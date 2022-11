Fost director tehnic la Federația Arabiei Saudite, Ionuț Lupescu a explicat victoria cu Argentina: „E un proces început de acum doi ani”

Ionuț Lupescu a explicat proiectul început de Arabia Saudită și a enumerat motivele pentru care saudiții au produs cea mai mare surpriză de până acum la Campionatul Mondial 2022.

Fost director tehnic la Federația Arabiei Saudite, Ionuț Lupescu a explicat victoria cu Argentina

Ionuț Lupescu, fost director tehnic al Federației Arabiei Saudite de Fotbal, a explicat , scor 2-1: „Când te uiți la scor nu îți vine să crezi, dar având în vedere aroganța Argentinei, care nu a marcat în prima repriză al doilea gol, saudiții prin disciplină au reușit să câștige.

Sigur, ai nevoie și de noroc să marchezi două goluri. Acest proces a început de doi ani de zile, marele avantaj în Arabia Saudită e că ei au putut pune meciurile din campionat în așa fel încât să fie propice pentru echipa națională”.

„S-a lucrat numai pentru echipa națională. Au avut șansa să câștige acest meci. O echipă din această zonă poate mereu face o surpriză, iar de această dată a fost Arabia Saudită, care practic joacă la fel cum ar juca pe teren propriu în Qatar.

Qatar joacă de vreo trei ani de zile doar meciuri amicale, în timp ce Arabia Saudită a jucat într-o grupă de calficări cu Japonia și Australia, pe care a câștigat-o”, a mai spus Ionuț Lupescu, la TV .

Lionel Messi și-a prezentat scuzele după eșecul cu Arabia Saudită

după eșecul suferit cu Arabia Saudită, asumându-și vina: „În doar cinci minute, în care am greşit, am ajuns la 1-2. Am comis-o, am încercat să ne folosim de centrări şi totul s-a complicat. Nu am văzut dacă a fost ofsaid la cele două goluri anulate.

Nu am văzut imaginile, dar dacă au fost luate deciziile, aşa trebuie să fie. Nu există nicio scuză. Ştiam că este o echipă pe care dacă o lăsăm să joace, o va face bine şi au împins jocul către poarta noastră”.

„Nu am mai primit o asemenea lovitură cu acest grup. Lucrurile se întâmplă din anumite motive. Acum trebuie să câştigăm următoarele meciuri”, a mai spus Lionel Messi.