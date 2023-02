Fost jucător la U Craiova și CFR Cluj, sfat înainte de derby: „Conducerea să ia niște măsuri”. Exclusiv

Universitatea Craiova – CFR Cluj este capul de afiș al etapei cu numărul 25 din SuperLiga, iar confruntarea de pe stadionul „Ion Oblemenco” este programată sămbătă, de la ora 20:00. Ionuț Rada a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că publicul din Bănie are așteptări mai mari de la olteni, care nu traversează o perioadă bună în campionat.

Ionuț Rada, presiune pe olteni înainte de Universitatea Craiova – CFR Cluj: „Ambițiile sunt foarte mari și nu s-a văzut un plus”

Oltenii se gândesc la cele trei puncte din confruntarea cu CFR Cluj, iar În cele trei meciuri pe banca Universității Craiova, „Geană” a înregistrat o victorie cu FC Hermannstadt, scor 2-0, și două înfrângeri.

Ionuț Rada a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că Dan Petrescu va aborda derby-ul de pe stadionul „Ion Oblemenco” la victorie pentru a reveni pe prima poziție din clasamentul campionatului. Fundașul trecut pe la CFR Cluj și Universitatea Craiova este de părere că Ciprian Deac va fi menajat de „Bursuc” pentru confruntarea cu Lazio Roma.

„Totuși, Farul este pe primul loc și o să fie destul de greu pentru el să facă lotul, nu poate să piardă puncte în campionat. Cred că până la urmă va aborda aproape aceași echipă pe care a pus-o în campionat la meciul cu Craiova. Probabil va juca cu Petrila și să îl aibă pe Deac la meciul cu Lazio”, a declarar Ionuț Rada.

Șansele la titlul de campioană a României s-au micșorat considerabil pentru olteni, iar Ionuț Rada a declarat că suporterii alb-albaștrilor au așteptări mai mari de la „leii” din Bănie. Fostul fundaș central a spus că oltenii trebuie să producă schimbări în cadrul lotului, pentru a se îmbunătății situația Universității Craiova.

„După investițiile și ambițile celor de acolo, toată lumea se așteaptă la Craiova să facă ceva în plus de la an la an. Ca orice echipă care a investit foarte mult ar trebui să se vadă ceva în plus, dar la Craiova nu s-a văzut lucrul acesta. Au avut probleme de efectiv, scandaluri interne cu jucători sau antrenori.

Arată că în ultimii trei, patru ani nu au reușit să aducă acel plus așteptat. Au fost aproape, dar în acelaș timp și foarte departe de titlul de campioană. Erau de așteptat niște achiziții importante niște schimbări importante în cadrul lotului pentru a se vedea acel plus. Ambițiile sunt foarte mari și nu s-a văzut asta”, a declarat fostul stoper.

Ionuț Rada, despre lupta la titlul de campioană a României din acest sezon: „Va fi mult mai strânsă! Rapid are puterea, liniștea necesară”

Ionuț Rada a declarat că suporterii alb-albaștrilor au așteptări mari legate de formația din Bănie, mai ales că oltenii au fost scoși din lupta pentru titlu în ultimele etape din play-off. Acesta se așteaptă ca un play-off spectaculos, deoarece atât Rapid, cât și Farul Constanța pot fi candidate pentru prima poziție.

„Suporterii așteaptă pentru că an de an ești tot pe locul doi, trei și nu s-a văzut nicio îmbunătățire. CFR Cluj este acolo sus, chiar dacă se duce la câteva puncte distanță Farul, dar în momentul înjumătățirii punctelor va fi o diferență mică, însă vor conta foarte mult acele meciuri directe.

Față de anii trecuți, când era doar Craiova, CFR Cluj și FCSB va intra și Rapid în această luptă. Rapid are puterea, liniștea necesară și arată bine, ar putea să fie una dintre echipele care va arbitra acest play-off sau va lupta direct”, a declarat Ionuț Rada.

Fostul stoper se așteaptă la meciuri spectaculoase în această ediție din play-off. Ionuț Rada a declarat că a revenita în lupta pentru titlul de campioană după victoria obținută pe terenul celor de la CFR Cluj și este o pretendentă la prima poziție, așa cum s-a întâmplat și în anii trecuți.

„Este o luptă mult mai strânsă, dacă CFR Cluj era anul trecut la opt puncte față de locul doi, acum este o luptă mai strânsă. După victoria cu CFR, toată lumea se așteaptă ca FCSB să fie din nou o pretendentă la titlu, așa cum a fost până acum.

Va fi un play-off diferit, trebuie să vedem meciuri, pentru că până acum celelalte trei echipe din play-off nu aduceau foarte multe lucruri”, a declarat Ionuț Rada, fostul jucător de la Universitatea Craiova și CFR Cluj, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Nu am înțeles nici transferul lui Arlauskis. Cred că este momentul plecărilor la Craiova”.

, portarul care a făcut o șafă șocantă în Farul Constanța – Universitatea Craiova, scor 2-1, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Ionuț Rada a declarat că David Lazar este o soluție bună pentru juveți, iar lituanianul de 35 de ani nu era un jucător indispensabil alb-albaștrilor

„Eu nu am înțeles nici transferul lui Arlauskis acolo. În condițiile în care îl aveau și pe Lazar, portar care mi-a plăcut la Astra și s-a descurcat bine când s-a apelat la el cu Mirko Pigliacelli. Nu am înțeles de ce s-a adus Arlauskis, poate pentru experiența lui.

A plecat cu anumite probleme și de la CFR Cluj, nu neapărat din cauza banilor, ci a problemelor interne. Un portar care a apărat bine în România, și-a pus amprenta, dar nu era nevoie de acest plus la Craiova în poartă, îl aveau pe Lazar”, a spus Ionuț Rada.

FANATIK a anunțat în exclusivitate că . Fostul stoper al alb-albaștrilor a declarat că este timpul ca oltenii să renunțe la anumiți jucători din lot.

„Cred că este momentul plecărilor. Au fost antrenori care au încercat, chiar dacă răbdarea nu a fost prea mare acolo, dar este clar că trebuie făcute niște schimbări în cadrul lotului. Sunt aceiași jucători de câțiva ani de și nu au reușit să se ridice la nivelul FCSB, CFR Cluj și să se bată la campionat.

Sunt câțiva jucători la final de contract, de carieră și ar trebui să se vadă. Conducerea ar trebui să ia niște măsuri, să aducă acel plus pe care toată lumea îl așteaptă de la Craiova”, a încheiat Ionuț Rada.