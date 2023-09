Fructul exotic care a început să fie din ce în ce mai cultivat de români în grădină. “Wow! Sunt unele dintre cele mai benefice fructe”

Fructul exotic care a început să fie din ce în ce mai cultivat. O persoană s-a lăudat pe rețelele de socializare cu recolta sa.

Fructul exotic care a început să fie din ce în ce mai cultivat

care a început să fie din ce în ce mai cultivat. Este vorba despre pomii de rodie. Tot mai mulți români au început să-l planteze în grădină, unii dintre ei cu succes.

ADVERTISEMENT

„Mă lăud și eu cu pomul meu de rodie”, a scris persoana respectivă pe rețelele de socializare.

Oamenii au fost impresionați de acest pom, care avea și fructe, mai ales pentru că el nu crește în mod normal la noi în țară.

ADVERTISEMENT

„Wwwooowwww! Sunt unele dintre cele mai benefice fructe! Castroane întregi aș mânca!!! Soțul meu are în țara lui o livada de rodii! O să încercăm să plantăm și noi!”, a fost unul dintre comentariile de pe rețelele sociale.

Și alte persoane au început apoi să spună că au avut succes cu creșterea plantelor de rodiu, iar acestea au făcut și frcute.

ADVERTISEMENT

„Eu am prins din semințe rodie (care are 1 an acum în toamna o pun în grădină)tot din semințe am prins și avocado (are 7 luni) îl plantez tot în grădină”, a scris cineva.

„Se prind foarte ușor eu i-am pus afară într-un ghiveci cu căpșuni au răsărit foarte mulți”, a mai spus o persoană.

Beneficiile fructelor de rodie. De ce ar trebui să le mâncăm

Rodiile sunt o sursă excelentă de antioxidanți, inclusiv polifenoli, antocianine și vitamina C. Acești antioxidanți ajută la combaterea stresului oxidativ și protejează celulele împotriva deteriorării cauzate de radicalii liberi.

ADVERTISEMENT

Consumul regulat de rodii a fost asociat cu și a nivelului de colesterol LDL (“rău”), contribuind astfel la menținerea sănătății sistemului cardiovascular.

Substanțele active din rodii au efecte antiinflamatoare, care pot ajuta la reducerea inflamației din organism și la prevenirea unor afecțiuni inflamatorii cronice.