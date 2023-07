Florin Ristei, scandal cu Ema Oprișan de la Insula iubirii: „N-o mai halesc”

Florin Ristei a făcut-o praf pe Ema Oprișan de la Insula iubirii. analizează împreună cu Speak episoadele difuzate de Antena 1, cei doi comentând fiecare gest, fiecare cuvânt, fiecare detaliu din reality-show.

Florin Ristei a declarat că nu o mai ”halește” pe Ema Oprișan de la Insula iubirii

Dacă la început atât Florin Ristei cât și Speak erau extrem de încântați de prezența Emei în emisiune, odată cu dezvoltarea acțiunii din Thailanda, părerile au început să se schimbe.

Florin Ristei susține că Ema Oprișan a făcut o obsesie pentru Răzvan, cu toate că relația lor nu a fost presărată doar cu petale de trandafiri. De asemenea, ex-juratul de la X Factor a mai mărturisit în de pe YouTube că a remarcat faptul că Ema Oprișan se contrazice de la o secvență la alta. Opinia lui Ristei pare să fie împărtășită și de Speak.

„De nu se smiorcăie la fiecare 10 minute…”

„Încep să n-o mai halesc pe Ema. De nu se smiorcăie la fiecare 10 minute… Are și lipsă de atenție. (…) Obsesie, înțeleg, dar să te obsedeze un om cu care te-ai certat, cu care stai de un an?

Pe la început nu vorbea atât de mult. Acum apare o secvență, zice ceva, apoi apare o secvență și zice altceva”, au fost comentariile sincere făcute de Florin Ristei.

„Eu în locul lui Răzvan i-aș da mesaj lui Radu: eu m-am înecat, gata”, l-a completat Speak pe Ristei, vorbind de Ema Oprișan. Depășind subiectul Ema Oprișan, Speak a făcut un apel la adresa participanților de la Insula iubirii.

Artistul i-a rugat să nu mai dea reporturi pe TikTok legat de comentariile pe care le face. Unele din filmulețele din emisiunea de pe YouTube ajung virale pe rețeaua chineză de socializare. Clipurile primesc strike din partea anumitor persoane.

Speak nu crede că ar fi vorba la mijloc neapărat de fanii emisiunii, ci chiar de cei care au făcut parte din proiectul de la Antena 1. E posibil ca printre ei să se numere inclusiv Ema Oprișan.

Speak, avertisment către participanții de la Insula iubirii: „Noi nu râdem de voi”

„Nu încercați să ne mai dați strike-uri pe TikTok! Noi facem apel și câștigăm de fiecare dată. Fanii nu au motive să ne dea. Noi nu râdem de voi. Personal, nu vă cunosc.

Nici nu mi-aș dori să vă cunosc. Eu nu intru în casa lor. Eu intru în casa lor, pentru că ei prin emisiunea asta deschid poarta casei lor”, a spus, destul de revoltat, Speak.

„Noi nu râdem de Ema Oprișan, ci de Ema de la Insula iubirii”, a adăugat Florin Ristei.

Libelula Ștefania, de partea Emei

La un moment dat, în timpul filmării, în cadru a apărut și iar Florin Ristei a ținut morțiș să o întrebe cum i se pare ei Ema Oprișan. ”Libelula” i-a uimit pe cei doi cântăreți spunându-le că ea nu are nimic împotriva iubitei lui Răzvan de la Insula iubirii.

A adăugat, totuși, că există niște situații în care i se pare că fetele exagerează. „Mie îmi place de Ema. Nu vă uitați așa! Mie îmi plac toate fetele, doar că la anumite faze mi se par exagerate, îs prea fete, nu știu… Fiind fată, pot să le înțeleg”, este opinua Ștefaniei, gagica lui Speak.