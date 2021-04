Fotbaliştii de la FCSB, fericiţi după succesul cu Academica: „Trebuie să ieşim campioni“

FCSB a învins cu 2-0 pe terenul Academicii din Clinceni şi a revenit pe prima poziţie a Ligii 1. La finalul partidei, Olimpiu Moruţan şi Ionuţ Panţîru au vorbit despre importanţa victoriei, dar şi despre meciul următor cu Sepsi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Olimpiu Moruţan surpinde: „Ne-am făcut treaba destul de bine. Meciul cu Sepsi va fi mai greu decât cu CFR“

Olimpiu Moruţan a suprins pe toată lumea spunând că partida cu echipa din Sf. Gheorghe va fi mai grea decât cea împotriva contracandidatei CFR Cluj. Tânărul mijlocaş se aşteaptă la un efort maxim din partea viitorilor adversari.

„A fost o partidă destul de grea. Ne-am făcut treaba destul de bine şi am ieşit cu capul sus. În seara asta, am jucat mai liniştiţi, am avut ocazii, dar cei de la Clinceni sunt o echipă periculoasă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eu mă simt bine acum. Am avut dureri la spate şi nici azi nu mă simţeam foarte bine, dar după ce m-am încălzit am avut dureri mai mici şi am zis că trebuie să intru să îmi ajut echipa. Nu am vorbit cu Hoban, dar nu cred că a vrut să mă accidenteze.

Trebui să rămânem la fel de concentraţi, să câştigăm meci de meci şi să ieşim campioni. Cu CFR o să ducem lupta până la final, dar nici Craiova nu e ieşită din cursa pentru titlu. Cu Sepsi ne aşteaptă o partidă mai grea decât cu CFR. Au jucători mai buni, joacă pe lung, cu forţă. Îşi vor da viaţa cu noi“, a declarat Olimpiu Moruţan la interviul de după partidă.

ADVERTISEMENT

Ionuţ Panţîru: „Florin Tănase e marcator. Eu? Eu sunt muncitor“

Ionuţ Panţîru, autor al unei pase de gol pentru Florin Tănase, a recunoscut că decarul echipei este cu adevărat marcator. Jucătorul adus de la Iaşi a rămas, însă, modest în privinţa rolului său, declarându-se simplu muncitor.

„O victorie foarte importantă. Fiecare punct e important să ne menţinem pe primul loc până la sfârşitul campionatului. Schimbarea a venit de la noi şi s-a văzut că ne-am dorit cu adevărat victoria, că am arătat atitudine.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eu mă simt din ce în ce mai bine, pentru că acumulez jocuri. Mă bucur că adunăm puncte. Nu mă simt foarte confortabil acolo, în faţă, dar încerc să îmi ajut echipa. E clar că dacă o să joc bine, nu contează unde joc.

Cu Sepsi va fi un meci greu, au jucători cu talie. Trebuie să îl tratăm la fel de serios şi sper să câştigăm. Trebuie să avem atitudine, să facem presing, să pasăm ca astăzi şi sigur va fi bine. Toate meciurile sunt grele, dar dacă noi vom fi sănătoşi, eu zic că nu o să avem probleme.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Toţi jucătorii sunt foarte importanţi, nu doar unul anume. Florin Tănase e marcator, altul e pasator şi tot aşa… Eu? Eu sunt muncitor!“, l-a completat Ionuţ Panţîru pe colegul său.