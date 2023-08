Fotbalistul care a făcut pușcărie pentru că a condus fără permis: “La arest în București”

Motivul? A condus fără permis și a fost prins…de trei ori. Este vorba despre Daniel Chiriță, fost fotbalist fin al lui Vivi Răchită, care a jucat în cariera sa la Petrolul Ploiești, UTA Arad, Metalist Hakrov, Șahtior Donețk, Zenit sau Rapid București, printre altele. Cu siguranță întâmplarea s-a produs acum mulți ani, iar acum a devenit motiv de glumă.

Fotbalistul care a făcut pușcărie pentru ca a condus fără permis

”Avea permisul suspendat, Daniel Chiriță, fotbalistul, finul meu. A uitat că are, a uitat o dată, a doua oară, a treia oară, era și căldură, caniculă, polițiștii nu au uitat și l-au reținut 24 de ore, l-au băgat la răcoare”, și-a adus aminte Vivi Răchită. ”L-au băgat la închisoare? La beci? Stai că nu înțeleg. Omul a mers fără permis o dată, de două ori și l-au prins și a treia oară fără permis?”, s-a întrebat Horia Ivanovici.

”A treia oară da, din greșeală, își ducea părintele”, a completat Vivi Răchită, moment în care Horia Ivanovici a răbufnit, amuzat de situație: ”Dar, lua pastile de nu-și mai aducea aminte? Chiar l-au băgat la beci?”. Ulterior, Vivi Răchită a povestit că fostul fotbalist a ajuns în arest la București, pentru că la Ploiești nu mai erau locuri.

”Da, dar la București, că la Ploiești era full. La București mai erau locuri la arest. Chiar am rămas, am vorbit cu băiatul lui, a doua zi i-a dat control 60 de zile. A recunoscut că a greșit, dintr-o prostie, a ieșit un copil în față, a dat peste el, ăla mic a fugit imediat. Nu a anunțat accidentul, s-a dus la el la sală. Copilul s-a dus acasă, s-a speriat, părinții l-au dus la spital, am înțeles că nu a avut nimic”, a completat Vivi Răchită.

”Omul a și forțat-o. Deci se stă și la beci? Cum adică nu aveau locuri la Ploiești? Erau pline pușcăriile? Îți dai seama ce invitați avem de la Ploiești”, a glumit Horia Ivanovici, alături de invitații săi din studioul FANATIK SUPERLIGA.

Intervenția lui Vivi Răchită a venit în contextul în care fostul mare fotbalist Adrian Ilie a fost oprit de Poliție în urmă cu o săptămână după ce ar fi consumat mai multe pahare de băutură. ”Era seara pe la 12:30 noapte. Venisem de la un eveniment. Să se scrie că am fost mort de beat, am fost testat, alcool peste și atât. Am recunoscut, este ok.

A fost o razie prin oraș mai mare, o fată și un băiat. Cred că două sau trei pahare am băut în decurs de 2 ore jumate. Depinde de corpul fiecăruia, unii pot să bea un litru, alții doi. Nu am făcut scandal, dacă făceam scandal puteam să mă aresteze”, și-a adus aminte Adrian Ilie acele momente.

această experiență nu l-a dus după gratii, cum s-a întâmplat cu Daniel Chiriță. Mai mult, ”Cobra” se amuză acum cum fratele său Sabin Ilie îi este șofer de ocazie. ”Gata, acum nu mai conduci mașina, ți-au luat elicopter, adică își conduc eu. Normal că a râs de mine Sabin, în fiecare zi râde de mine. E prima dată când am suflat în fiolă, e prima oară. Am bifat-o și pe asta”, a făcut haz de necaz Adrian Ilie.

