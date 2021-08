Florin Ștefan, cu cărțile pe față! De ce a refuzat FCSB: „După două meciuri ești pus la pământ! Așa e lumea”

Fostul fundaș stânga al lui Sepsi Sfântu Gheorghe a fost foarte , însă mutarea a picat în ultima clipă.

Fotbalistul de 25 de ani evaluat la un milion de euro conform transfermarkt a participat la JO de la Tokyo, iar momentan se antrenează singur, fiind liber de contract.

Florin Ștefan nu regretă că nu a semnat cu FSCB: „A fost bine că am prins Jocurile Olimpice”

nu regretat că nu a semnat cu FCSB sau cu un alt club și e conștient că acest lucru i-ar fi compromis șansele de a participa la JO Tokyo 2020: „Sunt bine, doar că n-am semnat, dar asta se poate rezolva. Până la urmă stăteam și mă gândeam, am stat, am stat, dar până la urmă a fost bine că am prins Jocurile Olimpice. Nu m-a oprit nimeni să mă duc, cum au fost alte cluburi, nu au lăsat jucătorii”, a spus jucătorul într-un interviu pentru .

Jucătorul însă nu duce lipsă de ofertă și e convins că în curând va semna cu o nouă echipă. Prioritatea este însă un transfer în străinătate: „Într-o săptămâna vreau să îmi găsesc echipă, dar până acum, încă nu e ceea ce îmi doresc eu, de asta nu am luat încă nicio decizie. Am oferte, dar mai aștept, vreau altceva. Îmi e dor să fiu pe teren, dar momentam aștept să văd unde mă decid să merg. Depinde ce îmi pot oferi cluburile, dar momentan aș vrea să plec în afară. Trebuie să compar ofertele de afară cu cele din România. Vreau să îmi găsesc un angajament cât mai repede, că deja campionatele din afară încep. Italia începe într-o săptămâna”.

Florin Ștefan a lăsat de înțeles de ce nu a acceptat oferta FCSB-ului, unde viitorul jucătorilor se poate schimba de la o zi la alta: „Nu îmi doresc un campionat neapărat pentru bani, dar dacă este diferența foarte mare între bani față de clubul unde cred că pot face performanță, până la urmă trebuie să iei în considerare și banii. Nu vezi cum e lumea? Azi ești prinț, mâine ești cerșetor. Într-un an te saltă și în două meciuri te pune la pământ”.

Ce spune despre participarea la Jocurile Olimpice: „Este foarte dificil să ajungi acolo!”

Florin Ștefan este fericit că a putut face parte din lotul echipei naționale la JO Tokyo 2020 și e de părere că va fi extre de greu să mai trimitem o echipă la următoarele ediții: „Ultima dată echipa națională a României a fost acum 57 de ani. Cât mai trăiesc eu, nu știu dacă o să se mai califice o echipă la Jocurile Olimpice. Este foarte dificil să ajungi acolo”.

Fostul jucător al lui Sepsi Sfântu Gheorghe este conștient că echipa României ar fi putut face un turneu olimpic mult mai bun dacă selecționerul ar fi putut să aibă la lot jucătorii pe care i-a dorit, însă care nu au fost lăsați de cluburile lor: „Normal, se putea și mai mult, dar decât deloc, e bine și patru puncte. Nu ne-am făcut de râs să pierdem toate meciurile, am avut doar o singură înfrângere, am avut și probleme cu accidentările. Nu a fost tot lotul pe care și-l dorea Mirel (n.r. – Rădoi)”.

Jucătorul a prins gustul naționalei și : „Nu a fost o presiune. Noi am făcut ceva, am calificat echipa, când nimeni nu se aștepta să ajungem acolo. Dacă ieșeam din grupe era bonus, noi nu am avut nicio presiune. Chiar îmi e dor de staff-ul de la U21 al lui Mirel. Doamne Ajută să mă adaptez repede, să prind câteva meciuri și să fiu din nou la națională”.

Cum o vede pe Sepsi Sfântu Gheorghe în acest sezon: „Le mai trebuie câțiva jucători!”

„E început de campionat de momentan și pentru Sepsi. Au avut câteva schimbări, au avut preliminarii într-o cupă europeană. Cred că așteaptă să termine stadionul și după o să fie cum trebuie și echipa. Până în iarnă se pot schimba multe, eu cred că le mai trebuie câțiva jucători, mai ales că celelalte echipe care au promovat sunt echipe cu nume care s-au întărit foarte bine.

Nu mai există echipe la care să zici că acolo ai deja trei puncte aisgurate. Sunt echipe cu tradiție, sunt echipe cu suporteri și cred că o să fie un campionat mai puternic. Momentan, cred că pot ajunge în primele 6. Și Clinceniul la fel a făcut, anul trecut în playoff, iar acum sunt în spate.

Nu cred că e de luat în calcul o posibilă venire a lui Dan Petrescu, Leo are acolo un contract bun și nu cred că vor să îl dea afară. Sunt mulțumiți oamenii de el, la ce performanță a făcut, mai ales anul trecut. În iarnă se pot schimba multe, depinde cum merg treburile”.