Corvinul . Surpriza frumoasă a Cupei României Betano primește vizita celor de la FC Voluntari, miercuri, 17 aprilie, ora 19:00, în semifinalele „competiției surprizelor”. Florin Maxim știe ce îi așteaptă pe hunedoreni contra formației pregătite de Florin Pârvu.

Florin Maxim sună adunarea înainte de Corvinul – FC Voluntari, din semifinalele Cupei României Betano: „Cunosc adversarul. Știm ce ne așteaptă”

FANATIK a aflat în exclusivitate dacă se califică în finala Cupei României Betano. Fosta echipă a lui Mircea Lucescu sau Ioan Andone poate confirma parcursul excelent din Cupă cu un succes contra lui FC Voluntari.

”Ne aflăm în fața unui meci istoric pentru noi, ca și indivizi, jucători, echipă, brand, dacă vreți, oraș. Știm ce ne așteaptă, un meci foarte-foarte important. Pe adversar îl cunosc. Poate alinia două echipe, așa cum a făcut-o în meciul cu Craiova, cel câștigat în Cupă.

Jucătorii folosiți mai puțin au dus echipa în această fază. Sunt jucători buni. La ora aceasta nu știu cum își vor pregăti acest meci, pentru că îi așteaptă o deplasare lungă, la Iași, după meciul cu noi.

Vom afla mâine, probabil, ce echipă vom avea în față, dar e clar că e cu totul alt meci, pentru că și Voluntariul este o echipă reactivă, are un sistem bine pus la punct, folosit pe caracteristicile jucătorilor.

Fac acele tranziții pozitive foarte-foarte bine, încheie acțiunile în doi-trei jucători foarte periculoși, se demarcă foarte bine, au o calitate bună la pase. Băieții au văzut asta la vizionare. Dar au și punctele lor mai puțin bune, pe care noi credem că le vom specula”, a declarat Florin Maxim, la conferința de presă.

Florin Maxim a analizat strategia lui FC Voluntari: „Până acum le-a ieșit”

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că din sferturile Cupei României Betano. Ilfovenii s-au impus la loviturile de departajare. Echipa lui Florin Pârvu urmează să folosească o astfel de strategie și la meciul din semifinale contra Corvinului Hunedoara.

„Fiecare își face strategia la club cum consideră, dar, până acum, până în momentul de față, au folosit două echipe, pe două fronturi, campionat și Cupă, până acum le-a ieșit. Mai ales de când a venit Florin Pârvu, echipa a arătat o formă sportivă și un spirit bun.

Și la meciul de acasă cu Oțelul au avut încă două-trei situații clare de a majora rezultatul de pe tabelă. Au fost egalați în ultimul minut, dar au fost o echipă periculoasă, au luptat până în minutul 90+5.

Asta, cu echipa și cu jucătorii folosiți mai puțin, și noi am făcut aceste lucruri. Fac parte din grupul nostru, iar mie nici nu-mi place să le spun rezerve, pentru că fiecare joacă atât cât trebuie, cât o arată ceilalți jucători. Au fost meciuri, ca de exemplu cel cu Sepsi, din Cupă, apoi am jucat marți cu același 11 și am făcut o schimbare în minutul 80.

„Ciobanu e campion cu Farul, Răduț cu FCSB. Despre ce vorbim?”

Adică nu sunt adeptul antrenorului să schimb pentru că trebuie să fac cinci schimbări, atâta timp cât jucătorii fac ceea ce trebuie. Dacă ei își fac treaba, nu am ce să schimb. Cu băieții care nu intră sau intră mai puțin avem discuții cu ei, știu, au fost pregătiți și la acest meci de campionat cu Miercurea Ciuc, în care am folosit trei jucători care evoluează constant în Liga 2.

În ceea ce-i privește pe cei de la FC Voluntari, nu cred că va exista o problemă că vor folosi o garnitură sau cealaltă. Ciobanu e campion cu Farul, Răduț e cu FCSB, Florea – cu Astra. Deci despre ce vorbim? Sunt niște jucători cu calitate, cu experiență, jucători buni.

Pe linia de fund este la fel, cu Droppa, Turda, Paz, sunt jucători buni, Carnat, pe care s-a plătit sume de transfer, atât CFR, cât și Rapid. Nu putem să spunem că vor alinia o echipă de rezerve, așa cum s-au exprimat dumnealor”, a mai spus Florin Maxim.

Corvinul Hunedoara a trecut de Jiul Petroșani (4-1) și Csikszereda M. Ciuc (4-2) pentru a accede în grupele Cupei României Betano. Ulterior, echipa lui Florin Maxim a câștigat Grupa A din care au mai făcut parte Hermannstadt, Petrolul, Sepsi, Chindia și Progresul Pecica. În sferturi, Corvinul a obținut o victorie istorică împotriva CFR Cluj, scor 4-0.