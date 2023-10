Florinel Coman, săgeţi către Băluţă după FCSB – U Cluj 2-2: “Am fost egoişti la ultima pasă”. Ce spune Şut

FCSB a remizat, j. Roş-albaştrii au ratat ocazii mari şi au fost egalaţi în final de meci prin golul marcat de Mitrea. rămâne pe primul loc, cu patru puncte avans faţă de CFR Cluj, dar şi un meci mai mult disputat.

Florinel Coman, săgeţi către Băluţă după FCSB – U Cluj 2-2: “Dacă făceam un meci foarte bun, câștigam cu siguranță”

La finalul meciului, Florinel Coman le-a reproşat colegilor egoismul la ultima pasă, Alex Băluţă preferând să tragă spre poartă în loc să îi paseze simplu lui Compagno care ar fi rămas cu poarta goală:

”Am întâlnit o echipă cu experiență, jucători care știu joaca. Am început bine, am marcat repede. Am crezut că ne vom face un meci ușor, dar nu a fost așa. Am fost egoiști la ultima pasă, dar fără să vrem.

Nu ne-au surprins, știam că vom întâlni o echipă căreia îi place să paseze, fără presiune. Rămânem cu un punct. Ne pare foarte rău, că ne-am propus să nu ne încurcăm acasă. Jocul a fost bun, am avut ocazii, dar nu am fost lucizi în fața porții.

Dacă făceam un meci foarte bun, câștigam cu siguranță. Atitudine, cum să n-ai atitudine? Am avut ocazii, dar n-am reușit să marcăm. Ei au luptat până în ultimul minut. Trebuie să fim mai atenți la fazele fixe.

Este prea devreme să vorbim despre lupta la titlu. Este prea devreme. Bătălia se va da în play-off. Important este play-off-ul”, a spus Florinel Coman la finalul meciului.

Adrian Şut: “Nu am mai ţinut de minge, nu ne-am făcut jocul nostru”

Adrian Şut a declarat la finalul meciului că FCSB nu a reuşit să îşi facă jocul de pase obişnuit şi a cedat prea uşor posesia. Mijlocaşul susţine că e posibil să se fi adunat şi oboseala după meci:

“Un meci în care nu ne-am făcut jocul. Puteam să ţinem mai mult de minge, dar am jucat cu minge lungă în multe situaţii. Din păcate, am pierdut aceste puncte. Nu ştiu dacă ne-au surprins.

Nu am mai ţinut de minge, nu ne-am făcut jocul nostru. Trebuia să pasăm mai mult. Îmi pare rău că am pierdut aceste puncte. Cred că am avut ocaziile mai mari, am avut ocazia să facem 3-1. Asta este.

Aşa s-a decis acest meci. Am marcat, dar nu am reuşit să mă bucur de gol. Nu mai este aşa de important acest gol dacă nu am câştigat. Nu am ceva special, am aceleaşi sarcini defensive. Presiunea este la fiecare meci.

Trebuie să câştigi fiecare meci în parte, venim după mai multe meciuri în deplasare şi probabil că s-a simţit oboseala pe final”, a spus Adrian Şut.