Florin Prunea, atac virulent la adresa conducătorilor DDB: „Nu e Dinamo al meu, e al unei găști care l-a confiscat în interese personale!”. Exclusiv

Dinamo a înregistrat o nouă înfrângere în Casa Pariurilor Liga 1. De această dată, „câinii” au fost „doborâți” de Academica Clinceni, echipa aflată pe ultimul loc în clasament.

Unicul gol al partidei și cel care a adus victoria gazdelor a fost marcat de Patriche Nichita, în minutul 33.

Florin Prunea, atac virulent la adresa conducătorilor DDB

susține că s-a săturat de situația în care se află Dinamo. Ba mai mult, acesta spune că actuala echipă nu mai reprezintă Dinamo din perioada în care el era jucător.

Totodată, Florin Prunea cere cu vehemență ca reprezentanții DDB să iasă în față și să ofere explicații pentru forma catastrofală în care se prezintă .

„Degeaba ne sunați pe noi! Sunați-l pe Elias, pe Tararache, pe Anghel. Nu ne mai sunați pe noi. Pe noi ne sunați ca să ne dăm cu părerea așa, dar să iasă în față băieții ăștia care conduc clubul.

De ce mă sunați pe mine? Chiar m-am săturat să răspundem noi, dinamoviștii. Sunați-i pe cei care conduc, pe băieții ăștia care au confiscat clubul. Atâta vreau să zic”, a declarat Florin Prunea, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Florin Prunea: „Au confiscat clubul în interese personale!”

„Sunați-i pe ei, pe Anghel, pe ăștia care l-au adus pe Cortacero. Nu mai ne sunați pe noi, că n-avem nicio treabă.

Ăsta nu e Dinamo al meu, al lui Florin Prunea. Este Dinamo al lor, al acestei gaști care a confiscat clubul în interese personale. Nu e Dinamo al meu, al lui Cornel Dinu.

Ce a depins de mine cât am fost jucător, conducător, am făcut în mod corect și am reprezentat Dinamo. Dar sunați-i pe ăștia, ăștia să iasă în față”, a mai spus Florin Prunea.

Înfrângerea suferită de Dinamo în fața celor de la Academica Clinceni este una surprinzătoare, având în vedere că atât la nivelul staff-ului administrativ, cât și tehnic.

În prezent, Dinamo se află pe penultimul loc din Casa Pariurilor Liga 1, cu doar nouă puncte obținute după 18 meciuri jucate. Și riscă să retrogradeze, la finalul actualului sezon.

