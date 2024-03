Francisca, mesaj tulburător de ziua lui TJ Miles! Ce spune despre Faimosul de la Survivor

TJ Miles de la Survivor a împlinit, zilele trecute, 36 de ani, iar iubita lui, Francisca, prin intermediul FANATIK, i-a transmis un mesaj. Și, fără să ascundă că o doare că sunt despărțiți de distanță și competiția din Republica Dominicană.

Francisca, mesaj pentru iubitul ei, TJ Miles de la Survivor

Francisca și TJ Miles se iubesc deja de ceva timp. Au depășit problemele și controversele generate de divorțul intempestiv al vedetei, iar acum, spun ei, se iubesc la nebunie. Iar frumoasa cântăreață, cum nu i-a putut fi aproape Faimosului de ziua lui de naștere, a vorbit, pentru FANATIK, despre relația lor.

”A fost ziua lui Miles și nu am putut fi împreună! îmi lipsește foarte mult, dar în același timp, atâta timp cât eu nu am vești de la el, știu că încă e în competiție și că e bine și că face față și că e OK. Nu aveam oricum nici o îndoială că așa va fi!

Cel mai frumos cadou pentru el este faptul că a rămas în competiție și faptul că are siguranța că acasă are oameni care îl iubesc și îl sprijină necondiționat”, ne-a spus, în exclusivitate, Francisca, iubita lui TJ Miles de la Survivor România.

Normal, cântăreața recunoaște că îi lipsește prezența lui. Dar, speră ea, iubitul căruia îi duce atât de tare dorul, va reuși . Mai ales, explică ea, relația lor a trecut de șocul separării temporare și, acum, zice ea, sunt și mai uniți.

”Eu, chiar dacă e departe și n-am vorbit de foarte mult timp cu el, nu mai spun că îmi lipsește de mor, simt că sunt și mai aproape de el. Am impresia că a trecut foarte puțin timp de când e plecat, dar, în același timp parcă a trecut o veșnicie.

Însă, plecarea lui ne-a legat și mai mult! Abia aștept să se întoarcă acasă, asta trebuie să se întâmple după ce își termină el misiunea în competiție”, ne-a mai spus Francisca.

Francisca, încântată de cum se comportă TJ la Survivor

În altă ordine de idei, ne-a mai spus Francisca, felul în care se descurcă o face tare mândră. Și nu doar că el este cel mai eficient dintre Faimoși, ci și pentru calitățile umane pe care le-a demonstrat în junglă.

”Mă bucur că avem parte de cea mai unită echipă a Faimoșilor din toate sezoanele de până acum! Ei sunt simpatici foc și fac o echipă grozavă! Cred că Miles a legat prietenii care vor rezista dincolo de această competiție! Miles strălucește!

Este foarte bun pe plan sportiv, iar pe plan social nu sunt deloc surprinsă pentru că este un om extraordinar! Prietenos, cu o educație foarte frumoasă, cu un suflet minunat…

E extraordinar de calm și de bun! Eu mă topesc de fiecare dată când îl văd și parcă îmi este și mai drag de el! Sunt mândră și norocoasă că am un om așa special în viața mea!”, mai spune Francisca despre Faimos.

Și, cu umor, ea a comentat pentru FANATIK și momentul în care TJ Miles și Zanni s-au tuns reciproc. ”Cât despre noua lui tunsoare, e frumușel și așa”, ne-a spus Francisca, iubita lui TJ Miles de la Survivor România.