Florinel Coman, gol de generic în cantonamentul FCSB din Antalya. Video

Atacantul Atacantul “roș-albaștrilor” arată că este în formă maximă înainte de reluarea campionatului. Florinel Coman a reușit un gol de generic în cantonamentul lui FCSB din Antalya și este pregătit de primul meci oficial din 2024.

Florinel Coman, gol de generic în cantonamentul FCSB din Antalya

Jucătorii lui Gigi Becali se află în perioada de pregătire din Turcia. Iar astăzi, sub comanda lui Elias Charalambous, fotbaliștii liderului din SuperLiga au jucat un amical între ei. Extrema dreaptă a “roș-albaștrilor” a primit mingea pe linia careului mare și-a așezat balonul pe piciorul drept și a șutat în forță.

Astfel, Florinel Coman a reușit un gol de generic în cantonamentul FCSB din Antalya. Balonul a fost trimis cu putere sub bară, iar portarul nu a avut ce să îi facă. Mingea a prins o viteză incredibilă în aer după execuția de excepție a atacantului.

Liderul lui FCSB, despre obiectivele din 2024

“Am obiective, este normal. Orice jucător cred că și-a pus obiective personale. Acum am înțeles ce înseamnă să-ți dorești cu adevărat să fii sănătos.

Până acum, altfel o priveam, dar acum mi-am dat seama că îmi doresc doar sănătate și restul va veni de la sine dacă dai sută la sută în munca aceasta”, a spus Florinel Coman, pentru .

Secretul revenirii lui Florinel Coman în formă maximă

Pentru sursa citată, sale în formă maximă. de Gigi Becali după accidentare, atunci când evoluțiile fotbalistului lăsau de dorit: “Am făcut un pas în spate, aveau și ei dreptate pentru că nu mai eram fotbalistul dinainte de accidentare.

Nu am mai citit nimic, nu am mai discutat nimic și am pus stop. Prietenii îmi mai trimiteau tot felul de materiale, de glumițe, dar eu nu le-am mai băgat în seamă.

Au fost grele primele trei, patru zile, dar am trecut peste, m-am motivat, făceam sală, a funcționat. Îmi umpleam timpul liber cu astfel de activități. Mă simt foarte bine. Muncesc 200% mai mult decât înainte”.