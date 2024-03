Florin Stângă vrea să continue pe banca Petrolului: „Am experiență. Mă gândesc la meciul cu Dinamo”

Florin Stângă răsuflă ușurat după ce a pus capăt seriei de șapte meciuri consecutive fără victorie în SuperLiga. Antrenorul ploieștenilor a tras concluziile .

Florin Stângă, analiză după Petrolul – FC U Craiova 1948 1-0: „A fost o săptămână grea”

Florin Stângă a preluat Petrolul , iar antrenorului nu i-a fost deloc ușor: „A fost un meci dificil, un meci greu și aveam moralul scăzut. A fost o săptămână foarte grea, dar am reușit să obținem cele trei puncte. Am fost o echipă și am avut atitudine”.

Cu toate acestea, e convins că nu e o pălărie prea mare pentru el: „Eu la Petrolul am fost aici antrenor secund. Am fost principal la liga a doua și a treia. Sunt la licență la cursul Pro, am experiență să fiu antrenor la Liga 1. Sunt aici antrenor secund de 7 ani și dacă cei din conducere îmi voi acorda o șansă voi continua. Dacă nu, eu le mulțumesc”.

Stângă are la dispoziție nu mai puțin de două săptămâni pentru a pregăti meciul împotriva „câinilor”: „Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Trebuie să ne gândim la meciul cu Dinamo pentru că avem multe de îmbunătățit. Putem face lucruri frumoase. A fost o perioadă foarte grea pentru mine. Eu mă gândesc deja la meciul cu Dinamo”.

Jair a adus victoria cu oltenii însă nu știe dacă va continua la Petrolul: „Voi vedea ce voi face la finalul sezonului”

Brazilianul Jair răsuflă ușurat după victoria împotriva echipei lui Adrian Mititelu: „Un meci foarte greu, cu o echipă foarte bună. Sunt fericit că am marcat și e bine că am câștigat. E important că am început cu o victorie și avem încredere pentru meciul următor.

Am câștigat după mult timp. Muncim în fiecare zi și e un moment dificil. Terenul nu e prea bun aici, noi am făcut însă un meci bun. Nu e o problemă că s-a schimbat antrenorul. Florin Stângă e profesionist.

Am 7 goluri și sper să mai marchez. Voi vedea ce voi face la finalul sezonului. Trebuie să decid ce fac împreună cu familia mea”, a mai spus marcatorul „lupilor galbeni” la .

„Nevoie mare de victorie. Fericirea e foarte mare. Situația financiară e bună”

Paul Papp realizează cât de importantă e victoria împotriva jucătorilor lui Nicolo Napoli: „Nevoie mare de victorie. Eram acolo, de fapt suntem, că nu e mare diferență. Jocul prestat nu a fost foarte bun, dar contează victoria. Trebuie să rezistăm și să rămânem în Liga 1.

În timpul jocului nu am mai băgat în seamă că mă durea capul și umărul. Contează echipa, că am câștigat și să acumulăm puncte în continuare și să rămânem în prima ligă.

Fericirea e foarte mare. Nu vreau să spun nimic de plecarea antrenorului. Am avut un raport extraordinar cu dânsul. Ne-a condus bine domnul Stângă. Important e că nu am luat gol. Suntem un grup de jucători buni și ne facem treaba cu oricine e la timonă.

Situația financiară e bună. E luptă acerbă. Suntem cam de aceeași valoare cu toții și depinde forma de moment, inspirația și golul în plus face diferența”, a mai spus fundașul central.