ăsta de vedere și mereu am făcut grijă de asta. Nici nu a început fotbalul pentru el. Ar fi o capcană în care ar cădea. E la început de drum și eu până acum un an nici nu l-am băgat foarte tare în seamă legat de performanță. Să fie sănătos și dacă văd ca vrea să treacă la următorul nivel o să mă ocup mai mult de el. Am văzut acum un an că motivația și ambiția lui sunt peste cea a unui copil obișnuit. El în ultimele trei săptămâni a avut doar o zi liberă!

Ce a spus Daniel Oprița după ce l-a testat pe fiul lui Narcis Răducan

FANATIK l-a contactat pe antrenorul lui CSA Steaua, , care a oferit primele declarații cu privire la atacantul de 16 ani testat în amicalul cu Retezat Hațeg.

„A venit băiatul să îl văd, e din 2005. O să mai vină pe 10 ianuarie la antrenamente și poate la încă unul-două meciuri amicale. E micuț, mai mult pentru juniori și să se antreneze cu echipa mare.

E un copil de perspectivă și se poate pe viitor să fie nevoie de el. E destul de mic pentru liga a doua. Nu au fost foarte multe faze de poartă, au fost vreo șapte jucători în probe, mulți juniori. Nici jocul nu putea să îl pună foarte mult în valoare. Vreau să îl mai văd la antrenament cu toată echipa și la un meci și apoi vom vedea”, a declarat Daniel Oprița în exclusivitate pentru FANATIK.