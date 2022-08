Fost membru Phoenix, atac la Nicu Covaci după ce acesta a acceptat să cânte la nunta lui George Simion: “Mi-e ruşine de ruşinea lui”

Ce clădești o viață întreagă se poate risipi într-o singură secundă, cu un gest necugetat. Cam așa s-ar putea sumariza alegerea făcută de Nicu Covaci, cel care a acceptat să cânte la nunta lui George Simion.

Nicu Covaci, criticat dur de Josef Kappl

Formația Phoenix are milioane de fani, însă majoritatea vor fi dezamăgiți de acceptul lui Nicu Covaci de a cânta la nunta lui George Simion. Josef Kappl, fost membru al formației Phoenix, le-a cerut tuturor să nu ”asocieze ce am realizat în anii ‘70 cu ceea ce face de mulţi ani leaderul acestui grup”.

”Mi-e ruşine de ruşinea lui!”, a completat Kappl. ”De unde s-a pornit şi unde s-a ajuns!!! De aceea ceea ce am realizat în anii ‘70, sub numele Phoenix din convingere, cu ceea ce face de mulţi ani încoace leaderul acestui grup, sub acelaşi nume! Mi-e ruşine de ruşinea lui! Dar nu mi-e ruşine, ci sunt mândru de cele realizate atunci!

Pentru mine numele Phoenix rămâne în continuare un simbol al rezistenţei şi al năzuinţei spre libertate! Phoenix nu mai există de mulţi ani ca trupă, după ce cei cu adevărata şiră a spinării au părăsit grupul. Adio reunire! Cu mine NU!”, a scris Kappl pe Facebook, alături de o fotografie din anii ’70 ai formației.

Nicu Covaci a anunțat că va concerta la nunta lui Simion, însă a spus că nu știe dacă e nuntă sau înmormântare sau ce eveniment e, de fapt, pentru că organizatorii se ocupă de aceste aspecte.

. Vorbiţi de concertul de mâine (n.r. sâmbătă) seară, nu? E în Vâlcea, undeva, da? Concertăm, după care am plecat din ţară, în Spania. Organizatorii ştiu mai bine ce şi cum.

Nu eu semnez, avem organizatori care se ocupă, eu vin din Spania să cânt. Am auzit că sunt 10 mii de oameni, eu mă bucur, pentru ei cânt, pentru poporul ăsta, pentru publicul nostru. De aia vin aici, să cânt”, a punctat Covaci pentru G4Media.

Pentru Libertatea, Covaci și-a nuanțat declarația: ”Eu am încheiat un contract cu o fundaţie pentru un concert în faţa a 10.000 de oameni.

Nu cânt la nicio nuntă sau înmormântare, eu cânt în faţa a 10.000 de oameni pe o scenă, undeva, la un festival. Nu ştiu ce nuntă e, eu am încheiat un contract şi cânt, din asta îmi câştig banii”.