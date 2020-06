Fotbal, nu braconaj! Proiectul umanitar care salvează rinocerii de la extincţie

Un proiect ambiţios al Wild and Free Foundation poate ajuta la salvarea rinocerilor de la dispariţie. Fundaţia a organizat un campionat de fotbal, pentru a atrage tinerii spre sport şi nu spre braconaj.

Competiţia Wild and Free Rhino Cup Champions League este una de amatori, dar fiecare jucător ia totul în serios. Prima ediţie a avut loc în 2018, iar cea de anul acesta, care ar fi trebuit să debuteze în aprilie, a fost amânată momentan.

Campioana primelor două sezoane a fost Corumana Waters. Celelalte 11 formaţii sunt: Tchuela Lions, Freitas Tigers, Dakar Zebras, Sabie Eagles, Baptine Eagles, Agri-Sul Leopards, Chelsea Lions, Mahungo Crocodiles, Mavungwana Elephants. Mucacaza Buffalos şi Babalaza Gazelles.

Rinocerul, specie pe care de dispariţie

La începutul secolului al XX-lea, se aflau circa jumătate de milion de rinoceri pe toată planeta. În acest moment, estimările dau 30.000 de exemplare. Iar veştile sunt cu atât mai proaste cu cât mai mulţi rinoceri mor anual decât se nasc.

Foarte mulţi cad pradă braconajului. Cornul de rinocer este extrem de valoros, având întrebuinţări în medicina chineză, dar este deseori folosit ca simbol al statutului. De aceea, în cadrul afacerilor de mari dimensiuni, este genul de cadou care poate înlesni o desfăşurare favorabilă celui care îl oferă.

Cei mai mulţi braconieri trăiesc în Mozambic la graniţa cu Africa de Sud, în vecinătatea Parcului Naţional Kruger, din nord-estul Africii de Sud. Deseori, tinerii din satele sărace de la graniţă aleg o „carieră“ în braconaj pentru a avea ce pune pe masă.

Paznicii Parcului Naţional Kruger sunt bine înarmaţi şi au dreptul să tragă asupra braconierilor. Asta nu împiedică însă înmulţirea lor, deşi, nu de puţine ori, ei au fost cei care au căzut răpuşi şi nu rinocerii.

Fotbalul poate schimba totul

Wild and Free Foundation (n.r. – Fundaţia Sălbatic şi Liber) a avut o idee inspirată în urmă cu câtiva ani. A organizat un campionat de fotbal în regiunea de unde provin cei mai mulţi braconieri. În loc să recurgă la activităţi ilegale, tinerii din satele sărace de la graniţa dintre Mozambic şi Africa de Sud sunt încurajaţi să facă sport. Pe lângă fotbalul efectiv, proiectul umanitar a produs şi locuri de muncă în zonă.

Demersul a fost foarte bine primit de comunitatea locală. Mulţi săteni asistă la partidele din Cupa Rinocerului, încurajându-şi favoriţii. Competiţa masculină are deja două sezoane încheiate, dar există planuri şi pentru o întrecere feminină, întrucât nu doar bărbaţii pot deveni braconieri.

Ideea nu a aparţinut fundaţiei, ci localnicilor. Cei de la Wild and Free au mers în satele sărace şi au discutat cu localnicii. I-au întrebat ce nevoi au, cum ar putea fi ajutaţi. Răspunsul a fost simplu: „Vrem un campionat de fotbal!“. S-a pus la punct o competiţie cu 12 echipe din sate aflate în apropiere unul de celălalt. La final sunt decernate trofeul şi medaliile de campion, dar se dau şi premii în bani. În 2018, suma a fost de 90.000 de meticali (moneda naţională în Mozambic), adică vreo 5.500 de lei.

Meciurile se desfăşoară sâmbăta, iar fundaţia asigură echipamentele de joc. Antrenamentele se fac de două ori pe săptămână. Nu lipsesc nici sponsorii. Iar pentru tinerii care altfel ar putea apuca pe căi greşite este o oportunitate. Chiar şi interacţiunea dintre localităţi s-a îmbunătăţit, acum existând comunicare între sate care nu-şi vorbeau anterior.

Antrenamentele şi partidele în sine au un dublu scop. Pe lângă ideea de competiţie, ele pus şi simplu obosesc participanţii, care nu mai au forţa de a merge zeci de kilometri pentru a gări un rinocer. Mai mult, încetul cu încetul, localnicii au început să înţeleagă faptul că animalele le-ar putea aduce beneficii importante pe termen lung prin turism.

Documentarul „Cupa Rinocerului“

Myles Pizzey este un pasionat de film care a participat la realizarea a trei documentare despre Chelsea Londra. Iubitor de fotbal, dar şi de animale, el a fost cel care a filmat şi regizat documentarul „Cupa Rinocerului“, un proiect privat. Africa de Sud i-a intrat în suflet în 2010, când a mers la Cupa Mondială. În 2016, a descoperit amploarea braconajului din această zonă a lumii şi a decis că e cazul să tragă un semnal de alarmă.

„Am mers şi am vorbit cu diferiţi oameni. Am tras câteva cadre, pe care speram să le folosesc pentru a convinge o casă de producţie să susţină documentarul. Doi ani mai târziu, am descoperit Wild and Free Foundation şi am văzut că organizează Cupa Rinocerului. Sunt pasionat de fotbal şi de animale, aşa că am luat legătura cu fundaţia şi le-am spus că vreau să fac un film pentru ei. Am mers cu maşinile prin tot Parcul Naţional Kruger, până în Mozambic şi am filmat tot ce făceau. Am realizat că e mai mult decât un scurtmetraj şi am hotărât împreună să facem documentarul“, declara Pizzey pentru The Sun.

Autorul filmului a dezvăluit apoi şi ce se întâmplă la faţa locului. Mulţi dintre cei care devin braconieri nu au altă sursă de venit. Iar când câştigurile dintr-un singur rinocer depăşesc banii pe care îi încasează în mod normal în mai mult de un an de zile, tentaţia este foarte mare, mai mare decât pericolul de a fi arestat sau, mai grev, ucis de paznici. Pizzey, care a interacţionat direct cu cei de acolo, nu-i condamnă pe localnici pentru alegerile lor disperate. Vina o poartă destinatarii finali.

Documentarul în limba engleză poate fi urmărit AICI.