Florinel Coman îi răspunde lui Thomas Neubert: ”Nu-și are locul”. Ce l-a deranjat pe fotbalist

În vârstă de 25 de ani, Florinel Coman este om de bază la FCSB, însă în 2019 fotbalistul se accidenta foarte grav într-o partidă cu Backa Topola, după un atac dur al unui adversar. O accidentare gravă care a necesitat multe luni de recuperare. Vedeta celor de la FCSB a dezvăluit cum a reușit să treacă peste acea perioadă.

Florinel Coman, despre revenirea de după accidentare

Un rol cheie în viața sa l-a avut nașterea copilului, care l-a responsabilizat pe fotbalist și l-a făcut să privească altfel lucrurile. “M-am pregătit mult mai bine decât o făceam înainte, mi-am creat o rutină foarte bună și dacă legi cu o motivație n-are cum să nu-ți iasă. Și nașterea copilului a contat.

când m-am accidentat. Și nu m-am accidentat singur, am fost lovit. Așa că nu știu ce să spun. Apoi mi-a fost mai greu, simțeam o durere la gleznă, nu puteam să lovesc, să sprintez, să împing foarte bine cum o făceam”, a povestit Florinel Coman într-un interviu acordat

Puțini fani au înțeles prin ce a trecut cu adevărat Florinel Coman, fotbalist care recunoaște că a pierdut șase luni din viață cu prețul unei refaceri ca la carte. ”Am fost la domnul Codorean, mi-a creat niște tălpici cu care nu mă simțeam comod, nu puteam să joc. Mi-a spus că trebuie să le fosesc pentru a-mi corecta mersul pentru că deviasem de la mersul pe care-l aveam. Îmi trăgeam piciorul în interior.

Eu călcând în exterior, și călcam pe lateral pentru a-mi proteja glezna. Mi-a fost greu. De acolo și accidentarea la inghinali. Dar până la acea accidentare eu nu am avut nicio problemă. Nu am fost la cabinet pentru nimic, nu am avut nicio jenă la fesă sau la gambă.

Trebuia să mă operez, dar nu m-am operat, au fost șase luni pierdute, în care am ales să mă refac. Am ales să nu mă operez. Și, la șase luni, la primul meci cu domnul Edi, venise la noi, cu Sepsi, m-a călcat pe gleznă, am sărit și mi-a sărit și inghinalul”, a mărturisit Florinel Coman, fericit că a reușit să revină.

Florinel Coman poate pleca pentru 5 milioane de euro

Acum, fotbalistul cu o clauză de reziliere de 5 milioane de euro privește cu optimism spre viitor, mai ales că are șanse reale să reprezinte România la Campionatul European din Germania din 2024. Situație în care cota sa ar exploda și ar avea șanse reale să prindă un transfer în străinătate, la o echipă mare din Europa.

De altfel, în direct la FANATIK SUPERLIGA, antrenorul celor de la Metz, Ladislau Boloni, îi sfătuia pe cei care doresc să-l cumpere pe Florinel Coman să o facă acum, înainte de Euro 2024, cât timp își mai permit să facă acest lucru. De altfel, Ladislau Boloni s-a arătat interesat să-l aducă pe Coman la Metz, într-o discuție cu Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

”Florinel Coman poate să facă diferența, campionatul european va fi un examen important pentru el, sigur. Cel mai bine ar fi să poți să-l cumperi înainte de european, că este mai ieftin. Cred că este un preț normal (n.r. 5 milioane de euro), trebuie găsit și cumpărătorul. Nu e mare. Nici nu poate să fie mai mult. E greu să vinzi jucători români peste această cifră, este deosebit de greu”, a declarat Ladislau Boloni.

Florinel Coman i-a răspuns lui Thomas Neubert

Tot în interviul acordat Digi Sport, Florinel Coman i-a răspuns preparatorului fizic Thomas Neubert, cel care îl certase pe jucător pentru că și-a ales un anturaj foarte prost. ”Un jucător cu atât de mare talent și atât de mare potențial… Florinel Coman a pierdut trei ani de carieră. Acum, de șapte-opt luni, este foarte profesionist și în carieră, și în viața nesportivă. Înainte, Florinel Coman era catastrofal.

Cred că a fost înainte cu un grup de prieteni care-l trăgea în jos. A fost și accidentat, dar de ce a fost accidentat de două-trei ori? Din cauza vieții extrasportive. Acum e perfect”, a declarat Thomas Neubert, în direct la podcastul Anamariei Prodan. Replica lui Florinel Coman nu a încetat să vină.

”Nu știu de unde asta cu viața extrasportivă, nu-și are locul. Nu am nimic cu Tommy, nu sunt supărat. Ferească Dumnezeu, e un om special. A văzut o schimbare de atitudine pentru că după ce nu am mai avut dureri am putut să mă antrenez 100%. Am fost alt om. Nu m-am mai simțit așa bine de mult. Înainte, aveam dureri la fiecare meci. Luam trei arcoxia pe zi ca să pot să joc seara. Lucrurile astea nu le știe nimeni. E ușor să dai într-un jucător.

A fost cea mai grea perioadă din viața mea, dar am trecut peste, mi-am creat o rutină super, m-am, supermotivat și am fost foarte fericit că nu am mai avut nicio durere. Am revenit, am făcut un cantonament super vara trecută datorită lui Tommy, care e un om special. Și acum ne-a pus pe butuci, dar mai târziu o să-i mulțumim. Și când am început campionatul diferența în primele trei patru partide asta a făcut-o. În prima repriză câștigam meciurile”, a concluzionat Florinel Coman.