Florin Talpan, replică dură pentru Vasile Dîncu după afirmațiile fostului ministru de la Fanatik SuperLiga: ”Vreți voturi de pe urma rezultatelor mele? Puneți mâna și munciți”

Prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, fostul ministru al Apărării a spus că plecând de la ”războiul” pe care îl duce clubul din liga secundă.

Cum i-a replicat Florin Talpan lui Vasile Dîncu

Așa cum era de așteptat, replica lui Florin Talpan nu a întârziat să apară și acesta l-a pus la zid pe Vasile Dîncu, cel care a intrat în atenția mediatică mai ales după ce a înaintat în SuperLiga.

”Ca urmare a afirmațiilor calomnioase ale domnului Dîncu, mă simt obligat să îi dau replica! Presupun că domnul Dîncu dorește capital electoral! De ce nu a făcut nimic concret pentru Steaua pe perioada cât a fost ministru? Chiar îl rog public să ne precizeze ce măsuri concrete a luat pentru Clubul Steaua.

De ce nu a luat măsuri încă din iunie 2022 de când a venit la stadionul Steaua la aniversarea celor 75 de ani de existență a clubului Steaua, să se fotografieze cu sportivii clubului și unde a promis foarte multe lucruri, nefăcând nimic în acest sens!

Personal, pot să afirm concret care sunt realizările mele iar aceste realizări sunt notorii: recuperarea mărcii Steaua București, numelui Steaua București și palmaresului Steaua București, precum și demersuri pentru recuperarea prejudiciului pentru folosirea ilegală a mărcii în perioada 2003/2014 de către FCSB și apărării în dosarul inițiat de către FCSB de decădere din drepturi și anulare a mărcilor Steaua București!”, a anunțat Talpan.

Juristul CSA Steaua, acuze dure la adresa fostului ministru al Apărării

”Ați afirmat public că nu ați avut timp să vorbiți cu ‘colonei’! Că sunt prea mulți în Armata Română! Dacă doreați să faceți ceva pentru clubul Steaua, aveați obligația legală și morală să discutați cu colonelul Talpan, subsemnatul!

Văd că nu cunoașteți ce realizări pe plan profesional am, de aceea vă invit să vă informați cine sunt! Nu vă este rușine? Vreți voturi de pe urma rezultatelor mele? Puneți mâna și munciți ca mine, 18/20 de ore pe zi! Nu mai umblați prin unele emisiuni cu caracter electoral ca să ‘vă dați mare’ pe urma muncii mele și să mă atacați într-un mod nerușinat!

Cum vă permiteți să afirmați public că eu îmi fac reclamă pe urma Stelei când eu sunt cunoscut atât în România cât și în străinătate pentru toate realizările mele încă din anul 2003? Ați afirmat public că ar trebui să fiu tras la răspundere pentru asocierea din 1998! Nu vă este rușine?

Eu am venit la clubul Steaua în anul 2002, iar din anul 2003 văzând neregulile comise de binevoitori am început demersurile pentru club! De ce nu ați luat măsuri și nu ați dat afară din armata română generalii care se fac vinovați și sunt încă în funcții de conducere, tolerați.

Nu m-ați ajutat niciodată în demersurile mele și nici nu ați ajutat Clubul Steaua! Sunteți un al doilea Păunescu. Cum aveți tupeul să mă acuzați pe mine că nu am dat informații unei asociații, că am obstrucționat accesul la informații publice? Am respectat legea și am dat informațiile solicitate”, a continuat juristul CSA Steaua.

Talpan, deranjat de limbajul folosit de Dîncu

”Iar această asociație pe care o apărați este o asociație care luptă împotriva clubului Steaua! Ce informații au cerut, le-am dat! Care e interesul dumitale domnule Dîncu ca informații, unele clasificate, altele nu, să ajunga la terți susținători ai lui Becali?

Cum iți permiți dumneata un civil numit politic să mi te adresezi mie, colonel al armatei române, care am participat în teatrele de operațiuni din Afganistan și Bosnia Herțegovina, și să mă numești ‘tip’ sau ‘individul ăla’? Eu mi-am permis vreodată să vă vorbesc urât? O persoana educată nu își permite astfel de derapaje, mai ales în public!

Cu ce drept numești și apari în presă stimate domnule al doilea Păunescu, cu interese pe care nu le cunoaștem încă, dar care nu sunt nici interesele statului român și nici ale Stelei, nici ale steliștilor, o posibilă asociere a Stelei cu Asociația AS 47, care nu are niciun ban, niciun trecut istoric, nu sunt transparenți, care au venit la club și au solicitat gratis folosința mărcii Steaua în condițiile în care licența anuală este de 3,7 milioane de euro?

O asociație a căror reprezentanți (4 sau 5 persoane) nu mă suportă pentru că nu le-am dat acest drept? Că nu am acceptat ca statul român să fie păgubit? În privința faptului că am cerut să fiu general, știți foarte bine că nu m-am autopropus, deși aveați obligația să mă propuneți pentru a fi avansat deoarece sunt unul dintre coloneii care am studiile la zi și necesare pentru a fi avansat la gradul de general și realizări profesionale multiple pe care unii generali avansați pe perioada mandatului dumneavoastră nu le au!”, și-a încheiat Talpan tirada la adresa lui Dîncu.