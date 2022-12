Florica Boboi, gest emoționant pentru familia regretatului Nosfe. Ce surpriză a pregătit pentru Mădălina Crețan și fiica acesteia

Fosta concurentă din echipa lui Sorin Bontea are în plan un pentru familia regretatului muzician de la Șatra Benz. Ce surpriză a pregătit pentru Mădălina Crețan și fiica acesteia, Iris, în vârstă de 8 ani.

Florica Boboi, atitudine neașteptată după moartea lui Nosfe. Ce vrea să facă câștigătoarea de la Chefi la cuțite

Florica Boboi s-a apropiat foarte mult de Nosfe și partenera sa de viață. Câștigătoarea de la Chefi la cuțite este foarte apropiată de familia regretatului artist care a încetat din viață în urma unui infarct, la 38 de ani.

Femeia în vârstă de 37 de ani nu s-a uitat la bani când a auzit vestea nefericită că solistul a murit. Fosta concurentă de la Antena 1 vrea acum să organizeze o excursie pentru soția și fiica cântărețului, tocmai la Disneyland Paris.

„I-am zis că o să o ajut cu orice are nevoie. Acum vreau să organizez să o aduc aici la Paris pe ea și pe fetiță, la Disneyland. Vreau să iau bilete și să le aduc, știm cu toții că erau tineri și e extrem de greu.

Noi când am intrat în emisiune am intrat deodată, eu cu Mădălina și Nosfe și Toby. În ziua aceea am rămas o zi întreagă împreună. Sunt niște persoane sincere, cu suflet mare, cu suflet bun.

Mi-au intrat așa în inimă. Când am auzit treaba asta, atât am plâns. Pe loc mi-am luat bilet, nici nu m-am uitat cât costă, am venit imediat să fiu alături de ea”, a declarat Florica Boboi pentru .

Florica Boboi, prietenie sinceră cu Mădălina Crețan

Florica Boboi o susține enorm pe Mădălina Crețan, . În plus, fosta concurentă de la Chefi la cuțite înțelege că vedeta traversează o perioadă de doliu și nu poate lua parte la anumite evenimente publice sau private.

Cu toate acestea câștigătoarea de la Chefi la cuțite are încredere că partenera regretatului artist va trece cu bine peste situația cu care se confruntă de când a rămas văduvă.

„Deocamdată ea nu prea poate să facă prea multe lucruri alături de noi. O vom lua pe viitor cu siguranță la evenimente”, a completat Florica Boboi, mai arată sursa citată anterior.