Franța, paralizată de o grevă națională. Zeci de mii de oameni pe străzi. Care sunt cererile acestora. Video

Peste 140.000 de oameni au mărșăluit, duminică, pe străzile din Paris, din cauza creșterii prețurilor. Mișcări ample de stradă au loc și marți, când a fost declanșată o grevă națională.

La apelul mai multor sindicate din Franţa, o grevă la nivel național afectează, marți, mai multe sectoare de activitate ale ţării.

Paralizate parțial de proteste sunt metroul, trenurile, sectorul energetic și învățământul. În centrul revendicărilor cetățenilor se află măsuri privind puterea de cumpărare, adică salariile. Oamenii mai cer un control în privința prețurilor din energie și investiții în proiecte de mediu.

Greva şi manifestaţiile au fost lansate la apelul a 4 mari sindicate: CGT, FO, Solidaires şi FSU, notează .

Footage shows the widespread popular protests that took place in the French capital, , on Monday, against the unprecedented high prices and living conditions. The protesters called for an increase in wages, control of energy prices, and investment in environmental projects.

