FCSB a primit „undă verde” de la Ministerul Apărării Naționale pentru a disputa pe stadionul Steaua derby-ul cu Dinamo. Florin Talpan a luat „foc” și prin care i-a atacat pe oficialii clubului din SuperLiga.

Florin Talpan, un nou episod în războiul cu Mihai Stoica: „Să se antreneze în continuare la atelierul de tâmplărie”

Replica lui Mihai Stoica nu s-a lăsat așteptată, iar într-o intervenție de joi seara la TV, președintele Consiliului de Administrație . Doar că juristul CSA Steaua a venit cu răspunsul după mesajul dur al oficialului vicecampioanei.

ADVERTISEMENT

„Nu am ce să îi răspund. Nu am ce să intru în discuții cu domnul MM Stoica, el e un condamnat penal, nu am ce să discut. Să își vadă de treaba lui și să nu mai facă afirmații. Nu are sens să îi spun numele. El ar trebui să își vadă de treaba lui și să își schimbe atitudinea, el este un condamnat penal, să se antreneze în continuare la atelierul de tâmplărie.

A fost condamnat penal, nu a fost eliberat înainte de termen că a scris patru cărți și a lucrat la atelierul de tâmplărie? Nu are ce să caute în Ghencea, nu au ce să joace în Ghencea, au demonstrat foarte clar că sunt de rea-credință. Acolo nu este Templul Fotbalului Românesc, așa cum zice Mihai Stoica. Toate contractele au clauze care se respectă în totalitate, nu că vrea FCSB să scoatem ceva, că ne ordonă nu știu cine.

ADVERTISEMENT

„Nimeni nu își dorește ca FCSB să joace în Ghencea”

Nu, e clar! Nu are ce căuta FCSB în Ghencea. Vor să ne fure identitatea, nu au ce căuta în Ghencea. Cum spune în continuare că FCSB e Steaua, el nu este Steaua. Niciodată nu a fost. Cred că visează seara că este Steaua, e FCSB, el nu înțelege că are echipa asta, i-am luat palmares, nume, marca, nu mai are nimic. El vrea să vină în Ghencea, să creeze în continuare confuzii.

Nimeni nu își dorește ca echipa să joace în Ghencea, fostele glorii au luat atitudine, au spus că nu are ce căuta în Ghencea. Ne vine în casă fără să îl vrem? Nu îl dorim!”, a declarat Florin Talpan, potrivit .

ADVERTISEMENT

Florin Talpan se opune revenirii FCSB în Ghencea: „Unicul scop al lui Gigi Becali este furtul de identitate”

FCSB a trimis o solicitate către cei de la CSA Steaua pentru a evolua pe stadionul Ghencea în derby-ul cu Dinamo, deoarece variantele Arena Națională și Arcul de Triumf au picat. Clubul finanțat de Gigi Becali a avut câștig de cauză, însă reprezentanții „militarilor” se opun cu vehemență.

Florin Talpan a precizat că FCSB poate reveni în Ghencea doar dacă Gigi Becali plătește prejudiciul de 37 de milioane de euro. „După cum ați văzut, Gigi Becali demonstrează a n-a oară că unicul lui scop este furtul de identitate. Ați văzut că în ultima perioadă, prin toate intervențiile televizate a afirmat următoarele lucruri: că Steaua este a lui, FCSB este Steaua, aici s-a născut echipa mea, Ghencea e casa mea.

A afirmat că îl aduce pe Chiricheș să vină să joace la Steaua. Având în vedere faptul că patronul FCSB, prin tot ce declară, sfidează public toate deciziile pronunțate de către instanțele de judecată, decizii care au stabilit clar și pentru toată lumea faptul că FCSB, înființată în județul Ilfov, în anul 2003, a folosit ilegal numele și marca Steaua București.

ADVERTISEMENT

„Până nu achită 37 de milioane de euro nu are ce căuta în Ghencea!”

Ținând cont de faptul că Gigi Becali este în continuare de rea-credință, FCSB nu are ce căuta să joace pe stadionul Steaua. Având în vedere faptul că, prin raportul de expertiză s-a stabilit foarte clar că FCSB a adus un prejudiciu atât de mare Clubului Sportiv al Armatei Steaua București, acest prejudiciu a fost stabilit în raport de expertiză și s-a stabilit că trebuie să ne dea prejudiciul de 37 de milioane de euro. Practic, până nu îl achită el nu are ce căuta în Ghencea.

Am câștigat o mare parte din acest dosar, așa că Gigi Becali și FCSB au de plătit prejudiciul de 37 de milioane de euro către Clubul Sportiv al Armatei și statul român. Având în vedere că suntem în litigiu, că el e de rea-credință, că vrea să ne fure identitatea, nu are ce căuta să joace în Ghencea, asta e foarte clar”, a spus Florin Talpan.

Gigi Becali a lămurit clauza ce poate bloca FCSB în Ghencea. „Plătesc eu”

Înainte de a semna contractul oficialii celor de la CSA Steaua ar fi impus o clauză de asigurare de un milion de euro, astfel FCSB ar urma să plătească această sumă, dacă gazonul va fi distrus în urma derby-ului cu Dinamo.

Gigi Becali a lămurit, în exclusivitate pentru FANATIK, clauza care ar putea bloca revenirea FCSB-ului în Ghencea. Finanțatorul a precizat că va plăti pentru schimbarea suprafeței de joc, dacă este cazul.

„Eu am discutat cu Vali și mi-a zis că este în regulă contractul cu cei de la CSA Steaua. Că se va semna. Nu există nicio clauză de 1 milion de euro ca un fel de gaj pentru gazon. Nu se poate pune așa ceva în contract!

Da, m-am angajat prin contract ca să schimb eu gazonul dacă vor fi probleme după meci și gazonul va fi stricat. Plătesc eu noul gazon! Dar nimic altceva. Vom juca în Ghencea, totul este rezolvat din ce mi-a transmis Argăseală”, a declarat Gigi Becali, pentru FANATIK.