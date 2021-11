Florin Tănase dezvăluie miza uriașă a derby-ului cu U Craiova: „Dacă vor pierde, nu vor mai avea nicio șansă la titlu”. Video

Întrucât a pierdut precedentele două meciuri din Liga 1 și a ajuns la 14 puncte în urma liderului CFR Cluj, o distanță extrem de greu de recuperat, chiar dacă returul abia a început, visul Universității Craiova de a cucerit primul titlu după 47 de ani de „secetă” ar putea depinde de rezultatul derby-ului cu FCSB. Cel puțin acesta este mesajul transmis de Florin Tănase, cu trei zile înaintea fluierului de start.

„Dacă vor pierde, practic nu vor mai avea nicio șansă la titlu, de aceea va fi un meci foarte dificil”, susține căpitanul roș-albaștrilor, într-un interviu publicat pe pagina oficială de Facebook a clubului, avertizându-și, totodată, colegii să se aștepte la un meci dificil.

Pe Arena Națională, , grație golurilor înscrise de Moruțan (7), Octavian Popescu (16), Andrei Cordea (43) și același Tănase (60). Atunci, însă, pe banca oltenilor se afla „secundul” Dragoș Bon, iar vicecampioana era pregătită de Dinu Todoran.

ADVERTISEMENT

Florin Tănase crede că șansele la titlu ale Universității Craiova depind de rezultatul derby-ului de duminică

„A fost un meci foarte bun pentru noi în tur, ținând cont că am avut și foarte mulți suporteri alături. Cred că ne-au împins de la spate și am reușit să câștigăm cu un asemenea scor.

Eu sper să facem un joc la fel de bun și în deplasare și să ne întoarcem cu cele trei puncte. Cu siguranță va fi mai dificil, deoarece ei trebuie să recupereze mai multe puncte decât avem noi de recuperat față de lider.

ADVERTISEMENT

Dacă vor pierde, practic nu vor mai avea nicio șansă la titlu, de aceea va fi un meci foarte dificil. Cred că era mai bine pentru spectatori și telespectatori să se joace cu suporteri în tribune”, a declarat Florin Tănase înaintea meciului programat duminică, 28 noiembrie, la 20:30, pe arena „Ion Oblemenco” din Craiova.

Mihai Stoica i-a ironizat pe olteni și a dezvăluit obiectivul roș-albaștrilor până la pauza de iarnă: „8 puncte în spatele CFR-ului”

În altă ordine de idei, managerul general al FCSB, Mihai Stoica i-a oferit o replică pe măsură lui Sorin Cîrțu și a anunțat obiectivul echipei sale pentru cele cinci partide rămase de disputat până la pauza competițională: , distanță refăcută după prima victorie a lui Toni Petrea la revenirea pe banca tehnică, 3-1 cu FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

Dacă pe roș-albaștri îi așteaptă duelurile cu Universitatea Craiova (deplasare), UTA (acasă), Gaz Metan (deplasare), Rapid (acasă) și Sepsi (deplasare), formația din Gruia beneficiază de adversare mult mai accesibile. Mai precis, este vorba despre Academica Clinceni (acasă), Chindia (deplasare), Mioveni (acasă), Farul (deplasare), respectiv FC Argeș (acasă).

„Va fi un meci foarte interesant pentru cei neutri şi foarte important pentru cei implicaţi. Mi-aş dori să câştigăm împotriva Craiovei lui Cârţu şi acestei U Craiova…

ADVERTISEMENT

Şi apropo referitor la declaraţile lui… dacă tot el avea impresia că a fost un deja vu pentru el meciul nostru cu Botoşani, ţin să-i amintesc că probabil că nu am pierdut 22 de meciuri cu Botoşani, am câştigat 17, iar din 25 meciuri cu Craiova, am câştigat 18, ţin să îi amintesc asta

Având în vedere cum arată programul nostru în comparație cu cel al CFR-ului, cred că targetul e să nu fim la mai mult de 8 puncte în spatele lor la minipauza de iarnă. Apoi, în cele 9 runde din 2022, sperăm să reușim să diminuăm din această distanță”, a explicat Mihai Stoica.