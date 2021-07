Fostul căpitan al FC U Craiova 1948, mesaj înainte de jocul cu CFR Cluj: „Nu vor pierde”. Exclusiv

debutează în noul sezon al Ligii 1 pe terenul formației CFR Cluj, campioana României. Oltenii nu au deloc o misiune ușoară, însă Mihai Dina are mare încredere că trupa lui Adrian Mutu va face o figură foarte frumoasă.

Fostul jucător al Craiovei a vorbit pentru FANATIK și despre campania de achiziții, despre numirea lui Adrian Mutu, dar și despre faptul că Bănia va avea două formații în prima ligă a României, lucru care nu s-a mai întâmpla de pe vremea când Universitatea și Extensiv se aflau pe prima scenă la începutul anilor 2000.

Mihai Dina, înainte de CFR Cluj – FC U Craiova 1948: „Băieții nu vor pierde pe terenul campioanei.” Play-off-ul, un obiectiv realizabil pentru nou-promovata în Liga 1

are șansa să își demonstreze calitățile de antrenor și la o echipă de club, după ce a făcut o figură frumoasă la echipa națională sub 21 de ani a României. Misiunea „Briliantului” nu va fi deloc ușoară, lucru recunoscut de Mihai Dina, fostul căpitan al oltenilor. Dina a fost unul dintre jucătorii emblematici ai echipei patronate de .

A evoluat pentru FC U Craiova în perioada anilor 2005-2011, dar a revenit în tricoul craiovenilor în 2017, atunci când a pus umărul la ridicarea echipei din Liga 4. Mihai Dina a acceptat să acorde un interviu în exclusivitate pentru FANATIK înainte de CFR Cluj – FC U Craiova 1948.

Cum vezi partida dintre CFR Cluj și FC U Craiova 1948?

– Nu știu ce să zic. Eu cred că este un început greu. Vorbim de echipa campioană, de o formație care joacă în preliminariile Ligii Campionilor, care încearcă să facă performanță în Europa. Totuși, am încredere că băieții vor face un meci bun și nu vor pierde. Eu cred că un punct este foarte bun.

Are FC U puterea de a face un egal la Cluj?

– Are putere, de ce nu? Consider că în fotbal se poate întâmpla orice. Au un lot bun și, din câte am înțeles, o să mai vină și jucători. Pot face o figură frumoasă.

Cum ți s-a părut campania de transferuri pe care au făcut-o? Adi Mutu s-a bazat mult pe aducerea de fotbaliști străini.

– Dacă mă întrebați pe mine, eu sunt mai mult pe jucători români, mi-ar fi plăcut mai mult. Poate și jucători care au fost în zona noastră, eu cred că ei ar pune mai mult suflet și ar avea mai multă dorință să reușească. Oricum, dacă au străini de calitate, eu cred că pot face performanță. De obicei, când aduci străini, ei trebuie să fie mai buni față de cei autohtoni. Să îi depășească cu mult.

Un play-off este obiectiv realizabil pentru echipă?

– Cum să nu? Da. Nu e un nivel foarte ridicat în Liga 1 și nici în anii trecuți nu a fost. Doar primele echipe fac diferența și se cunoaște o diferență între primele trei echipei și restul. Eu consider că pot intra în primele șase.

„Adrian Mutu va ajunge un antrenor mare!” Ce spune Mihai Dina despre rivalitatea din oraș

Numirea lui Adrian Mutu cum ți s-a părut? L-a înlocuit pe Eugen Trică, cel care reușise promovarea cu FC U Craiova.

– Nu vreau să vorbesc eu despre asta. Adi Mutu este un antrenor la început de drum. Cred că Mutu o să fie un antrenor mare, așa cum a fost ca fotbalist. Va fi un început greu și pentru el, cu siguranță. Îi doresc baftă și lui, dar și echipei, doar că nu o să fie ușor, asta știm cu toții. O să fie foarte greu, dar cu siguranță va face față.

E bine pentru Craiova că are două echipe în prima ligă?

– E foarte bine pentru oraș. Rivalitate va fi în tribune și pe teren, ceea ce e și normal. Toți cei care susținem FC U ne-am dorit promovarea, să revină acolo sus. Suntem nerăbdători să vedem începutul, dar mai ales finalul, să vedem unde se clasează echipa.

Ai rămas aproape de club…

– Da, cum să nu, am rămas aproape. Am prieteni acolo, îi susțin și sunt alături de ei.

– Mircea este prietenul meu. Am vorbit de mai multe ori în ultima perioadă. Îmi pare rău, chiar nu știu ce s-a întâmplat. E păcat, da.

Un mesaj pentru băieții de la FC U Craiova?

– Exact ce le spun suporterii, și eu sunt un supoter acum. Eu le doresc multă baftă și să aibă încredere în ei. Trebuie să aibă un parcurs bun, nu un meci contează, contează și următoarele.