Florin Manea îi mitraliază pe toți: ”Edi Iordănescu, Bratu nu l-au ajutat cu nimic pe Drăgușin! Anamaria Prodan? N-am timp de iUmor”

Florin Manea e fericit pentru că a participat la cel mai scump transfer al unui fotbalist român în istorie, , dar ar putea să mai crească în funcție de întrunirea unor condiții pentru ca Genoa să mai încaseze niște bonusuri.

Florin Manea are un apartament de peste un milion de euro!

Întâlnirea are loc în fața blocului în care locuiește în Londra. Clădirea e foarte aproape de Hyde Park, într-o zonă în care prețurile imobilelor sunt de speriat! ”Cât costă?”. ”Mult, îți dai seama, uită-te unde suntem!”. ”Ce înseamnă mult? Mai mult de un milion de euro?”. ”Mai mult, da”.

Discuția pentru interviu începe într-un restaurant chinezesc, unul dintre multele înșirate de-a lungul Queensway, și continuă în apartamentul în care Florin locuiește cu soția și cu cei doi copii. El amestecă bucurie, mândrie și un spirit revanșard, sentimente care îi sunt risipite din când în când de telefonul care sună încontinuu. Ieșim la un moment dat pentru o țigară. ”Ați lăsat ceva la masă?”. ”Nu, nu am uitat nimic, ieșim doar ca să fumăm”. ”Trebuie să lăsați ceva! For safety!”. Restaurantul e plin, sunt multe zeci de persoane, probabil că e firesc ca femeia să se teamă că am pleca fără să achităm nota. E și amuzant.

Florin, cum te simti după ce ai luat parte la tranzacția aceasta dintre Genoa și Tottenham pentru Radu Drăgușin?

Normal că e o mândrie să poți să faci istorie. Bine, istoria o face Radu, eu doar îl reprezint și sunt onorat. Am vorbit cu el, i-am spus că transferul acesta va constitui o reușită sută la sută în momentul în care el va fi titular la Tottenham. Că n-am venit aici în excursie, iar lui nu-i place să aibă pe fund dungile de la bancă. Sigur, va avea nevoie de o perioadă de adaptare până când o să devină un titular clar, însă eu sper ca până în ianuarie anul viitor să se impună ca un om de bază aici.

A trecut la un nivel superior, se va descurca?

O să-ți spun un lucru funny. Lui Radu îi place presiunea, mi-a spus că se descurcă mai bine atunci când se află sub presiune. Înainte de meciul Bologna-Genoa, Gilardino era un pic îngrijorat, mă întreba ”Florine, crezi că va putea juca azi, cu toate zvonurile?”. Deja se știa și despre interesul lui Bayern, îi spusesem chiar eu înaintea meciului. Știi ce mi-a răspuns, nu? ”Hai, că nu-i rău!”.

Cum reușește să rămână calm în asemenea situații cu mize imense?

E atipic pentru un fotbalist român, e mereu cu picioarele pe pământ. Nu are fente, nu are figuri, e umil și e dispus să muncească. D-aia e aici unde e acum.

E mai mare satisfacția când iei un copil și în conduci până aici decât dacă ai fi semnat un contract și ai fi încasat banii ca agent?

Eu am trecut prin toate etapele cu el. L-am dus la Juventus la 16 ani, pe urmă când nu juca la Juventus am găsit Sampdoria, am găsit Salernitana. Eu și Johannes Spors, directorul sportiv, l-am dus la Genoa. Echipa era în liga a doua atunci și s-a dovedit că a fost alegerea corectă. Ei l-au adus crezând că urma să îl ajute ei pe Drăgușin, dar a fost invers, mai mult i-a ajutat Radu.

Ai devenit complet antipatic pentru suporterii lui Tottenham, i-ai supărat când ai spus că e uluitor s-o refuzi pe Bayern și că Tottenham e doar o haltă în calea către Real Madrid.

Lasă să mă înjure pe mine, și ce dacă? Eu nu țin nici cu Genoa, nici cu Real Madrid, nici cu Tottenham, nici cu Bayern. Eu țin cu Rapid București, aia este echipa mea de suflet. Dar acolo e un patron cu mult mai important decât sunt De Laurentiis și ăștia, nu pot vorbi cu el.

Parcă nu ai avut vreo dispută majoră cu Șucu.

Nu cu Șucu.

Cu Angelescu?

M-a dat în judecată acum. Încă nu am ajuns în România, i-am trimis avocatului înștiințarea, scria ceva că i-aș fi produs un prejudiciu. Probabil că a citit că iau bani mulți de la Tottenham și vrea și el ceva, că nu mai are bani.

”Rapid are să-mi dea peste un milion de euro!”

Procesul pentru procentul din Rareș Ilie mai e de actualitate?

Da, ne judecăm, procesul e pe rol. Cred că el m-a dat în judecată acum sperând că astfel amână un verdict în procesul din cazul lui Rareș.

Care e suma pe care o pretinzi?

Au luat patru milioane de euro, iar eu aveam dreptul la 30 la sută din bani, deci la 1,2 milioane de euro. Și mai trebuie să-mi dea bani și pe Sefer. În cazul acela a recunoscut la televizor că are să-mi dea bani. Acum m-a dat în judecată ca să-și recupereze banii ăia pe care trebuie să mi-i dea.

În cazul lui Sefer câți bani ar trebui să primești?

L-au dat cu 500.000 de euro, trebuie să-mi dea 150.000 de euro.

Care e calitatea căutată în meseria aceasta? E de ajuns să fii un negociator bun?

Unii sunt negociatori buni, găsesc jucători care sunt deja sus și le obțin contracte foarte bune. Eu am ales o altă cale, să mizez pe fotbaliști tineri care cred că pot deveni foarte buni. Tot eram întrebat câți jucători am. Nu contează câți am, nu mă interesează numărul lor! Era la un moment dat o doamnă impresar, am văzut-o recent în emisiunea iUmor. Zicea că ea face câteva milioane de euro pe an, iar alții fac transferuri doar în ziare. Suntem aici, în Londra, și tocmai am rezolvat transferul lui Drăgușin la Tottenham. Din cauza asta nu am mai avut timp să merg la iUmor, ceea ce mă deranjează foarte tare!

”Radu Drăgușin nu va uita cine i-a fost aproape!”

Ții să te iei de Anamaria, ați mai avut conflicte.

Sunt atât de fericit pentru ceea ce a realizat Radu, încât n-aș vrea să mai răspund pentru răutăți. Eu, frații Giuffrida, familia lui Radu, avocata mea știm cine, cum și ce a făcut pentru această afacere. Și știm că e doar un început ceea ce i se întâmplă acum lui Drăgușin. Visul rămâne să îl duc la Real Madrid, chiar dacă mă înjură suporterii lui Tottenham. Iar spre finalul carierei să îl aduc la Rapid. Ca să ajungă la Real trebuie să fie întâi cel mai bun fundaș al lui Tottenham. Întâi să-și consolideze poziția aici.

Ce înseamnă să-și consolideze poziția?

Să nu fie ca alți jucători români. Nu știu cât au stat Dumitrescu, Popescu, Chiricheș la Tottenham. Câte un sezon, cam așa, nu?

Nu există riscul să și-o ia în cap acum, cu bani mulți, cu atenția publicului, a media?

Nu, e cu iubita lui, sunt împreună încă de când Radu juca la Juventus. E o fată serioasă, o fată cu facultate, se iubesc și nu sunt genul de tineri care să iasă în cluburi. De curând și-a luat o mașină nouă, că avea una, un Q5 de prin 2013. ”Băi, îmi iau și eu o mașină!”. ”Ia-ți, mă, o mașină!”. De bine ce și-a luat-o, acum s-a mutat în Anglia și trebuie să-și ia alta, că n-are cum să conducă aici o mașină cu volanul pe stânga.

I-ai dat vreun sfat special în perioada aceasta?

Unul dintre lucrurile pe care i le-am transmis a fost ”nu uita cine a fost lângă tine atunci când nu erai nimeni! Eu, mama ta, tatăl tău, sora ta”. Acum apar o grămadă de sfătuitori. Aaa, inclusiv Florin Bratu l-a ajutat! L-a ajutat dacă i-o fi cărat vreun bagaj la un moment dat, că în rest nu l-a ajutat cu absolut nimic. Bratu nici măcar nu-și mai aduce aminte, el susține că atunci când îl ținea pe Drăgușin rezervă în naționala de tineret era la U21 la club. Nu, jucase la Juventus și la Sampdoria, tot în Serie A! Nu era la U21, așa cum crede Bratu. Ce să faci, toți sunt specialiști.

Și atunci, imediat, ai protestat fiindcă Florin Bratu nu îl folosea ca titular în naționala de tineret.

Eu nu uit. Iert, dar nu uit! Și au fost multe episoade…

Edward Iordănescu, în schimb, l-a folosit pe Drăgușin.

Da, l-a folosit cu Grecia, atunci, după aia nu l-a mai chemat. Întâmplarea a făcut să se accidenteze Chiricheș, așa a ajuns să joace Drăgușin. Nu știu dacă altfel ar mai fi prins echipa Radu. Ceea ce, din punctul meu de vedere, ar fi fost o greșeală. Nu știm ce ar fi făcut Iordănescu. Eu sper să fi jucat tot cu Radu chiar și fără accidentarea lui Vlad, dar după declarațiile lui Edi, ”construiesc echipa lui Chiri, cel mai important e Chiri”, decizia mi se pare că era clară. Or, corect ar fi fost să fi spus ”construiesc echipa în jurul lui Drăgușin”! Cu tot respectul pentru Chiricheș, a ajuns și el la o vârstă. Radu e viitorul echipei naționale, în jurul lui trebuie să construim. Zicem în cotinuare că sunt tineri Răzvan Marin, Florinel Coman. Dacă si sunt tineri la 26 de ani, ce să mai zicem despre Drăgușin, care are 21?

”Rapid a devenit un club de securiști!”

Ai pomenit mai devreme despre iubirea pentru Rapid. Nu ți-a trecut?

Dar nu are cum să dispară niciodată, că eu am fost născut rapidist. Eu nu am avut de ales să țin cu Steaua, cu Dinamo. Dacă tata juca la Rapid, cum să țin cu unul care-l bate pe tata? N-am putut să fiu niciodată securist, comunist. Acum e plin Rapidul de ei! Noi am fost obișnuiți să fie mingea în poartă un metru și să ne-o scoată arbitrul afară, acum e invers! Eu n-am trăit cu Rapidul ăsta. Dar indiferent de cine conduce, că e Securitatea, că e nu știu cine, eu tot rapidist rămân! Rapidul trăiește prin suporteri și prin legende. Șucu și Angelescu pot să-și pună o mie de fulare vișinii, niciodată nu vor fi măcar pe sfert rapidiști așa cum sunt eu!

Ceea ce nu înseamnă că nu pot fi niște proprietari de club foarte buni.

Așa e, ai dreptate. Uite, Dan Șucu a salvat Rapidul. Că ăsta n-avea bani, VA. D-aia a și rămas cu puține acțiuni, din ditamai paloșul el a rămas o unghieră mică, d-aia de o iei ca să te scobești. Dacă a ajuns să mă dea în judecată ca să-mi ceară bani îți dai seama în ce situație e.

Crezi că tatăl tău, Nicolae Manea, ar fi fost mândru de tine azi?

Cu siguranță că da. Unii îmi scriu pe Facebook ”bă, dacă trăia taică-tu te omora!”. I-ar fi omorât pe ei fiindcă îmi vorbesc așa, nu pe mine. Știi cum e, profet la tine-n sat e greu să fii. Îți jur, o sută de mii de euro pe lună dacă-mi dă Rapidul nu mă mai duc acolo. Rămân lângă club ca suporter, ca agent dacă va fi cazul. Am văzut o declarație a lui ”Unghieră”, zicea ”dacă e bun de ce nu l-a luat nimeni?”.

Și de ce nu te-a luat nimeni?

Păi, ca să semnez cu un club eu nu mai pot să fiu agent, trebuie să renunț la colaborarea cu Radu. Și nu există niciun club care să-mi ofere satisfacție și bani mai mari decât obțin așa. Plus prestigiul, că una e să stau la masă cu Aurelio De Laurentis, și alta e să discut cu Angelescu, cu MM Stoica. Și am spus d-ăia buni de la noi din campionat, nu mă duc mai jos!

Au fost reale toate ofertele vehiculate? Milan, Napoli, Bayern?

Milan, nu. Exista un interes, dar nicio ofertă oficială. Napoli, da, am vorbit direct cu De Laurentiis. Radu a ales Tottenham și cu toții i-am respectat dorința. Bayern ar fi fost convenabilă financiar și pentru Genoa, și pentru jucător, și pentru agenți. Dar Drăgușin a spus că el voia la Tottenham.

Ești bogat după transferul acesta?

Eram bogat și înainte, acum sunt doar și mai bogat. Vezi unde stau în Londra, că interviul mi-l iei aici. Când m-am apucat de impresariat mi-a zis un agent olandez care îi reprezenta pe Van Persie, pe Drenthe, pe Van Nistelrooj: ”Voi, românii, vreți banii înainte să jucați! Florine, urmărește cariera, iar banii vor veni! Construiești o carieră, banii vin sigur!”. Așa am calculat cu Radu. Înainte să-l duc la Juventus, bani cu mult mai mulți aveam de la Chelsea, dar am preferat să crească la Juventus. Gândiți-vă, investiți în voi, nu în discoteci și în mașini! Picioarele sunt uneltele tale, trebuie să le întreții. Zidarul ia mistria, și-o curăță, și-o aranjează.

Au mai fost cazuri cu jucători care și-au trădat agenții. Nu te temi că s-ar putea întâmpla și în cazul tău și al lui Drăgușin?

Știi cine trădează? Cine n-are valoare. Dacă tu ești un fotbalist valoros de ce ai schimba agentul? Tu crezi că Tottenham i-a zis lui Radu ”dacă nu vii cu Giuffrida sau cu Becali nu semnăm”? Drăgușin le-ar fi putut spune ”știți ceva? Vorbiți doar cu soră-mea, ea mă reprezintă”. Tot ar fi fost făcut transferul chiar și așa.

26 de milioane de euro a costat transferul lui Drăgușin de la Genoa la Tottenham. Suma poate crește până spre 30 de milioane de euro în anii următori

1,8 milioane de euro va primi Florin Manea drept comision. Partenerii lui, frații italieni Giuffrida, iau 1,2 milioane de euro