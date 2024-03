Florin Piersic, revoltat după ce l-a jucat pe Cuza, rolul făcut de George Burcea în prezent! Actorul a trăit un șoc când a aflat ce i-au copt producătorii

Florin Piersic este extrem de supărat după ce l-a jucat pe Alexandru Ioan Cuza, în urmă cu 45 de ani, personaj pe care îl readuce la viață, acum, mai tânărul George Burcea. Maestrul a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, ce a remarcat când a văzut de curând filmul „Rug și flacără” de l-a indispus atât de tare.

Florin Piersic, mâhnit după ce l-a jucat pe Alexandru Ioan Cuza: vocea lui a fost înlocuită

Același personaj istoric este interpretat acum de George Burcea, , în filmul „Noaptea lui Vlad”, a cărui premieră va avea loc în curând pe marile ecrane.

Florin Piersic i-a oferit un sfat lui George Burcea, care a filmat deja în noua producție românească, în ideea în care actorul va dori să îl joace în continuare pe Alexandru Ioan Cuza. Piersic îi transmite lui Burcea că se poate consulta oricând cu el, având în vedere că a studiat foarte bine rolul.

Pentru a-l interpreta pe Cuza, Florin Piersic ne-a spus că a citit foarte mult despre el, astfel încât să îi dea o credibilitate cât mai mare. Totuși, după ce s-a văzut recent în film, actorul a rămas cu un gust amar. I-au schimbat vocea!

„Fără să fiu eu anunțat”

„Despre rolul ăsta vreau să-ți spun ceva. Vreau să îți spun ceva sincer. Cel care m-a distribuit în acest rol, personajul ăsta, care este emblematic, Alexandru Ioan Cuza, a fost Adrian Petringenaru, regizorul. Nu mai este. În schimb, trăiește băiatul lui…

Dar am să îți spun de ce nu sunt eu foarte încântat. Există un singur motiv. Fără să fiu eu anunțat… Probabil eram eu foarte ocupat și multă lume credea că nu poate să pună mâna pe mine, ceea ce era o greșeală, e că în locul meu, în personaj, că atunci așa se făcea, se filma și după aceea venea vocea ta…

Tu vorbeai ce ai vorbit pe ecran… Ei au pus o altă voce. Au pus o voce care nu e a mea. Nu seamănă cu mine. Nu seamănă cu felul meu de a vorbi și de a pune punct sau virgulă.

Când am văzut, acum abia, de vreo lună am văzut filmul, care s-a dat la televizor, am fost indispus. Nu mi-am recunoscut vocea. Eram eu ca imagine, dar vocea nu era a mea. Era altă voce. De asta am fost indispus de chestia asta, știi?”, a mărturisit Florin Piersic, în exclusivitate pentru FANATIK.

Florin Piersic, mesaj pentru George Burcea, care joacă același rol, la 45 de ani distanță

În continuare, Florin Piersic îi transmite câteva cuvinte lui George Burcea, actor care a dat lovitura la Hollywood cu rolul lui Lurch în Wednesday. ‘Mărgelatu’ se oferă să îi dea câteva sfaturi prețioase Ba mai mult, chiar așteaptă un telefon de la Burcea, dacă va dori să fie îndrumat.

„Ca să îl joace cât mai credibil, îl sfătuiesc în primul rând să citească despre Cuza cum am făcut și eu și ar fi foarte bine ca persoana care îl va machia pe el și îl va îmbrăca să caute să fie cât mai aproape de felul de a fi al lui Alexandru Ioan Cuza, dar citind despre el va afla mai multe. Cel mai bine știi ce să facă? Să vorbească cu mine, așa să-i spui”, a completat Florin Piersic, pentru FANATIK.

Actorul, premiat pentru cartea sa de memorii

Florin Piersic, cunoscut pentru zecile de filme și piese de teatru în care a jucat, a reapărut în spațiul public miercuri, 20 martie 2024. A fost prezent la unul din cele mai fastuoase evenimente, Gala Premiilor Literare, organizat de editura Bookzone la Palatul Parlamentului.

Artistul în vârstă de 88 de ani a primit unul dintre trofeele decernate în cadrul galei, cel pentru „cea mai apreciată carte de memorii și biografii”. Este vorba despre , în care legendarul actor se deschide așa cum nu a mai făcut-o în fața admiratorilor.