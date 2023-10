Florin Pârvu, despre o decizie a lui Radu Petrescu în Petrolul – FCSB 2-2: “Am dubii!”

. Petroliștii au fost conduși la pauză, scor 0-1, după un gol în minutul 2 dat de Djokovic. În repriza secundă, gazdele au primit un gol în primele 3 minte de la Băluță. Chiar dacă “roș-albaștrii” au dominat partida, elevii lui Florin Pîrvu au reușit să își revină. Astfel, Petrolul Ploiești a egalat-o pe FCSB după un gol din lovitură a lui Jair și un penalty dat de Grozav în ultima fază.

Petrolul Ploiești a egalat-o pe FCSB în ultima fază a derby-ului prin golul din penalty al lui Gicu Grozav. Atacantul “lupilor galbeni” a fost cel mai activ petrolist la poarta lui Târnovanu. În final, chiar în ultimele secunde ale duelului cu “roș-albaștrii” acesta a reușit să transforme lovitura de la 11 metri.

“Fotbalul se joacă 90 de minute, ne-am pregătit toată săptămâna, din fericire am scos un punct contra unei echipe, cea mai bună, care se bate la campionat. Eu sunt desemnat primul de către antrenor, eram acolo toți, dar se știa cine va executa, așa apare de afară, dar e o ordine în care executăm. Azi eu am fost primul pe listă, mă bucur că am reușit să înscriu. E un lucru pozitiv că am reușit să egalăm mai ales după 0-2, am dat dovadă de caracter, toată echipa și cei care au intrat și-au făcut datoria.

(n.r. despre intrarea lui Dawa asupra lui Sergiu Hanca) A fost o intrare foarte dură, se putea da și roșu, dar eu vreau să dau credit arbitrului. Îmi pare rău pentru Sergiu, îmi pare rău că s-a accidentat, sperăm că nu va fi ceva grav și va reveni cât mai repede.

Nu vreau să mă gândesc atât de departe, încercăm să scoatem maximum la fieacare meci, dar zic că avem șanse să ne batem la play-off, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. De când am fost ultima dată nici nu mai țin minte, nu am mai primit vreun semn”, a spus Gicu Grozav după 2-2 cu FCSB.

Sergiu Hanca, în cârje după contactul dur cu Dawa

. La declarații, mijlocașul petroliștilor a venit în cârje și susține că are o accidentare serioasă la glezna dreaptă după contactul cu fundașul celor de la FCSB.

“Nu mă simt bine, vă dați seama, mă simt rău. Sper să nu fie ceva grav, e prea umflat și am dureri prea mari ca să știu ce am. Acum, sincer, nu sunt specialist să vorbesc, dar eu cred că n-ar trebui să ne rupem picioarele ca să dăm roșu.

Joc de atâta timp fotbal și n-am simțit în viața mea așa durere. O să mă uit la reluări. Doar faptul că l-a schimbat după câteva minute îmi spune că era de roșu. Sper din toată inima să nu fie ceva grav, mă doare prea tare și nu mă simt nici bine. Sper să fie ok, voi vedea peste două-trei zile, voi face un RMN”, a spus Sergiu Hanca.

Jair, încrezător că va marca cu FCSB

Atacantul petroliștilor a fost încrezător în lovitura liberă de la 20 de metri și susține că le-a spus colegilor că va marca 100%: “Ngezana m-a lovit în spate și cred că a fost 100% penalty. Nu știu ce să zic despre primul gol, acesta este fotbalul.

A marcat foarte repede. Când am primit lovitura liberă am lat mingea și le-am spus colegilor mei că o să fie 1-2, acum o să fie gol. Pentru că mă antrenez în fiecare zi și cunosc foarte bine această poziție de la 20 de metri”.

Florin Pîrvu, dubii după deciziile arbitrajului

“Am reușit să credem până la final și asta mă bucură cel mai mult. Am dubii la acel gol doi al FCSB-ului, dar dacă s-a validat înseamnă că a fost. Suntem bucuroși că am reușit să revenim, să facem un rezultat de egalitate, dar mai mult mă bucur pentru suporterii noștri care ne-au susținut până la final.

Știam că Jair poate face un joc mare, poate face diferența. Mă bucur că am fost inspirat să fac schimbarea de modul. (n.r. Cum ai trăit penalty-ul?) Destul de greu, așa în ultimul minut. A fost un penalty în care Târnovanu a reușit să blocheze în primă fază.

Suntem bucuroși, venim după o victorie la Craiova, un rezultat de egalitate acasă cu FCSB, zic că lucrurile la noi sunt pe un drum bun. (n.r. Despre intrarea lui Dawa la Hanca) A suferit o accidentare destul de gravă, a fost la limită de fractură. Are piciorul imobilizat. Ne bucurăm de fiecare joc, luăm fiecare joc în parte și vrem să scoatem maxim”, a declarat Florin Pîrvu la finalul derby-ului.

Pentru Petrolul Ploiești urmează un meci în Cupa României Betano contra celor de la Chindia Târgoviște. Partida va avea loc marți, 31 octombrie, de la ora 18:00, pe stadionul Eugen Popescu. În SuperLiga, petroliștii vor face deplasarea la Sfântu Gheorghe pentru duelul cu Sepsi din etapa 15. Meciul va avea loc sâmbătă, 4 noiembrie, de la ora 16:45.

Petrolul Ploiești este pe locul 6 în clasament, poziție de play-off. Elevii lui Florin Pîrvu au 20 de puncte în campionat după 14 meciuri și sunt la egalitate cu Hermannstadt și cu Farul Constanța. Formația lui Gheorghe Hagi are un meci în minus.