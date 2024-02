Florinel Coman, detalii uluitoare din vestiarul FCSB. „Nu mai putea să respire!” Ce au făcut colegii

FCSB a încheiat la egalitate, scor 1-1, cu Farul Constanţa. Roş-albaştrii au condus cu 1-0 după golul lui Baba Alhasan, dar au fost egalaţi în prelungiri dintr-un penalty transformat de Larie şi .

Florinel Coman, detalii uluitoare din vestiarul FCSB. „Nu mai putea să respire!”

şi nu a putut să se antreneze cu două zile înainte de meci. Totuşi, atacantul a ţinut să fie prezent în echipă şi a intrat în repriza a doua, punându-şi amprenta pe jocul roş-albaştrilor.

Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Florinel Coman a terminat meciul sufocat. Atacantul nu mai putea să respire la final, fiind dat exemplu în vestiar de Charalambous şi Pintilii:

“O nouă informaţie primită de colegii de la FANATIK, Florinel Coman a încheiat meciul sufocat. Pur şi simplu nu putea să respire. În vestiar toţi l-au lăudat, toţi l-au dat exemplu.

L-au luat în braţe, l-au felicitat pentru sacrificiul de care a dat dovadă Florinel Coman. A terminat meciul aproape sufocat. N-a jucat deloc rău, având în vedere că a fost gripat”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Ilie: “A fost pentru prima dată când am dormit după meci, la o oră. A fost epuizare totală”

Adrian Ilie, prezent în studio-ul FANATIK SUPERLIGA, a declarat că a jucat un singur meci gripat, la echipa naţională. La o oră după meci, atacantul a adormit din cauza epuizării:

“Eu sper să îşi revină mai repede că ştiu situaţia lui. Am luat vitamine şi am dormit până înainte de meci, am jucat pentru prima dată cu gripă, cred că împotriva Georgiei, s-a terminat meciul şi am adormit instant.

De la epuizare. A fost pentru prima dată când am dormit după meci, la o oră. A fost epuizare totală”, a spus Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB menţine un avans de 9 puncte în fruntea clasamentului după remiza cu Farul Constanţa. Principalele urmăritoare ale roş-albaştrilor sunt Rapid şi CFR Cluj, care se vor duela în meci direct în weekend.

