Florentin Pera și Cristina Florica, reacții după înfrângerea amară cu CSM București: “Ne luăm revanșa în Ligă!”

SCM Râmnicu Vâlcea a pierdut derby-ul cu CSM București, scor 22-27 și se depărtează la 9 puncte de rivala din Liga Națională. Florentin Pera a recunoscut superioritatea “tigroaicelor” din această confruntare și speră ca echipa sa să își ia revanșa în Liga Campionilor.

Florentin Pera: “Acum CSM București este favorită la titlu. Noi nu vom renunța”

Antrenorul celor de la SCM Râmnicu Vâlcea este nemulțumit de faptul că fetele sale au ratat foarte mult pentru că altfel ar fi putut arăta soarta partidei dacă eficacitatea SCM-ului era la un alt nivel:

“Din păcate nu am reușit să confirmăm forma arătată la Odense. Poate că nu am fost în ritmul acestui joc. Pe de-o parte a fost bine că n-am jucat cu Brest, dar am ieșit puțin din ritm. S-a simțit la eficiența de la finalizare.

Ca ritm și intensitate am jucat bine, dar am avut mult mai multe ratări. Nu ne-a intrat nici cu poarta goală. Parcă nu a vrut să intre în poartă. Am și felicitat-o pe Jelena Grubisic. A făcut un joc foarte bun.

Au fost probleme la finalizare. Când s-a creat o diferență, pe final de joc am alergat după ele și asta a fost. Diferența este puțin drastică, am și riscat pe final cu 7 contra 6, însă am încercat să mai reducem din diferență.

“Nu ne rămâne decât să ne luăm revanșa în Liga Campionilor”

Trebuie să fim fair-play. Au fost mai eficiente decât noi. Nu ne rămâne decât să ne luăm revanșa în Liga Campionilor. CSM București a luat o opțiune importantă pentru titlu. În ultimele două sezoane am fost noi pe locul 1.

Acum CSM București este favorită la titlu. Noi nu vom renunța. Sunt convins că în tabăra noastră va fi o tresărare de orgoliu și vom arăta altceva în dubla din Liga Campionilor cu CSM București. Nu trebuie să căutăm scuze după acest meci.

Dacă am fi fructificat ocaziile clare… aici s-a jucat meciul. Am lăsat spații pentru Pintea și am lăsat-o mult prea ușor pe Neagu să arunce. În partea secundă am și riscat. Am ieșit avansat, am luat-o om la om pe Neagu. Carmen Martin a găsit niște soluții extraordinare. Au jucătoare de mare experiență care au știut să gestioneze”, a spus Pera după meci.

Cristina Florica: “Știam că vin cu jucătoarele titulare. Le-au lipsit Omoregie și Dedu, în rest erau junioare”

Cristina Florica, extrema celor de la SCM Râmnicu Vâlcea a spus că CSM-ul nu a venit cu atât de multe absențe în condițiile în care doar Omoregie și Dedu ar fi fost în echipa de bază dintre cele 7 jucătoare infectate:

“Am ratat foarte mult în situațiile de 1 la 1 cu portarul. Știam că vin cu jucătoarele titulare. Le-au lipsit Omoregie și Dedu, în rest erau junioare. Știam că au echipa de bază și vin să joace la capacitate 100% cu noi”, a spus Florica.