Florin Ristei a suferit o pierdere uriașă. Ce dezvăluire a făcut: “S-a otrăvit. Era deja târziu”

Florin Ristei este devastat după ce a suferit o pierdere uriașă. Concurentul de la Te cunosc de undeva a dezvăluit abia de curând ce s-a întâmplat cu o ființă dragă.

a făcut o greșeală care l-a costat viața animalului său de companie. Florin Ristei i-a spus lui Speak, îndurerat, că motanul său, Bozo, a încetat din viață și că vina este a lui, deoarece are o plantă otrăvitoare în casă.

După ce a observat că planta s-a ofilit, artistul și-a sunat mama pentru a se interesa ce este de făcut. Astfel, după ce mama sa i-a spus ce trebuie să facă, Florin Ristei a tăiat câteva noduri de la baza plantei, apoi a pus-o din nou în apă.

Aceasta a secretat substanța otrăvitoare chiar pe masa din bucătărie, iar motanul a venit și a ingerat-o. Artistul nu și-a dat seama, însă, de acest lucru, cel puțin nu în prima zi.

După puțin timp, Bozo a început să se simtă rău, dar cântărețul nu știa care este motivul. Astfel, după trei zile, Florin Ristei a mers cu motanul la veterinar. Nu a mai putut face, însă, nimic pentru el.

Medicul i-a spus că substanța din plantă i-a măcinat organele lui Bozo și că i-a făcut rău încă din primele clipe. Dacă ar fi venit cu el mai repede la consult, tot nu s-ar mai fi putut face nimic.

Devastat de durere, Florin Ristei abia acum a putut vorbi despre pierderea motanului său, pe care l-a iubit foarte mult. Cântărețul i-a avertizat pe oameni să aibă grijă la astfel de plante.

“Da bă, a murit Bozo. (…) Să le zic oamenilor, să aibă grijă. E o plantă, bă, s-a otrăvit cu o plantă din casă. (…) Știam că e otrăvitoare mizeria aia de Dieffenbachia (n.r. nume de plantă), o știi sigur, aia cu frunze mari.

Ea secretă de pe frunze ceva, dar nu e așa periculos, că mai lingeau, nu era nicio problemă. ”, i-a dezvăluit Florin Ristei lui Speak, în cadrul podcastului moderat de cei doi, .

“Nu mai avea ficat”

După ce a ingerat substanța din plantă, motanul a dormit câteva zile pe blatul din bucătărie, lucru pe care nu l-a mai făcut până atunci. Medicul veterinar i-a spus lui Florin Ristei că patrupedul nu mai avea nici ficat.

“M-am dus în bucătărie, pe blatul de la bucătărie, am tăiat-o la noduri și a început să secrete ( n.r. substanța otrăvitoare). Patru ore mi-au luat foc mâinile, am făcut o alergie de am sunat la doctor, să întreb cu ce să mă dau. Ardeau mâinile și mi se umflaseră.

Nu mi-am dat seama, cred că s-a scurs pe blatul de la bucătărie, el a lins și trei zile săracul a dormit pe blatul de la bucătărie, cred că să-mi arate că acolo s-a întâmplat ceva nasol și că îi e rău. El în viața lui n-a dormit în bucătărie.

În ultima zi când mi-am dat seama(…) l-am sunat pe Grasu’ meu, zic ‘Du-te repede cu Bozo la doctor’. Când s-a dus era deja târziu, nu mai avea ficat. Mă întreabă doctorul ‘Ai plante în casă?’

Și atunci am făcut legătura! I-am zis că luni, era deja miercuri, am tăiat o plantă și mi-a zis ‘Da, nici dacă veneai cu el atunci, după o oră…”, a mai povestit .