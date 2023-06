Fostul golgheter de la FC U Craiova 1948, mesaj mobilizator înaintea „finalei” cu CFR Cluj: „Au puterea să învingă! Le țin pumnii”. Exclusiv

FC U Craiova 1948 se luptă cu CFR Cluj pentru calificarea în cupele europene joi, de la ora 20:30, iar Claudiu Bălan le ține pumnii oltenilor în „finala” pentru Conference League. Fostul golgheter din Bănie care a ajuns din Liga 4 în SuperLiga cu gruparea lui Adrian Mititelu a oferit un interviu pentru FANATIK despre echipa iubită, dar și prima experiență în afara României.

Claudiu Bălan, mesaj pentru olteni înainte de CFR Cluj – FC U Craiova 1948: „Echipa are puterea să învingă în meciul decisiv”. Fostul golgheter al lui Adrian Mititelu le ține pumnii elevilor lui Nicolo Napoli

a trăit în tricoul lui FC U Craiova 1948 atât derby-urile cu rivala din oraș, FCSB sau CFR Cluj în SuperLiga, cât și confruntăriile din „județeană” cu Podari sau Ișalnița. Fostul golgheter al lui Adrian Mititelu a rememorat pentru FANATIK parcursul formației lui Adrian Mititelu până în SuperLiga și a vorbit despre șansa ca oltenii să fie în cupele europene.

pentru Conference League în fața celor de la FC Voluntari sub ochii fostului golgheter, care le ține pumnii cu CFR Cluj. Claudiu Bălan speră ca oltenii să repete succesul categoric pe care oltenii l-au obținut în fața ardelenilor la începutul sezonul, iar gruparea din Bănie să fie în Conference League.

Claudiu Bălan a mărturisit ce l-a impresionat în campionatul grecesc, dar și diferențele dintre granzii din Grecia și cei din România. Olteanul visează la echipa națională și speră ca în sezonul viitor să îi atragă privirile selecționerului Edio Iordănescu cu 10 goluri la PAS Giannina.

FANATIK SUPERLIGA

Ai revenit în România, ești în vacanță după campionatul din Grecia.

– Am revenit acasă, fusesem ultima oară în noiembrie când a fost pauza cu Mondialul, încerc să mă bucur de zilele libere. Am fost la meciul Universității cu Voluntari, încerc să mă bucur de vacanță, să fac lucruri pe care nu le fac în mod obișnuit în plin campionat. Merg la tenis de picior, tenis de câmp și mă văd cu băieții, tot felul de lucruri relaxante.

Uite, acum mi-am achiziționat o vacanță să merg și puțin în afara țării. În Grecia este destul de lungă vacanța de vară pentru că în iarnă nu este campionatul întrerupt și într-un fel se compensează. O să încep antrenamentele în jurul datei de 30 iunie, am destul timp să fac toate activitățiile pe care în mod normal e mai greu să le faci în plin campionat.

Ai fost la meciul echipei tale de suflet, cum ai trăit pe stadionul „Ion Oblemenco”?

– Da, dacă am plecat de la Craiova asta nu înseamnă că nu am rămas suporterul echipei. Am fost cu drag, m-am întâlnit cu conducătorii, unii dintre colegi și am apucat să îi văd și să îi salut. A fost un meci cum nu se putea mai frumos la un moment dat 3-0, Voluntari a reușit să egaleze și într-un final așa cum ne-am dorit noi craiovenii au câștigat la 11 metri. Un meci foarte frumos și să zic așa în afară de ultimele minute, este un joc care ar putea să dea speranțe pentru meciul cu CFR de joi.

Păstrezi speranțele vii pentru o calificare a Craiovei în cupele europene?

– Dacă ne uităm în ultimele două luni, CFR Cluj a mai pierdut meciuri chiar și pe teren propriu, ultimul exemplu este cu Farul. Cred că echipa are puterea să învingă în meciul decisiv, cu toate că CFR nu este deloc de neglijat. Are aceași jucători cu experiență și va fi un meci foarte greu, dar chiar cred că avem șansa de a merge în preliminariile Conference.

Claudiu Bălan, despre secretul din spatele succesului la FC U Craiova 1948: „Tot timpul am fost pregătiți cu cel puțin un an înainte”

Ai fost la FC U Craiova din Liga 4 până în SuperLiga, te gândeai că la doi ani de la promovare se va juca „finala” pentru cupele europene?

– Tot timpul! În prima zi de când a început acest proiect cred că cei din exterior nu se gândeau vreodată la așa cei ceva, dar cei din interior da, vâzând ce organizare și condiții are acest club. Încă din Liga 4 au fost de nivelul Ligii 2 și apropiate de Liga 1. Pe parcurs am crescut din toate punctele de vedere și ca forță a echipei, bază și tot ce înseamnă.

Am intrat pe „Ion Oblemenco”, s-a terminat baza de la marginea orașului care este foarte frumoasă, adică echipa are condiții și de asta nu s-a văzut că echipa este de doar doi ani în prima ligă. Fiind în Liga 3 eram pregătiți pentru Liga 2, am fost pregătiți tot timpul pregătiți cu cel puțin un an înainte. Noi la Liga 4 făceam antrenamente exact ca o echipă din SuperLiga cu șase antrenamente, în fiecare zi antrenamente plus două antrenamente marți și după pauză aveam cantonament.

Dacă tratam Liga 4 ca orice echipa din Liga 4 cu două antrenamente pe săptămână cu siguranță nu puteam să fim la meciul acesta cu CFR pentru baraj. A fost cu totul altceva, s-a gândit pe viitor și a fost un proiect sănătos.

Cum ai descrie toate etapele pe care le-ai petrecut la Craiova?

– Chiar dacă au fost ligi inferioare ne-au învățat pe toți câte ceva, mai este Mogo (n.r. Sorin Mogoșanu), Negru din Liga 3, dar jucând pentru Craiova în ligile inferioare să câștigăm mereu. În ligile inferioare nu am jucat niciun meci la egal, eram cu Craiova și trebuia să câștigăm! Așa ne-am dezvoltat foarte mult ca jucători, de multe ori în Liga 2 la promovare trebuie să câștigi mereu și o astfel de abordare te ajută. Nu am ars toate etapele și asta ne-a făcut bine.

Te-ai mai uitat la meciurile Craiovei din Grecia?

– Da și nu numai ale Craiovei. Văd în general meciuri din SuperLiga, în afară de momente când am meci sau antrenament. Dacă stau acasă mă uit la majoritatea meciurilor din SuperLiga, îmi place să urmăresc. Și când eram mic mă uitam și când jucam în Liga 3, tot timpul am făcut asta.

Ce prevezi în viitor pentru FC U Craiova? Se pare că sunt ambiții mari.

– Cred că anul viitor va fi play-off, asta ar trebui să fie obiectivul clar, iar pentru cupe europene să vedem meciul acesta care este foarte important, dacă nu anul viitor trebuie să intre în cupele europene prin clasarea pe podium sau câștigarea Cupei. De la an la an a crescut standardul, pretențiile și cam astea sunt obiectivele Craiovei an de an.

Claudiu Bălan este îndrăgostit de fotbalul din Grecia: „Este o plăcere să joci! Suporterii sunt pătimași și apropiați de echipă”

Cum te-ai acomodat în Grecia?

– M-am acomodat destul de bine, destul de repede. Când am ajuns în Grecia după câteva zile am fost în primii 20, am avut culoar și asta m-a ajutat mult. M-a ajutat ca adaptarea mea să fie mult mai rapidă, am intrat în primele meciuri și mi-a făcut treaba foarte bine și am marcat de câteva ori. Mă simt foarte bine, sunt mulțumit de alegerea făcută și am găsit un grup foarte bun acolo, este un oraș nu foarte mare de 100.000 de locuitori, dar sunt suporteri foarte apropiați de echipă, foarte pătimași. În toată Grecia cred că este așa, este o plăcere să joci pe stadioanele din Grecia.

Te-au impresionat suporterii din Grecia?

– Da, nu că noi nu am avea suporteri în România. Ce este acolo este foarte frumos, atmosfera la peste 70% din meciuri este una foarte, foarte frumoasă. Poate dacă întrebi pe cineva în România o să zică de suporterii lui PAOK, Aris și Panathinaikos, dar nu este așa. În Grecia poate două trei echipe nu au suporteri la stadion, în rest toate au suporteri care susțin și iubesc echipa, fac o atmosferă foarte frumoasă și torțe la mai toate meciurile, este foarte plăcut să joci în ultima vreme.

A fost în șoc pentru tine când ai trecut la duelurile din SuperLiga la lupte cu Domagoj Vida sau Sidibe?

– Nu a fost un șoc, am fost foarte bine pregătit. Când am avut acel duel cu Vida am dat gol și am câștigat meciul la AEK Atena acasă. Noi românii suntem jucători buni, doar trebuie să ne pregătim și să avem încredere în noi. Cred că asta este diferența, să nu cedăm repede. Oricare dintre fotbaliștii români fac față și în campionate mai puternice. Când se cumpără un jucător român se pune o mare presiune prin țară, poate când se dau cinci milioane pe un român și merge la o echipa mare din Italia nu are culoarul deja format pentru a fi titular.

Trebuie să muncească să câștige locul de titula, poate durează un an și lumea trebuie să aibă răbdare. Dacă dau cinci milioane pentru un jucător în Italia nu înseamnă că este titular, poate mai au cinci jucători de cinci milioane în lot. Noi ca jucători trebuie să avem mai multă răbdare cu noi, dar și lumea.

Care este diferența dintre fotbalul românesc și cel din Grecia?

– Cred că aceste echipe precum Olympiacos, Panathinaikos, PAOK și AEK au ceva în plus, au bugete foarte mari, iar echipelor din România le este greu să se bată de la egal la egal cu ei. Își permit să dea două, trei milioane de euro pe an la un jucător, ceea ce în România nu vedem și nu cred că vom vedea prea curând. Doar asta este diferența, părerea mea. De la locurile cinci și jos este același nivel.

Claudiu Bălan vrea la echipa națională: „Cu toții ne gândim când scoți puțin capul și ai niște rezultate bune. Dacă dau golurile pe care mi l-am propus este inevitabil”

Ți-a setat obiective pentru noul sezon?

– Am terminat pe locul nouă și cred că dacă am merge cu echipa fără mulți jucători pierduți și să mergem ca ultimele etape, când am avut trei victorii și două egaluri. Dacă mergem pe linia asta cred că am putea să emitem pretenții să prindem play-off-ul, fiind același sistem ca și la noi. Ca obiectiv personal îmi doresc când mai multe goluri, assist-uri. Dacă aș ajunge la 10 goluri ar fi destul de bine pentru mine, cam asta mi-aș dori.

Te gândești la echipa națională?

– Am mai avut discuția asta când am avut o perioadă când înscriam meci de meci. Normal, cu toții ne gândim când scoți puțin capul și ai niște rezultate bune, nu este jucător să nu se gândească. Asta depinde doar de selecționer, dacă te cheamă să vii sau nu. Toți jucătorii români sau cei mai mari cu peste 100 de selecții își doresc să joace în continuare însă nu depinde noi. Noi ne antrenăm, jucăm și dăm tot ce e mai bun, iar când vine acea perioadă așteptăm să se întâmple ceva. Dacă o să dau golurile pe care mi l-am propus este inevitabil, dar dacă nu joci și marchezi ca atacant nu poți fi convocat.

Ce mesaj ai pentru foștii colegi?

– Știu ce au de făcut, le țin pumnii și sunt sigur că dacă o să facă un meci bun cum au făcut în sezonul acesta precum cel de la Rapid sau cu CFR Cluj din tur și multe altele. Chiar dacă este campiona din ultimii ani, chiar dacă este în deplasare cred că pot să facă o figură frumoasă și să câștige. Cred că CFR Cluj este puțin favorită, fiind pe teren propriu, dar au șanse și le doresc mult succes.