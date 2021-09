Florentin Pera, interviu pentru FANATIK: “Sunt foarte motivat să ajung în Final Four cu ŢSKA Moscova!”. Exclusiv

Florentin Pera este unul dintre cei mai în vogă antrenori români de handbal. Omul care a dus SCM Râmnicu Vâlcea până în sferturile Ligii Campionilor , una dintre favoritele la titlu în Liga Campionilor.

Tehnicianul român a început cu dreptul sezonul de Champions League reuşind să învingă cu 34-27 formaţia Kastamonu, antrenată de un alt român, . Asta, după ce, meciul din prima etapă cu Metz a fost amânat din cauza restricţiilor severe pe care autorităţile franceze le-au impus formaţiei din Rusia.

Florentin Pera, interviu pentru FANATIK : “Tot ce am găsit aici este la superlativ”

Florentin Pera a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre primele luni petrecute la ŢSKA Moscova. Românul a vorbit despre acomodarea la campioana Rusiei, diferenţele faţă de Liga Naţională, dar şi obiectivele din acest sezon.

Domnule Pera, în primul rând aş vrea să vă întreb cum v-aţi acomodat la Moscova?

– Tot ce am găsit aici este la superlativ. Este o formaţie care îşi propune să câştige tot la cel mai înalt nivel. Din păcate, am avut o perioadă de pregătire scurtă pentru că multe fete au fost la Jocurile Olimpice, acolo unde Rusia a ajuns până în finală. Am început cu un trofeu câştigat, Cupa Federaţiei Ruse. M-a bucurat pentru că am început cu dreptul, dar mi-a rămas doar o săptămână de pregătire înaintea startului de campionat cu Astrahanocka. Ne-am impus în faţa unei echipe foarte puternice, care dă bătăi de cap tuturor adversarelor.

A venit apoi un eşec împotriva rivalilor de la Rostov…

– Nu am reuşit să câştigăm cu Rostov, dar ne-am revanşat apoi cu Lada Togliatti. În scurta istorie a lui ŢSKA Moscova este prima victorie de pe terenul celor de la Togliatti. Este un rezultat care ne menţine în lupta pentru titlu. Sistemul competiţional mă ajută. Se joacă play-off, primele şase echipe din campionat. Este un sistem cu Final Four, meciuri tur-retur. Practic, acolo se decide totul. Din acest punct de vedere, am timp la dispoziţie, dar este puţin mai greu la început.

“Daria Dmitrieva a anunţat că îşi întrerupe activitatea până în luna decembrie. Ne-a dat peste cap această absenţă”

Cât de mult vă afectează absenţa Dariei Dmitrieva?

– Daria Dmitrieva a anunţat că îşi întrerupe activitatea până în luna decembrie. Ne-a dat peste cap această absenţă. Era căpitanul echipei şi al naţionalei Rusiei. Făcea foarte bine ambele faze. Dacă pe atac Ilyna o suplineşte foarte bine, pe apărare sigur că e o absenţă importantă. De asemenea, la nivel de portari au fost nenumărate discuţii. Acum am doar doi portari: Sedoykina şi Kaplina. După plecarea lui Masson nu s-a reuşit aducerea încă unui portar. Se caută soluţii, dar sper să nu apară accidentări şi să rămânem într-un portar pentru că ar fi un risc foarte mare. Suntem pe trei fronturi: campionat, Cupa Rusiei şi Liga Campionilor.

“Este o limită la cinci jucătoare străine, doar trei în acelaşi timp pe teren”

Cum sesizaţi diferenţele dintre Liga Naţională şi campionatul din Rusia?

– Din ce am văzut în acest început de campionat pot spune că jucătoarele de aici sunt foarte bine pregătite fizic, luptă până în ultima secundă. Au apărări bune, am sesizat că nu cedează niciodată. Asta apreciez foarte mult. Sunt meciuri echilibrate, în care nu poţi să te relaxezi. Nu am văzut nicio echipă care să cedeze lupta. Se pune accent pe jucătoarele autohtone şi eu am doar trei jucătoare străine în echipă: Gross, Heindal şi Ristovska şi o jucătoare din Belarus care nu este considerată străină după regulile din Rusia (n.r. Viktorya Shamanouskaya). Ei au limită la cinci jucătoare străine, doar trei în acelaşi timp pe teren. Dacă din greşeală intră a patra, este eliminată timp de două minute. Asta este regulă impusă de Federaţie. Sunt multe jucătoare tinere, talentate, au un fond mare de jucătoare. Am rămas impresionat la Lada Togliatti. Pe lângă terenul central pe care s-a jucat, erau patru terenuri pe care se antrenau grupe de 25-30 de copii. Sunt multe jucătoare tinere în echipă şi naţionala Rusiei va avea mulţi ani de acum încolo un lot echilibrat şi valoros. Se pune mult accent pe promovarea jucătoarelor tinere. La ŢSKA Moscova avem echipa a doua şi a treia.

Cum a trăit nebunia dinaintea meciului cu Metz: “S-a aprobat foarte târziu cu o singură condiţie: să plecăm în ziua meciului fără să putem intra în restaurant să mâncăm”

Aţi avut o adevărată aventură cu meciul de la Metz, după ce autorităţile franceze v-au impus nişte restricţii foarte dure. Cum aţi trăit toată această situaţie?

– Din păcate, cred că a fost mai mult politic. Noi, în prima parte a săptămânii ştiam că meciul se va disputa. Ulterior am fost anunţaţi că nu am primit acordul să intrăm în Franţa că nu ar fi acceptat vaccinul Sputnik. În aceste condiţii nu am primit acordul. Ulterior, după mai multe demersuri din partea clubului ni s-a aprobat foarte târziu cu o singură condiţie: să plecăm în ziua meciului fără să putem intra în restaurant să mâncăm. Să ajungem cu un charter, să jucăm şi imediat după meci să ne întoarcem.

Până la urmă s-a amânat…

– Va fi reprogramat, dar să vedem în ce condiţii. Această variantă în care să mergi în ziua meciului, să stai 8-9 ore în autocar şi avion, fără a mânca într-un restaurant şi să şi joci… este ceva de neconceput. Nu este benefic pentru jucătoare, este un risc. Sper ca reprogramarea să fie mai târziu când lucrurile se vor mai linişti. Îmi pare rău că nu am jucat. Aveam nevoie de meciuri pentru a creşte pentru că nu suntem la un nivel maxim.

“Sunt foarte motivat să mă lupt cu ŢSKA, să ajung în Final Four”

Aţi jucat cu SCM Râmnicu Vâlcea în precedentele două sezoane de Liga Campionilor. Acum sunteţi la o echipă care îşi doreşte Final Four şi chiar trofeul. Cum este acest sezon pentru dumneavoastră?

– Sunt onorat că am această şansă să antrenez un club ca ŢSKA Moscova, un club foarte puternic în acest moment. Pretenţiile sunt ridicate şi eu sper să şi fructificăm fiecare şansă de a câştiga cât mai multe meciuri. Am experienţa de la Vâlcea, am reuşit să ajung până în sferturi cu o echipă căreia foarte puţine persoane îi dădeau şanse. Mai aveam un an contract, mi s-a oferit această oportunitate, sunt foarte motivat să mă lupt cu ŢSKA, să ajung în Final Four. Nu este simplu, având în vedere şi situaţia lotului în momentul de faţă. Este important ca până în iarnă să acumulăm cât mai multe puncte şi să ieşim bine. În ianuarie sper să revină Dmitrieva şi Vedekhina să se recupereze după operaţie şi să avem tot lotul pentru a reuşi să ne calificăm din grupe. Apoi, pas cu pas să ajungem acolo unde ne-am propus, în Final Four. De asta am şi acceptat oferta de la ŢSKA. Este o mare şansă pentru mine, dar nu este deloc simplu.

“Mi-ar fi plăcut să joc cu CSM Bucureşti, aş fi venit acasă cu drag”

Aţi fost un mare rival al celor de la CSM Bucureşti. V-ar fi plăcut să vă întâlniţi în Liga Campionilor?

– Mi-ar fi plăcut să joc cu CSM Bucureşti, aş fi venit acasă cu drag. Nu am nicio problemă, am fost rivali din punct de vedere sportiv. Mi-ar fi plăcut pentru că aş fi venit în România, acasă. Era mult mai bine decât să merg în alte deplasări. Am plecat din România şi sufletul mi-a rămas acolo. Oricând pot, vin cu drag acasă.

Aţi apucat să veniţi acasă până acum?

– Nu, din păcate. Şi această perioadă este încărcată. Probabil că în decembrie, când este şi perioada Campionatului Mondial voi veni acasă, la familie.