Fotografie rară de la nunta lui Eugen Cristea cu Cristina Deleanu. Actorul împlinește 70 de ani

Eugen Cristea împlinește 70 de ani. Actorul și soția sa sunt împreună de 37 de ani, iar acum sărbătoresc ziua de naștere a acestuia.

Imagine de la nunta celor doi. Cum arătau Eugen Cristea și Cristina Deleanu

sunt împreună de 37 de ani. În ciuda diferenței de vârsta de 11 ani, cei doi au arătat că relația lor a trecut testul timpului.

Aceștia au participat la emisiunea Exclusiv Vip a lui Cristi Brancu de la Prima TV și au avut parte de o surpriză: o imagine rară de la căsătoria lor, care a avut loc în anul 2001.

Ce cadou a primit Eugen Cristea de ziua lui. Care este cel mai frumos moment din cariera sa

a primit un cadou muzical de ziua lui, anume bilete la concertul lui Garou din Capitală.

„De ziua mea, ne-am făcut un cadou, mergem la concert la Garou, pe 18. L-am văzut data trecută și am fost impresionați și am zis să îl mai vedem o dată”, a declarat actorul în cadrul emisiunii.

De asemenea, Eugen Cristea a vorbit și despre cele mai frumoase momente din cariera sa, la împlinirea vârstei de 70 de ani.

„Cele două sau chiar trei recitaluri pe care le-am avut la Teatrul Național, profesional vorbind, Autograf în direcția ei de scenă, Carte de vizită și un recent recital, anul trecut, pe acoperișul TNB.

Ne place să muncim, avem câteva deplasări în țară, cu spectacolele noastre particulare, un alt prilej de bucurie. Eu repet o piesă în particular la un teatru mititel și cochețel”, a povestit actorul.

Cum a început relația dintre Eugen Cristea și soția sa

Cristina Deleanu a povestit în trecut că relația dintre ea și soțul ei a început datorită partenerului ei de viață de la acea vreme, Matei Gheorghiu.

Cei doi actori erau prieteni, așa că tuturor le-a fost greu când Cristina Deleanu a decis să își părăsească soțul pentru amicul lui.

„Mai întâi am fost prieteni de familie. Matei l-a agreat de la bun început şi mi-a spus:>. Eugen a venit adesea la noi în casă, am fost plecaţi împreună în concedii. Daca nu am fi început să jucăm împreună, nu cred că s-ar fi declanşat ceva între noi. Însă când am început să jucăm, s-a declanşat deodată ceva ce nu credeam că e posibil între noi, o scânteie, apoi un foc…"

Eugen Cristea și soția sa sunt căsătoriți din anul 2001, dar sunt împreună de mult mai multă vreme. Cei doi au făcut pasul destul de târziu, după aproape două decenii de relație.