Florin Manea, război total cu patronul Rapidului: “Făcea echipa! Era cu creta pe tablă în vestiar!”

Florin Manea a colaborat în trecut cu Rapid, atunci când echipa se afla în eșalonul secund. Impresarul lui Radu Drăgușin avea un rol în management și se ocupa de aducerea jucătorilor la formația din Giulești. După experiența cu Victor Angelescu, Florin Manea este în război total cu patronul Rapidului.

Florin Manea: “Nu dădeam un milion de euro pe Borza”

Florin Manea este unul dintre fanii Rapidului. Impresarul FIFA a vorbit despre echipa sa de suflet, dar și despre transferuri. Manea susține că mutarea lui Borza a fost mult prea costisitoare, având în vedere valoarea reală a jucătorului. Totodată, agentul lui Radu Drăgușin susține că .

ADVERTISEMENT

“Dacă nu bate pe Craiova, e scandal mare în Giulești. Acolo nu merge cu vrăjeală multă. Dacă nu câștigi și nu ești în top, lumea te judecă. Robert știe cum e în Giulești, nu merge. ‘Bag 50 de milioane, bag 80’. Bagă-i, nu ne mai amenința atât.

Eu sunt mulțumit și bani s-au băgat. E totul la zi. Eu nu dădeam un milion (n.r. de euro) pe Borza, niciodată în viața mea. Dar, s-au plătit și pe Rrahmani 600 de mii (n.r. de euro). Eu nu acuz că nu s-au băgat bani.

ADVERTISEMENT

Dar prin declarațiile astea mie mi se pare că își pune presiune. Bagă bani și ne mai spune cât o să bagi. A băgat deja. Eu nu am nimic cu Șucu, cred că el a salvat Rapidul. Angelescu nu avea bani să țină Rapidul”, a spus impresarul FIFA la FANATIK SUPERLIGA.

Florin Manea, război total cu patronul Rapidului

La FANATIK SUPERLIGA, . Acționarul minoritar l-a adus pe impresarul FIFA la formația giuleșteană, atunci când clubul se afla în eșalonul secund. Cei doi nu s-au înțeles foarte bine profesional, iar Manea susține că are de luat bani de Rapid.

ADVERTISEMENT

“Eu nu am avut niciodată o problemă cu omul Angelescu. El a băgat bani, e patron. Eu am avut o problemă cu el, pentru că se bagă la banca tehnică. Vorbește în particular și se bagă la toți jucătorii și se face liste. Venea el și îmi făcea liste mie. Eu făceam de 18 ani meseria asta. El cu Pancu făceau echipa împreună.

Am avut un meci la Timișoara și a luat un jucător roșu. A scos atacantul și am făcut egal, 0-0. I-am zis lui Victor atunci și el îmi zice ‘L-am scos pe Labeau și am jucat 9 fals cu Alami’. Și mi-am dat seama că ei mai făceau d-astea.

ADVERTISEMENT

Eu de ce am fost supărat. Pentru că am fost la Rapid și nu am fost lăsat să fac nimic. Transferurile se făceau în trei. Eu, Pancu și cu el (n.r. Victor Angelescu). Dacă el cu Pancu se puneau de acord, nu mai aveam ce să zic. Din 36 de jucători care au venit la Rapid, eu am adus 3.

Restul sunt aduși de ei. Când a început lumea să mă înjure pe jucătorii aduși de ei, eu am luat foc. Nu și-au asumat, că cică să fim ca o echipă, ne asumăm toți. El asta face și acum. Are trei inși. El, antrenorul și Niculae și se ascunde în spatele lor dacă greșește ceva. Cine a plecat? Pancu, că nu a promovat și Manea, că nu e bun. Asta mă deranjează la el. Nu am nimic, băiat extraordinar. Am avut o relație foarte bună cu el”, a declarat Florin Manea.

“Nu am fost angajat la Rapid”

“Nu ți-a zis Marian Rada că a intrat în vestiar și a luat creta și desena pe tablă. Se băga cu juniorii la antrenament și le arăta cum se dă cu piciorul peste minge și nu a jucat o secundă fotbal.

Eu nu am fost niciodată angajat la Rapid. Am avut un contract de colaborare, firma mea din Anglia cu Rapidul și mi s-a predat manageriatul. El nu putea să îmi dea mai mult de 1500 de euro, din care eu îmi plăteam taxe și i-am mai zis să îmi dea procent din jucătorii pe care îi aduc.

I-am cerut 15% și mi-a dat 30%. Acum, după ce s-au luat bani pe ei, normal că vreau bani. Eu nu cer din banii Rapidului de acasă. Din ce am produs să îmi dea partea mea. Eu cer din ce am produs eu”, a mai spus agentul FIFA la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI este în direct în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul nostru. Emisiunea va fi în premieră de la ora 17:30 și pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook.

Florin Manea, atac la adresa patronului de la Rapid