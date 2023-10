Dan Petrescu a fost antrenorul Rapidului în perioada decembrie 2003 – aprilie 2004. „Bursucul” i-a avut la echipă și pe foștii fotbaliști Robert Niță și Nicolae Grigore. momentul în care fostul mijlocaș defensiv a fost împrumutat de Rapid la FC Brașov, din cauza lui Dan Petrescu.

Fotbalistul care a plecat de la Rapid din cauza lui Dan Petrescu: “Au mai rămas vreo 6-7 jucători”

Dan Petrescu a fost pentru o scurtă perioadă de timp antrenor în Giulești, însă „Bursucul” a declarat de fiecare dată că momentul în care a preluat banca formației giuleștene reprezintă marele regret al carierei, din cauza ostilității cu care a fost întâmpinat de galerie.

La scurt timp de la sosirea în Giulești, Dan Petrescu a dat afară o echipă întreagă și a adus alta în loc. că a fost șocat la revenirea în cantonamentul Rapidului din Antalya, după acțiunea cu naționala României U21 din China.

„Mi-a venit acum în minte și despărțirea pe care am avut-o atunci când am plecat împrumut. Am plecat împrumut venind Dan Petrescu.

Eu atunci îmi amintesc că am fost în cantonament cu echipa națională la U21 din China, cu Nae Manea, Dumnezeu să-l odihnească!”, a început povestea Nicolae Grigore.

Nicolae Grigore a plecat împrumut la FC Brașov, din cauza lui Dan Petrescu: „Eu știam doar drumul către Rapid, Giulești și ProRapid”

Nicolae Grigore, fostul mijlocaș care a făcut parte din echipa Rapidului care a obținut calificarea în sferturile Cupei UEFA 2005-2006, a prins doar cantonamentul Rapidului din Turcia sub comanda lui Dan Petrescu. Ulterior, fotbalistul retras din activitate a fost împrumutat la FC Brașov.

„Când m-am întors, am făcut-o direct în cantonamentul din Antalya. Nu am prins cantonamentul din Poiana Brașov, am prins Antalya puțin și n-am mai prins cantonamentul din Scoția pentru că am plecat.

În momentul când m-am întors în Antalya, am zis că am venit la altă echipă. Mai erau vreo 6-7 jucători. Nu a fost ușoară despărțirea pentru că, până la urmă, eu crescusem și știam doar drumul către Rapid, către Giulești, către ProRapid”, au fost cuvintele lui Nicolae Grigore, la SUFLET DE RAPIDIST.

Rapid a fost a doua echipă din cariera de antrenor a lui Dan Petrescu. Înainte să vină în Giulești, actualmente la Jeonbuk, „Bursucul” a promovat-o pe Sportul Studențesc în Divizia A. La Rapid, Dan Petrescu a fost adus de Giovanni Becali, fostul președinte al „alb-vișiniilor”, însă fostul mare internațional a rezistat doar nouă meciuri pe bancă, după care și-a dat demisia.

