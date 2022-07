Fotbaliștii lui CFR Cluj se tem pentru viitorul financiar al clubului după umilința cu Pyunik Erevan: „Nu știu cine doarme în seara asta” / Am rănit adversarul în loc să-l ucidem”

Fotbaliștii lui CFR Cluj trăiesc un adevărat coșmar. Ardelenii au fost eliminați din Liga Campionilor încă din primul tur preliminar. în fața modestei Pyunik Erevan, după 0-0 în Armenia și 2-2 în Gruia la finalul celor 120 de minute.

CFR Cluj, zdruncinată financiar de eliminarea în fața lui Pyunik Erevan. Ce își reproșează Cristi Bălgrădean la golul doi al armenilor

„Cred că în prima repriză dacă era doi, trei la zero nu se supăra nimeni. Am luat gol la singura loc ocazie, din corner, la singurul șut pe poartă. Apoi s-a dus meciul în prelungiri și la penalty-uri ați văzut ce s-a întâmplat. Cred că e cea mai neagră seară a mea de când sunt la CFR Cluj.

(n.r. – despre golul 2 marcat de Gajic) Mi-a venit mingea urât. Am respins-o cum am putut. Nu știu dacă puteam să fac mai multe, dacă puteam să o resping peste poartă. A venit mingea rău și acolo am putut să o resping.

(n.r. – despre penalty-ul ratat de Camora) La penalty-uri se întâmplă să ratezi. Au ratat și jucători mai mari. La penalty-uri e loterie.

E dezamăgire, frustrare. Toată lumea, ați văzut câtă lume a fost la meci, se aștepta să mergem mai departe. Noi voiam și trebuia să mergem cu orice preț mai departe. Am luat două goluri în ultimul minut, 89 și 119. Ăsta e fotbalul.

Acum trebuie să ne revenim. Nu știu cine o să doarmă în seara asta. Probabil mâine vom analiza ce s-a întâmplat azi și apoi urmează meciul cu Rapid. Cu siguranță clubul depindea de acești bani din Champions League, dar nu cred că va fi sfârșitul clubului aici”, a declarat Cristi Bălgrădean, la

Ciprian Deac: „Fotbalul îți mai dă câte o palmă”

Ciprian Deac a rămas fără cuvinte după . Veteranul ardelenilor și-a adunat cu greu puterile pentru a oferi câteva declarații. Echipa lui Dan Petrescu va încerca acum să se califice în grupele Conference League. Până atunci, CFR Cluj va juca cu Inter Club d’Escaldes, o formație semi-profesionistă, care este campioana din Andorra. Meciurile ar urma să aibă loc pe 21 iulie, în Gruia, și 28 iulie, în Andorra la Vella.

„E supărare mare. Nu mai am cuvinte. Nu știu ce să zic. Nu realizez ce ni s-a întâmplat. Au avut o ocazie, ne-au dat un gol. Trebuia să terminăm noi meciul mai repede. Știam că vor ataca a doua repriză pentru că aveau nevoie de gol și știam că vom avea spații. Din păcate noi am rănit adversarul, nu l-am omorât.

E o tristețe mare. Nici nu ne gândeam că putem fi eliminați din primul tur. Ăsta e fotbalul, plin de surprize. Ne-a pedepsit la acea fază și ne-a terminat.

Sunt conștient că era o sursă bună de venit pentru club. Așa ne-am făcut planurile, să trecem minim două tururi, dar în fotbal nu e cum îți faci planul sau cum calculezi. Totul se decide pe teren și fotbalul îți mai dă câte o palmă.

(n.r. – despre Inter Club d’Escaldes, adversara din Conference League) Nici nu știam cu cine jucăm. Nici nu mă gândeam. Sunt supărat și îmi cer scuze că nu îmi găsesc cuvintele. Am jucat trei meciuri oficiale, e începutul sezonului.

E clar că încă nu am atins un ritm bun, dar ar trebui să ne trezim. Oricum, înfrângerea din seara asta e un duș rece pentru club și mai ales pentru noi”, a spus și Ciprian Deac, tot la .