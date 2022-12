Florin Gardoș, despre semifinalistul Campionatului Mondial din Qatar: „L-am avut coleg și avea o atitudine oribilă la club!”. Exclusiv

Maroc este revelația Cupei Mondiale din Qatar. Selecționata lui Walid Regragui le-a eliminat în fazele eliminatorii pe Spania și Portugalia și . Jocul africanilor a fost dezbătut intens , iar Florin Gardoș a dezvăluit că l-a avut coleg la Southampton pe Sofiane Boufal, fotbalistul din ofensiva echipei africane.

Florin Gardoș a evoluat în perioada 2014-2018 la Southampton în Premier League, unde l-a avut coleg pe Sofiane Boufal, . Fostul fotbalist al Stelei (n.r. FCSB), invitat al emisiunii FANATIK SUPERLIGA, a fost impresionat de calitatea tehnică a fotbalistului marocan, însă a dezvăluit că avea o atitudine oribilă.

„Eu l-am avut coleg pe Sofiane Boufal la Southampton. Calitatea tehnică era de Barcelona, efectiv. Dar atitudinea lui era oribilă. Când îl văd cum joacă la Maroc și face faza defensivă ajung la vorba lui Andrei (n.r. Vochin). E ceva”, a spus Florin Gardoș, la FANATIK SUPERLIGA. Sofiane Boufal a fost titular în toate cele cinci meciuri disputate de Maroc la Cupa Mondială până în faza sferturilor de finală.

Întrebat de cum va arăta jocul africanilor în semifinala cu Franța, Florin Gardoș consideră că surprizele nu se pot ține lanț și crede că Franța se va impune. „Eu zic că nu (n.r. modelul de joc al Marocului va fi viabil și cu Franța). Ok, e o surpriză se întâmplă o dată, se întâmplă a doua oară, dar mie nu-mi place o echipă care se apără și câștigă în felul ăsta”, a spus Florin Gardoș, la FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Vochin consideră că Marocul reprezintă un model pentru echipele mai slab cotate

Andrei Vochin a analizat jocul defensiv al elevilor lui Walid Regragui. Invitatul emisiunii FANATIK SUPERLIGA este de părere că strategia de joc implementată de antrenorul arab este cea corectă și că echipelor mai puțin valoroase le este recomandat să joace un fotbal defensiv.

„La Maroc am văzut o capacitate defensivă aproape impecabilă. Vorbim de adversari cu nume și nu iei gol. Iei un gol de la Canada, dar ai jucat cu Portugalia, cu Spania, cu Belgia și nu ai luat gol.

Pentru mine ce au făcut oamenii ăștia reprezintă un model pentru o echipă cu valori mai puține, dar în care toți oamenii se subordonează ideii de echipă. Nici măcar Ziyech nu este vedetă”, a declarat Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.

România, stil de joc asemănător cu Maroc la Campionatul Mondial din 1994

Andrei Vochin este de părere că stilul de joc al Marocului la Cupa Mondială din Qatar este asemănător celui pus în aplicare de România la Campionatul Mondial din 1994 când „tricolorii” au fost eliminați în sferturile de finală de Suedia.

„Ca stil de joc (n.r. România la Cupa Mondială din 1994) noi am avut cam același stil cu Maroc. Noi nu am dominat pe nimeni la Campionatul Mondial (n.r. 1994) sau când am dorit să dominăm cu Elveția am luat patru.

Așa trebuie să joace o echipă care nu poate să aibă pretenția că are toți jucătorii de valoarea adversarilor”, a concluzionat Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.

Maroc este prima țară africană din istorie, care se califică în semifinalele unui Campionat Mondial de fotbal.