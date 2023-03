Florin Călinescu, detalii despre noul proiect pe care îl pregătește: “Întotdeauna am fost un animal liber”

Florin Călinescu a vorbit despre noul său proiect. Fosta vedetă de la Pro TV pregătește o emisiune în mediul online. Actorul nu va mai fi văzut pe micile ecrane în viitorul apropiat.

Ce spune Florin Călinescu despre noul proiect

După ce , Florin Călinescu a prezentat, timp de câteva luni, un show la Prima Tv, însă nu a durat foarte mult. În rest, actorul nu a mai fost văzut prea des pe micile ecrane în ultima vreme.

, de data aceasta în mediul online și nu la TV, așa cum i-a obișnuit pe cei care îl apreciază. Noua sa emisiune se va numi Only Fanz – Corabia nebunilor, unde actorul poate vorbi liber, fără reguli impuse.

“Nu știu să o definesc, se numește Only Fanz și e ceva de Florin Călinescu… Nu e podcast, pentru că o să urmeze și unul adevărat… Asta este o nebunie, dacă vrei. Aşa am început şi la PRO TV cu Ora 7, bună dimineață.

Atunci PRO TV era o stație pentru toată lumea, în care a avansat multă lume din ziua de astăzi din toate domeniile, nu numai artistice, ci și sunet, lumini, decoruri. Mă întorc, într-un fel, la începuturile activității mele în televiziune.

Nu fac diferența că atunci eram în televiziune și acum pe două mese într-o cameră”, a declarat Florin Călinescu pentru .

Întrebat la ce se referă atunci când spune despre noua emisiune că este “o nebunie”, actorul a explicat că “stau de vorbă cu oamenii pe care nu îi bagă nimeni în seamă”.

“Eu nu pot să funcționez decât dacă sunt totalmente liber”

Fostul jurat de la Românii au talent are nevoie să fie liber și să nu mai aibă superiori, așa cum a fost până acum. Din acest motiv, Florin Călinescu a ales să înceapă acest proiect pe cont propriu, după bunul său plac.

“Întodeauna am fost un animal liber și, atunci când am constatat că ai mei colegi de trust, oricare ar fi el, sunt la stăpân, am rupt lanțul și am plecat. Eu nu am făcut niciodată diferența că sunt cu un contract, că nu am avut niciodată contract strict de muncă, ca și angajat…

Cât a fost Adrian Sîrbu, la PRO TV, legal, atunci am avut toată libertatea din lume. După aceea au venit niște băieți și s-a terminat distracția. Eu nu pot să funcționez decât dacă sunt totalmente liber.

Am să mă lupt până am să crap pentru libertatea ființei umane și în domeniul profesional, dar și ca ființă, în general.”, a adăugat Florin Călinescu.

Îndrăgitul actor se ocupă de mai multe lucruri, în afară de actorie și proiectele pe care le pregătește. Florin Călinescu și are case în mai multe orașe din România.

Acesta a anunțat că nu va mai apărea prea curând pe micile ecrane, poate doar în calitate de actor. “Nu cred că o să mă mai vezi curând, decât că invitat sau că actor într-un film. Pentru că nu mai vreau să mă mai duc la ședințe, la nebunii etc.”, a mai explicat Florin Călinescu.