Leo Messi, prima reacție după rușinea din Argentina – Arabia Saudită 1-2: ”Am comis-o. Lucrurile se întâmplă din anumite motive”

Saudiții au oferit , alăturându-se succesului obținut de Coreea de Nord în fața Italiei, în 1966, sau cel al Camerunului în întâlnirea cu Argentina lui Maradona, în 1990.

Reacția lui Leo Messi după meciul Argentina – Arabia Saudită 1-2

La finalul meciului Argentina – Arabia Saudită 1-2, din Grupa C de la Cupa Mondială din Qatar, superstarul Leo Messi a vorbit despre motivele pentru care formația sa, considerată una dintre marile favorite la trofeu, a părăsit terenul învinsă.

”În doar cinci minute, în care am greşit, am ajuns la 1-2. Am comis-o, am încercat să ne folosim de centrări şi totul s-a complicat. Nu am văzut dacă a fost ofsaid la cele două goluri anulate.

Nu am văzut imaginile, dar dacă au fost luate deciziile, aşa trebuie să fie. Nu există nicio scuză. Ştiam că este o echipă pe care dacă o lăsăm să joace, o va face bine şi au împins jocul către poarta noastră.

Nu am mai primit o asemenea lovitură cu acest grup. Lucrurile se întâmplă din anumite motive. Acum trebuie să câştigăm următoarele meciuri”, a declarat Messi, conform publicației spaniole .

”Papu” Gomez e cu gândul la ce urmează

La rândul său, mijlocașul Alejandru ”Papu” Gomez a vorbit despre cele 5 minute fatale în care Argentina a primit două goluri și consideră că echipa sa a făcut un joc bun în prima repriză.

”În prima repriză am avut ocazii și nu s-a întâmplat să marcăm mai mult doar din cauza unor ofsaiduri mici. Apoi a venit fatalitatea celor cinci minute și nu am mai putut întoarce rezultatul.

Știm că este dificil, dar avem toată energia de la fanii noștri și trebuie să mergem mai departe. Sunt greșeli de corectat. Trebuie să ne gândim la noi și să câștigăm celelalte meciuri din grupă”, a spus Gomez.

Debutul catastrofal al Argentinei la Cupa Mondială le-a dat apă la moară contestatarilor lui Leo Messi, care și spun că n-are șanse să câștige titlul. Starul sud-americanilor se află la ultimul turneul final mondial.