Flavius Biea, noul campion mondial IBA la categoria mijlocie. Este al cincilea pugilist român din istorie care câștigă titlul mondial

Flavius Biea a câștigat titlul mondial IBA la categoria mijlocie după ce l-a învins la puncte, la limită, pe argentinianul Juan Jose Velasco. Meciul de box, care a avut loc într-o gală profesionistă desfășurată la Mioveni, s-a întins pe parcursul a 12 runde.

Flavius Biea este noul campion mondial IBA la categoria mijlocie

După un start echilibrat de partidă, pugilistul sud-american a preluat treptat conducerea începând din runda cu numărul patru. În repriza a șasea Flavius Biea a fost trimis la sol și a fost nevoit să treacă de o numărătoare, iar cinci runde mai târziu românul s-a ales cu arcada spartă după o lovitură de cap încasată involuntar de la Juan Jose Velasco.

ADVERTISEMENT

La finalul partidei, Flavius Biea a fost văzut învingător de către doi arbitri-judecători (115-112 și 116-112), în timp ce al treilea arbitru l-a considerat câștigător pe pugilistul sud-american (115-112). Suprafața de joc umedă le-a pus multiple probleme de echilibru celor doi jucători, care au alunecat de mai multe ori pe parcursul jocului.

, Flavius Biea a adunat 22 de victorii (10 KO) și o singură înfrângere (KO). Pugilistul român a mai cucerit în carieră titlul WBA Continental. Totodată, sportivul român este cvadruplu campion IBA Intercontinental şi campion WBC Continental Latin Silver.

ADVERTISEMENT

Flavius Biea, al cincilea pugilist român campion mondial

Odată cu victoria din cadrul galei iFight de la Mioveni, Flavius Biea a devenit al cincilea pugilist român care devine campion mondial în boxul profesionist. Flavius Biea se alătură românilor Mihai Leu, Leonard Doroftei, şi Adrian Diaconu.

Flavius Biea are o carieră înfloritoare și în boxul amator. În vârstă de 33 de ani, pugilistul român are 298 de victorii în 316 meciuri disputate, la care se adaugă un titlu de campion mondial, plus o altă finală mondială, dar și trei titluri de campion european și 8 de campion naţional.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, adversarul din finala care l-a făcut pe Flavius Biea campion mondial, Juan Jose Velasco, are 24 de victorii în boxul profesionist, dintre care 15 prin KO. Argentinianul a înregistrat 4 înfrângeri (3 KO), fiind de două ori campion WBA Latino şi o dată campion WBC Latino.

Victorii pentru Mihai Nistor și James Chereji în gala de la Mioveni

În cadrul galei iFight , Mihai Nistor a obținut victoria prin KO în prima repriză a duelului cu georgianul Gheriso Aduaşvili la categoria grea. Este a șasea victorie în tot atâtea meciuri obținută de fostul campion mondial AIBA Pro Boxing, Mihai Nistor.

ADVERTISEMENT

Totodată, James Cherji, luptătorul din Hunedoara cu nume american, a câștigat la puncte partida cu argentinianul Carlos Daniel Cordoba, la categoria super-pană. James Cherji a ajuns la 19 victorii și 3 înfrângeri până la vârsta de 29 de ani.