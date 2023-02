Florin Costea, cu sufletul alături de olteni la derby-ul Rapid – FC U Craiova 1948: „Pot câștiga”. Exclusiv

Florin Costea a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că FC U Craiova 1948 poate câștiga cele trei puncte din partida cu Rapid București. Confruntarea dintre cele două formații este programată vineri, de la ora 20:00, pe stadionul „Giulești – Valentin Stănescu”.

Florin Costea, mesaj înainte de Rapid București – FC U Craiova 1948: „Pot câștiga, va fi un meci frumos”

Oltenii sunt neînvinși în confruntările cu Rapid București, iar Florin Costea se așteaptă la o partidă spectaculoasă pe stadionul din Giulești. Fostul jucător al alb-albaștrilor a declarat că ambele formații au șanse egale să câștige, însă speră ca trupa lui Nicolo Napoli să plece în Bănie cu cele trei puncte.

„Va fi un meci frumos între două echipe bune, ambele sunt în formă și vin după rezultate bune, sper să fie un meci frumos. Îmi doresc să câștige Craiova, pot câștiga. Oricine poate câștiga orice meci în ziua de astăzi, va fi un meci deschis și se poate întâmpla orice”, a declarat Florin Costea.

s-a impus cu 3-2 în ultima confruntare de pe stadionul din Giulești, iar Florin Costea așteaptă cu nerăbdare partida din etapa cu numărul 25 din SupeLiga. Fostul atacant al oltenilor a declarat că spectacolul va fi atât pe teren, cât și în tribune, ținând cont de atmosfera electrizantă produsă de galerii.

„Mă uit la meciuri când am mai mult timp la dispoziție, mă bucur că au câștigat cu U Cluj. La meciul cu Rapid o să mă uit, pentru că va fi un meci plăcut, chiar vreau să mă uit la partidă. Am fost și pe stadionul din Giulești, stadionul este frumos și atmosfera frumoasă, probabil cea mai frumoasă atmosferă din țară.

Stadionul se umple la fiecare meci, iar spectacolul va fi și în atât în tribune, cât și pe teren. Sper să câștige Craiova. Am auzit și eu de incidentele cu suporterii, despre incidentul cu suporterii de la Sepsi. Sper să se rezolve, Craiova are nevoie de suporteri. Problemele trebuie să se rezolve și să vină la fiecare meci, să susțină echipa și să nu înjure. La meciul din Giulești au accesul”, a declarat fostul atacant al FC U Craiova.

„Cred că play-off-ul este aproape stabilit. cinci echipe se știu”

, cu 33 de puncte, formația care se află pe ultima poziție ce asigură calificarea în play-off-ul din SuperLiga. Florin Costea este de părere că gruparea din Bănie are șanse minime să termine în primele șase poziții din clasamentul campionatului.

„Cred că play-off-ul este aproape stabilit, cinci echipe se știu, iar cred că a șasea va fi Sepsi. Se poate întâmpla orice, chiar mi-aș dori să prindă play-off-ul. După primul an de Divizia A am declarat că probabil vor fi în lupta pentru play-off.

Cum îl cunosc pe domnul Mititelu și ambiția lui, probabil cu niște transferuri făcute și organizare bună se vor bate la play-off în anul viitor”, a declarat Florin Costea în exclusivitate pentru FANATIK.

Florin Costea s-a transferat în Liga 4. Ce planuri de viitor are fostul jucător de la FC U Craiova 1948: „Am început cursurile de antrenorat”

Florin Costea a plecat de laViitorul Dăești și s-a transferat la ACS ARO Muscel Câmpulung, formație care evoluează în Liga 4 din România. Fostul atacant al alb-albaștrilor a declarat că vrea să se bucure de fotbal atât cât timpul îi permite, iar pe viitor se gândește să fie antrenor.

„Nu m-am despărțit de fratele meu, pentru că nu am fost împreună momentan. Eu nu mai mersesem la club, nu am mai avut nici timp în fiecare zi. M-am dus la Câmpulung, am întâlnit niște oameni minunați și un proiect de viitor pe mai mulți ani și sper să ne îndeplinim primul obiectiv pe care îl avem: promovarea în Liga 3.

Am întâlnit oameni de calitate, care știu ce vor să facă în fotbal și veți auzi lucruri frumoase de la Câmpulung. Îmi doresc să joc în continuare, pentru că pot și în Liga 3. Vreau să mai joc cât îmi permite, pentru că urmează să îmi fie dor după, asta îmi place să joc. Am început cursurile de antrenorat, dar o să joc în continuare. O să o iau ușor ca antrenor secund, dacă voi avea timp”, a declarat Florin Costea.