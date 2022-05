Florin Tănase, transfer de la FCSB la echipe de top din Serie A sau La Liga: ”Se poate vinde pe milioane”

Căpitanul ”roș-albaștrilor” este golgheter în Casa Pariurilor Liga 1, dar mai mult decât orice își dorește cu formația lui Gigi Becali.

Seria A și La Liga, campionatele care i s-ar potrivi lui Florin Tănase

Fostul internațional Ioan Andone a lăudat jocul lui Florin Tănase din ultimii ani și crede că internaționalul român este pregătit să facă pasul spre un campionat mult mai puternic, cum ar fi Serie A sau La Liga.

ADVERTISEMENT

”Tănase este pregătit pentru un club bun. Este pregătit să facă pasul către un club mare din vest. Nu mă refer aici la Real, Barcelona, Bayern, Manchester City, dar ar putea juca la un club bun din Europa. La Valencia, Villarreal, ar juca, s-ar bate pentru postul de titular fără probleme.

Tănase are un nivel foarte bun. Are peste 200 de meciuri în Casa Pariurilor Liga 1. El e un jucător pregătit să joace afară, la un club bun din vest. Cred că se poate vinde pe milioane. Că or fi cinci, că or fi 10, că or fi șapte, sau trei.

ADVERTISEMENT

Ar putea să joace în Spania, sau în Italia. Chiar în Italia. Are calitate să joace acolo, Tănase aleargă mult, face și faza de apărare. Ăsta e un jucător pregătit să joace în străinătate”, a declarat Andone, pentru .

De ce ar rămâne Tănase la FCSB

Fostul mare fundaș crede că Florin Tănase nu este un jucător care să-și dorească în mod expres să ajungă la o echipă din străinătate, deoarece este foarte bine plătit de Gigi Becali la FCSB.

ADVERTISEMENT

”La cât câștigă în România, nu știu ce diferență ar mai putea lua acolo. Aici e apreciat de Gigi, e un jucător foarte bun. Am înțeles că e foarte bine plătit. Îl apreciază și suporterii”, a spus Ioan Andone.

Fotbalistul în vârstă de 27 de ani a fost curtat de mai multe formații în vara trecută, dar în cele din urmă a rămas la FCSB. Cel mai mult a fost care, așa cum a anunțat FANATIK în exclusivitate, au oferit 3,6 milioane de euro. Gigi Becali a cerut 5.000.000 de euro pentru a-și lăsa căpitanul să plece și ar fi fost dispus să accepte și 4,5 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Florin Tănase a marcat de 19 ori în actuala ediție de campionat și este lider în clasamentul golgheterilor. După succesul zdrobitor cu FC Argeș, căpitanul ”roș-albaștrilor” își dorește o pentru a putea juca în ultima etapă cu CFR Cluj cu titlul pe masă.