Fotbalistul Dragoș Nedelcu, părăsit chiar înainte de Paște! Primele declarații ale Azei, fosta lui iubită: ”Nu se mai putea”

Chiar înainte de Paște, problemele din cuplul format între cântăreața Aza Gabriela și Dragoș Nedelcu au explodat, iar artista a decis să se despartă de talentatul fotbalist car ea reușit, acum ceva vreme, să îl impresioneze pe Gigi Becali, iar acum joacă ca și titular indiscutabil în echipa lui Hagi, la Farul Constanța.

Dragoș Nedelcu, părăsit chiar înainte de Paște de cântăreața Aza

Fotbalistul Dragoș Nedelcu nu va avea Sărbători Pascale prea liniștite. Nu de altceva, dar chiar în Vinerea Mare, el a fost părăsit de Aza Gabriela, cântăreața care, alături de Jador, este ocupată cu un turneu național care a provocat controverse uriașe.

Contactată de FANATIK, Aza Gabriela recunoaște că relația pe care o avea cu fotbalistul împrumutat de Gigi Becali la Farul Constanța a ajuns într-un impas și că nu mai putea să rămână alături de el.

”Nu se mai putea, relația noastră nu mai funcționa. Deja aveam, amândoi, alte priorități. Începusem să ne vedem din ce în ce mai rar, nu ne mai înțelegeam aproape deloc”, ne-a mărturisit, cu durere în glas, Aza Gabriela.

Acesta și fost motivul pentru care, ne-a dezvăluit tânăra artistă, a decis să se despartă de Dragoș Nedelcu. ”Cu el plecat mai tot timpul, cu cantonamentele, nu mai aveam cum să numim o relație ceea ce se era între noi.

În plus, ca să fiu sinceră, eu eram destul de ocupată, cu repetiții, cu concertele, ne vedeam foarte rar. De aceea ne-am despărțit”, a mai precizat frumoasa blondină.

Dragoș Nedelcu și Aza se iubeau de doi ani

, cei doi cunoscându-se prin intermediul rețelelor de socializare. ”Ne-am cunoscut prin intermediul Instagram, apoi am ieșit împreună de câteva ori, iar apoi ne-am dat seama că ne potrivim.

Iar de atunci suntem împreună, avem o relație serioasă, stabilă, ne înțelegem reciproc când vine vorba de sacrificiile pe care trebuie să le facem pentru profesiile noastre”, spunea, anul trecut, pentru FANATIK, cântăreața Aza Gabriela.

Relația lor se anunțase a fi una serioasă încă de la începuturi, atunci când, în 2020, Dragoș Nedelcu s-a accidentat grav și a avut nevoie de o intervenție medicală complicată, la genunchi, în Italia, Aza Gabriela i-a fost alături în fiecare secundă. Cu toate acestea, acum, pare-se, toate aceste lucruri au fost uitate.

”Simțeam că relația noastră nu mai merge spre vreo direcție. Avem interese diferite, el este cu sportul, eu cu muzica, pregătesc și un nou concept. Nu ne mai ptriveam. Nu am să îi fac niciun reproș lui Dragoș, îl voi respecta întotdeauna, dar e mai bine așa, să ne vedem fiecare de viața lui”, a mai precizat, pentru FANATIK, Aza Gabriela.

Aza și Jador, în mijlocul unui scandal uriaș

Aza Gabriela s-a lansat la Vocea României acum câțiva ani. După o serie de melodii care au avut succes uriaș în lumea muzicii de petrecere, Aza Gabriela a început să colaboreze cu mai mulți maneliști, printre care Culiță Sterp și Jador sau Baboiash.

De curând, atunci când a fost anunțat un concert la Filarmonica Banatul din Timișoara. ”Înțelegeți ce se va întâmpla… Sub nicio formă nu voi accepta. Nu am nimic cu genul ăsta de muzică, dar pentru tipul ăsta de muzică există alte spații, nu Filarmonica. Nu am nimic cu niciun gen muzical, dar, nah! Fiecare cu locul lui”, ne-a declarat, în exclusivitate Ovidiu Andriș, directorul Filarmonicii din Timișoara.

La acea vreme, Aza Gabriela s-a arătat indignată că nu li se permite să cânte la Filarmonică, cântăreața fiind convinsă că este vorba de snobism din partea autorităților care au interzis-o pe ea și pe Jador. ”Mi se pare puțin aiurea… Mda… E dubios. Bănuiesc că este vorba de snobism.

Până la urmă și ei făceau bani, că intrarea era pe bilete. Până la urmă, puteau să accepte, nu înțeleg care e problema. Sunt niște fițoși”, a spus, pentru FANATIK, cântăreața Aza.