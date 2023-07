Florin Talpan a oferit prima reacție după ce nu a fost semnat. Juristul CSA Steaua a cerut ca vicecampioana României să piardă la „masa verde” cu Dinamo și a anunțat când FCSB va putea evolua în Ghencea.

Florin Talpan continuă războiul cu FCSB: „Trebuie să piardă 0-3 cu Dinamo”

Încă din urmă cu o zi, în exclusivitate pentru FANATIK, pentru închirierea stadionului Steaua la derby-ul FCSB – Dinamo. Juristul celor de la CSA Steaua a explicat motivul pentru care clubul din SuperLiga a primit „interzis” în Ghencea și a cerut ca FCSB să piardă cu 0-3 derby-ul cu Dinamo.

ADVERTISEMENT

„Nu a venit cu ce a solicitat CSA Steaua și nu știu de ce mai îl băgăm în seamă pe Gigi Becali care încalcă deciziile pronunțate de către instanță, încearcă să ne fure identitatea. N-a venit cu asigurarea care a fost cerută de către club, despre ce vorbim? Dacă asta a fost condiția esențială și nu a îndeplinit-o, atunci la revedere!

Noi am cerut poliță de asigurare. Trebuia să vină cu polița de asigurare. Nu știu de ce Gigi Becali este băgat atâta în seamă. El nu a anunțat cu cel puțin cinci zile locul de desfășurare al partidei. Având în vedere lucrul ăsta trebuie să piardă meciul cu 0-3. FCSB – Dinamo 0-3! LPF îi permite cam multe lui Gigi Becali și nu este ok”, a declarat Florin Talpan, la .

ADVERTISEMENT

Condițiile lui Florin Talpan pentru ca FCSB să joace în Ghencea: „Nu avem ce discuta”

Pentru ca FCSB să revină în Ghencea, Florin Talpan a pus pe listă o serie de condiții. Juristul celor de la CSA Steaua vrea ca Gigi Becali să dea un comunicat prin care să susțină că FCSB nu este continuatoarea Stelei. Până atunci, oficialul „militarilor” nu are de gând să se înlăture din drumul vicecampioanei către stadionul Steaua.

„(n.r. va juca FCSB în Ghencea vreodată?) Atâta timp cât nu îndeplinește condițiile și Gigi Becali nu dă comunicatele prin care să spună că FCSB nu este Steaua și nu anunță FRF, LPF și UEFA că FCSB nu este Steaua, nu avem ce discuta. Să își corecteze pe site că ei nu dețin palmaresul pentru că încearcă prin aceste mijloace să inducă în eroare suporterii.

ADVERTISEMENT

Nu avem ce discuta cu Gigi Becali. Au fost puse toate condițiile în contract. Să modifice și să dea comunicat de presă prin care să spună foarte clar că ei nu sunt Steaua, că nu dețin palmaresul echipei de fotbal și să anunțe FRF, LPF și UEFA că ei nu sunt Steaua și că nu dețin palmaresul.

Le-a stabilit instanța, nu le-a stabilit Talpan. El dacă spune în continuare că este Steaua nu trebuie să ne luăm niște măsuri? Măsuri prin care ei să respecte legile pronunțate de către instanță, să nu mai spună că FCSB este Steaua, că Ghencea este casa lui.

Am vrut să demonstrez că atâta timp cât Gigi Becali este de rea-credință și încearcă să se folosească de identitatea Stelei, să ne fure imaginea, nu are ce căuta în Ghencea. Noi am avut toată disponibilitatea, trebuia să vină cu tot ce am cerut și atunci poate mai discutam”, a spus Florin Talpan.

ADVERTISEMENT