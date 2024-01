Fiul Vlăduței Lupău a ajuns la spital: „Un alt tratament”

Nici bine nu a pășit în 2024, căci Vlăduța Lupău a întâmpinat unele probleme. După petrecerea de Revelion, solista și soțul ei, Adi Rus, și-au găsit fiul într-o stare nu tocmai bună. Iair avea febră mare și nu se simțea deloc bine. Drept urmare, cei doi au decis să meargă cu el la spital. Micuțul era suspect de otită, însă tratamentul pe care l-a primit nu a dat roade.

Fiul Vlăduței Lupău a ajuns pe mâinile medicilor

. Micuțul în vârstă de un an și jumătate nu s-a simțit bine, iar părinții lui l-au dus de urgență la spital. Acolo, Iair a primit diagnosticul de otită, dar pare că nu mai scapă de această afecțiune.

„Am început rău anul…cu otită, care ne ține acasă și nu mai putem zbura cu avionul în vacanța pe care o aveam planificată de mâine. Dar asta nu mai contează în situațiile de genul. Am ajuns la prima oră acasă, am mers la urgențe cu febră mare și am aflat de venirea otitei în viața noastră. Ne conformăm tratamentului și sperăm să trecem rapid! Sănătate multă și an nou bun!”, a scris Vlăduța Lupău, pe Instagram.

Iair a fost diagnosticat cu otită

După aproape două săptămâni de tratament, copilul tot nu se simte bine, așa că medicii i-au recomandat un alt tratament mai puternic. Pe rețelele de socializare, pe care a fost nevoită să o anuleze.

„Azi am fost cu Iair să vedem dacă a scăpat de otită, eram sigură și convinsă că da, însă, răspunsul este nu. Mai avem șapte zile de tratament, un alt tratament și, din nou, o să mergem peste șapte zile la vizită. Deci e foarte bine că nu am zburat atâtea ore în vacanța în care trebuia să mergem că era mult, mult mai rău.

Dumnezeu știe mai bine de ce, cum și de ce ne dă un lucru în viața noastră, indiferent că e bun sau rău. El, ca stare generală, aș fi zis că am scăpat, dar controlul a spus că nu”, a povestit Vlăduța Lupău pe Instagram.

Ce semnificație are numele fiului artistei

Vlăduța Lupău și Adi Rus au dorit ca momentul nașterii fiului lor să fie unul special. Cei doi soți au ales un nume din timp, iar mulți au fost surprinși de ce nume au ales. Iair este, de fapt, un nume biblic, care simbolizează lumina și strălucirea. În calendarul ortodox, ziua lui Iair este stabilită pe 1 noiembrie, atunci când sunt prăznuiți toți sfinții.

„E o poveste…frumoasă. IAIR… este un nume ales de noi din Sfânta Biblie și este un nume creștin. Înseamnă « el strălucește » sau « cel pe care Dumnezeu luminează », iar faptul că Iair s-a născut în ziua de sărbătoare « Schimbarea la față »… este iar ceva fantastic! Pentru cei care nu știu semnficația zilei… atunci Iisus a strălucit cel mai puternic la față pe muntele Tabor. « Și a strălucit fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut albe ca lumina ».

Ție îți vom spune cum ne-a trimis Dumnezeu în minte acest nume pentru tine și cât de frumoasă e povestea ta. Iar ziua nașterii și-a ales-o el… nu aveam nașterea programată. Tocmai vă ziceam zilele trecute că trebuia să nască pe 8 august, dar s-a născut pe 6 august”, le-a povestit Vlăduța Lupău fanilor virtuali.