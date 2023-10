Fostul patron din Liga 1 a recunoscut un blat: “Este prescrisă. Ne-am luat toate măsurile, începând cu arbitrajul”

Alin Simota este un fost patron controversat din prima ligă. În anii 2000 controla clubul Jiul Petroşani, care a evoluat în prima ligă până în 2007, când avea să retrogradeze, fără să mai revină vreodată în elită.

Fostul patron din Liga 1 a recunoscut un blat: “Sumele promise de CFR, erau mult mai mari”

Omul de afaceri care are mai multe condamnări la activ a dezvăluit în podcast-ul „Liber la Vorbe”, blatul pe care l-a făcut în sezonul 2004-2005, care a asigurat echipei sale promovarea în primul eşalon.

Cu o stagiune în urmă, 2003-2004, Jiul Petroşani a ratat promovarea în ultima rundă, având 68 de puncte, unul mai puţin decât Simota a declarat că era mult mai mare:

“Eu niciodată nu am sunat, colaboratori de-ai mei, da. Noi nu am dat acel meci, am încercat să iau toate măsurile. Am oferit prime jucătorilor noștri.

Recunosc, prin intermediari – lucrurile sunt prescrise oricum – am încercat să luăm legătura cu cei de la Mediaș. Am primit un refuz total. Din partea cealaltă, sumele promise de CFR, erau mult mai mari”.

“Ne-am luat toate măsurile, începând cu arbitrajul”

Dar, un sezon mai târziu, Jiul Petroşani nu a repetat greşelile şi totul era “rezolvat”. Formaţia lui Simota avea meci în ultima etapă cu :

„Cu Unirea Dej nu trebuia să mai facem greșelile făcute cu Gaz Metan. Am fost acolo și ne-am luat toate măsurile. Îți spun acum, e prescrisă. S-a făcut pușculița, s-a discutat cu cine trebuie. Aveam echipă, dar nu puteam risca. Ne-am luat toate măsurile, începând cu arbitrajul.

La pauză era 0-0, a trebuit să schimbăm abordarea. Ce discutasem nu se întâmplase. Jucătorii de la Dej habar nu aveau de poveste. La pauză s-a schimbat treaba, în sensul că au aflat de poveste.

Am reglat treburile și s-a terminat bine. Ion Crăciunescu era observator, era lângă mine. După ce a început repriza a doua și am marcat, s-a ridicat și m-a felicitat pentru promovare”, a povestit Simota.

Alin Simota a fost condamnat în martie 2020 la 3 ani şi 3 luni de închisoare într-un dosar legat de o finanţare din fonduri europene. În 2017, Simota a mai efectuat şase luni de închisoare, condamnat într-un dosar de conflict de interese și instigare la abuz în serviciu.