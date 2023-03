Florin Talpan, acuze grave la adresa lui Gigi Becali: „Nu voi pleca niciodată capul în fața lui, chiar dacă e protejat de la Minister!”. Ce spune de banii datorați patronului FCSB. Video Exclusiv

unde colonelul Florin Talpan a lansat un atac dur la Gigi Becali, pe care l-a acuzat de rea credință și a vorbit și despre un alt proces cu patronul FCSB.

Florin Talpan a anunță că va câștiga încă un proces împotriva lui Gigi Becali: „Voi câștiga, mă voi lupta. Să-și ceară public scuze”

Juristul CSA Steaua îl amenință pe Gigi Becali cu pierderea unui nou proces: „Ce 27.000 de euro?! Doamna Ioana, este procesul pe rol, voi câștiga, mă voi lupta și mă voi duce până în pânzele albe și justiția din România sper să fie dreaptă și voi câștiga!”.

Reprezentantul Ministerului Apărării nu are de gând să se așeze la masa negocierilor și îi transmite public patronului FCSB: „Eu niciodată nu am să plec capul pentru niște oameni care mi-au adus multe prejudicii. Eu am avut foarte mult de suferit din cauza lui Gigi Becali și ar trebui să își ceară public scuze pentru ceea ce mi-a făcut și pentru toate necazurile pe care mi le-a creat”.

Florin Talpan nu se lasă intimidat nici de : „Cum să vă spun, avantajat în continuare de unele persoane din cadrul ministerelor sau din altă parte, nu înseamnă că de-acuma deține adevărul suprem, absolut. Voi câștiga și voi demonstra că acest lucru nu este OK”.

Talpan a rămas interzis și și dezvăluie cât de mult rău i-a făcut Gigi Becali: „Foarte multe, foarte multe! Mă uit la el că se îmbracă în haine preoțești. Păi dacă te îmbraci în haine preoțești și spui că ești cu credință la Dumnezeu, oare când te pui în pat nu te gândești în pat noapte cât rău i-ai făcut acestui domn Talpan care te-a respectat?!”.

Florin Talpan, mesaj clar: „Eu apăr interesele statului român, nu interesul meu!”

Florin Talpan subliniază că nu este vorba de o răzbunare personală față de Gigi Becali și doar își face meseria de jurist: „Eu îl respect în continuare, n-am nicio treabă cu dumnealui, dar atâta timp cât este de rea credință, cât a plecat pe alte căi.

Eu apăr interesele statului român, nu interesul meu! Faptul că ei au venit cu diverși avocați care practic i-am bătut, ce să mai… Nu vreau să le dau numele, dar mulți. Sunt foarte bun!”.

VEZI MAI JOS ÎNTREG DIALOGUL INCENDIAR CU FLORIN TALPAN

